Праздник середины лета

Заглавное фото — beauty-things.com.

Каникулы, отпуск, путешествия, прогулки,. Список приятных для нас слов, ассоциирующихся с летом, бесконечен. Мы так долго готовились к нему, настало время наслаждаться! И чтобы каждый день становился праздником, окружайте себя правильными «спутниками». Бьюти-рекомендации — от управляющей бутика Atelier des Parfums Карины Никифоровой.

Карина Никифорова.

Для роскошных волос

Шампуни и бальзамы органической австралийской марки Ausganica — секрет красоты многих звёзд, придерживающихся особо строгого подхода к выбору косметических средств.

В них всё самое ценное, что дарит природа, и никаких силиконов и парабенов.

Желаете больше блеска? С этим поможет испанская марка Miriam Quevedo, известная использованием экстракта чёрной икры, а также своей особой линии Gold микронизированного 24-каратного золота.

Спрей делает волосы шелковистыми, послушными, гладкими, создавая невидимую защиту от солнца. А частички золота буквально вспыхивают подобно миллионам огоньков.

Макияж

Контурирование — возможность подчеркнуть индивидуальность и естественную красоту. Бронзер, румяна и хайлайтер, входящие в набор для контурирования бренда TreStique, незаменимы в путешествиях.

Компактные стики со стойкими кремовыми текстурами легки в нанесении и растушёвке.

Новые оттенки матовых помад TreStique своими названиями оттенков чётко заявляют о намерениях: путешествуем с потрясающим коралловым Costa Rica Coral и винным Tuscan Wine.

Для души (и немного для окружающих)

Ночь нежна. Особенно в городе Кашан, что в Иране, где в самом разгаре фестиваль роз. Свежесрезанные королевы цветов, варенье из лепестков, рахат-лукум, тёплый ветер и потрясающие сны — в аромате Kâshân Rose The Different Company (на фото слева).

Новый аромат Californian Poppy — это букет полевых цветов, лимонад, свежий воздух и … секрет. Парфюмер удивляет нас необычной молекулярной игрой, не поддающейся описанию.