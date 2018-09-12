Сами мы не местные…

Чтобы увидеть Париж настоящий, непопсовый, нужно просто знать места и уметь красиво «парле ву франсе». Красный французский берет, купленный где-нибудь на Монмартре, тоже не будет лишним. Итак, открываем Париж по-новому.

Ольга Волкова,

руководитель турагентства «Аэропорт»

Сойти за местного

Запомните пароль: панаше (panaché). Этот напиток вам подадут в любом парижском кафе, хотя в меню такого названия нет. Тайный напиток парижан – это смесь пива и лимонада, такие ингредиенты есть в любом питейном заведении. Крепостью чуть более 1%, панаше отлично освежает. А если хочется подсластить жизнь здесь и сейчас, возьмите Monaco – микс из пива, лимонада и сиропа Grenadine из красных ягод.

Ещё один ресторанный секрет: вода, хлеб и горчица, без которой французы буквально жить не могут, подаются бесплатно. В заведениях подороже к этому списку, как правило, прибавляют и сливочное масло.

Чтобы не платить за воду, нужно правильно попросить – сказать carafe d’eau, что значит «графин воды».

И вам принесут воду из-под крана – именно такую и пьют парижане, за качеством водопроводной воды здесь тщательно следят. Если же просто заказать de l’eau – «воды», то подадут бутилированную из меню за плату.

Запомнить лавки и пароли

У всякого парижанина есть свой список секретных адресов: маленькие кафе, продуктовые лавки и магазинчики «для своих». Такие места сдают только близким друзьям и проверенным людям. Одно из таких мест – историческое Café Verlet, известное с 1880 года. Ретро-баночки из-под кофе вдоль стен и газовый старинный фонарь. Тут предлагают 35 видов кофе, привезённого со всех уголков мира, – например, ценимые знатоками St. Helena и Panama Geisha.

Еще одно место – лавка мясных деликатесов Maison Verot. Здесь фантастические колбасы, сосиски, ветчина и паштеты из разных регионов Франции.

Пригласить на свидание

Париж – город для влюблённых. Побывайте в Музее романтической жизни у подножия Монмартра и красивом Музее Родена. Увековечьте вашу любовь на фото в студии Harcourt, как это делают все великие мира сего.

В качестве необычного развлечения можно прокатиться по Парижу на винтажном авто или выпить по коктейлю в культовом баре «Хемингуэй» в Hotel Ritz.

Романтический ужин проведите при свечах в замке Во?ле-Виконт (около часа езды от Парижа).

Найти вдохновение

За винтажной парфюмерией отправляйтесь на блошиный рынок Вернэзон. Но сами парижане обожают «блошку» Ванв. Он работает по выходным с 07:00 до 13:00.

Есть шанс купить перчатки, которые носила сама Коко Шанель.

Наиболее сговорчивы продавцы перед закрытием – им неохота паковать нераспроданное.

Не спать

Богемная публика предпочитает заведения в Маре, особенно Little Red Door с интересной коктейльной картой. Хипстеры, которых в Париже зовут «бо-бо», обитают в Les Bains и Silencio, а любители хорошего вина собираются в Frenchie Wine Bar.

Ещё один важный адрес – улица Фобур-Сен-Дени, где демократичная атмосфера, а бары стоят вперемешку с дешёвыми кебабными. Если вас интересуют заведения погламурнее, зайдите в Le Syndicat, а если нужно вписаться в бюджет, спасут легендарные Le Mauri7 (46, Rue du Faubourg-Saint-Denis) и Chez Jeannette (47, Rue du Faubourg-Saint-Denis), расположенные друг против друга и работающие до поздней ночи. Ну, а самая бурная ночная жизнь – в районе площади Пигаль.

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