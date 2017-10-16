Новая тренировка: джампинг

Джампинг – новое и, как говорят тренеры, революционное направление в фитнесе. Тренировки проходят на маленьких батутах – весело, задорно, но после занятия тебя можно хоть выжимать! Что такое Jumping, показала и рассказала фитнес-тренер клуба «Легенда» Ирина Шарафутдинова.

Ирина Шарафутдинова, фитнес-тренер

Jumping – ноу-хау в мире фитнеса, радостный и приятный способ оставаться в форме. Веселее, чем на дискотеке, эффективнее, чем на аэробике!

Прыжки на батуте делают самые простые движения сложнее, а это гарантирует, что тело будет укрепляться в 3 раза эффективнее. Качающаяся опора и постоянные гравитационные изменения включают в работу более 400 мышц.

Задействовано всё тело, а особый упор идет на ноги, ягодицы и нижний пресс – самые проблемные зоны у женщин.

Также подключаются внутренние мышцы-стабилизаторы и мышцы малого таза, укрепляются голеностопные и коленные суставы, повышается выносливость.

Главным преимуществом Jumping является его безопасность и доступность. Батут амортизирует и создает эффект воды, которая будто выталкивает тело.

На джампинге нет ударной нагрузки на суставы, как, например, при беге по твердой поверхности.

Прыжки на мягких, сверхупругих амортизаторах укрепляют мышцы спины, улучшают работу вестибулярного аппарата и координацию. Специалисты отмечают, что занятия на батуте позволяют устранить симптомы кинетоза – синдрома укачивания или, проще говоря, «морской болезни».

Занятия на батуте отличаются от других кардионагрузок (бег, прыжки со скакалкой, велотренажер) большим разнообразием и меньшим чувством усталости.

Неощутимость нагрузки эксперты объясняют происходящим во время прыжков выбросом эндорфинов. Прыжки ассоциируются с детской игрой и вызывают массу положительных эмоций. Буквально через несколько минут занятий человек ощущает прилив радости и бодрости.

При этом тренировка очень энергозатратна: за 10 минут джампинга «сжигается» столько же калорий, как за 30 минут на беговой дорожке.

Это приятная нагрузка, которая при условии регулярности тренировок быстро приводит в желаемую форму.