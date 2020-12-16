На фестиваль в один клик

Уходящий 2020 год для всех изменил привычные уклады и схемы. Почти все массовые развлекательные мероприятия перешли в режим онлайн. Площадки музея-заповедника «Куликово поле» не стали исключением. Полюбившиеся гостям ярмарки и фестивали прошли в виртуальном формате. Но, несмотря на «смену декораций», фестиваль народных традиций «Былина» и фестиваль авторской песни «Куликово поле», были удостоены наград Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards 2020».

Об этом беседуем с начальником отдела развития музея-заповедника «Куликово поле» Андреем Веревкиным.

- Насколько сложно было переходить музею в онлайн формат?

- В первые несколько месяцев пандемии никто в мире не был готов к онлайн режиму в таком полномасштабном объеме, и «Куликово поле» – не исключение. Но команды фестивалей решили пренебречь привычными схемами и рискнуть. Искали новые формы, ломали стереотипы работы в соцсетях.

В команду фестиваля авторской песни входили организаторы фестивалей и исполнители из разных городов, журналисты и даже студенты кафедры журналистики ТулГу.

За каждым участником группы по подготовке фестиваля были закреплены виртуальные сцены детской, классической и современной авторской песни, площадка ансамблей «Многоголосье», они координировали работу на театральных и поэтических площадках. Кстати, театральная площадка – это находка онлайн фестиваля. Так же как и сцена «Вот такая волна», на которой были представлены разноформатные направления современной авторской песни – бард -рок, бард –фолк, бард - кабаре и другие.

Неожиданно к организации онлайн - фестиваля авторской песни присоединился проект «Кащенко» из Курска, специализирующийся концертах-капустниках. Александр Фрейдин и его команда предложили помощь и стали готовить концерт-шутку «Самоварник».

- Удалось передать атмосферу «живого фестиваля» ?

- Конечно, никакой компьютер не сможет передать той атмосферы фестиваля, за которой приезжают участники и зрители. Но команда организаторов постаралась приблизить онлайн формат к реальным условиям: зрители смогли дистанционно посмотреть знакомые места, стримы с любимыми и новыми исполнителями. Для этого пришлось поменять формат привычной работы научиться монтировать видеоролики, работать с современными дизайнерскими программами, освоить азы стриминга. Проведение фестиваля в новом режиме оказалось не таким простым, как могло показаться на первый взгляд.

Во время работы в социальных сетях мы, наверное, нарушили все привычные правила и рекомендации. Кто не рискует, тот, как водится, не пьет шампанское.

- А кто работал над «Былиной»? Как удалось полноценно провести виртуально детские конкурсы? Как работало жюри?

- Над былиной работали сотрудники музея-заповедника, члены жюри из Тулы, Курска, Калуги, команда спонсора проекта Фонда поддержки развития общества «Наши дети» Юрия Рязанова и наш режиссер Александр Игнатченко. Все мастерские прошли в режиме онлайн. Фестиваль не состоялся бы без конкурсных выступлений, которые нам присылали руководители детских ансамблей. Хотелось бы отметить активность зрителей, которые с удовольствием принимали участие в танцевальном и музыкальном флешмобах. Обсуждение конкурсных выступлений проходило в форме zoom – конференции.

- С чем у вас самого ассоциируются фестиваль авторской песни и фестиваль народных традиций «Былина»?

- Если совсем кратко – то, конечно, в первую очередь с Полем. Оба эти фестиваля проходят весной, когда все цветет. Но у каждого фестиваля свои запахи, звуки, традиции.

Былина ассоциируется у меня с песней «Одуванчик» и островами этих первых ярких цветов, с нарядными костюмами детей и воздушными змеями.

А фестиваль авторской песни – с длиными ночами, когда в пойме Непрядвы в вечернем тумане и дыме звучат гитарные переборы, смех. Пахнет свежестью реки и сиренью.

- А нашли ли вы плюсы в онлайн формате? Ведь в нем запахов не передать…

- В таком формате можно найти свои плюсы. Так, например, аудитория онлайн-фестиваля авторской песни возросла почти в четыре раза. Во время проведения онлайн-трансляций зрительская аудитория только в группе «ВКонтакте» составила более 20 тысяч зрителей. Среди участников онлайн-фестивалей были гости из Казахстана, США, Белоруссии, Польши, Израиля. Когда бы они смогли поделиться своим творчеством, вопреки расстояниям и ограничениям?

И на онлайн фестивале Былина в мастер-классах приняли участия значительно больше людей, чем обычно.

Проведение фестивалей в новом для нас режиме показало, что, при переходе к «мирной жизни», мы уже не откажемся от нового опыта, сможем его использовать и параллельно вести и онлайн трансляции, и онлайн конкурсы, прежде всего, для тех, кто не может приехать на Куликово поле.

И хотя в финале «Russian Event Awards» говорили, что технологии виртуальной реальности уже в ближайшем будущем выйдут на рынок событийного туризма, вряд ли это дорогостоящее новшество сможет заменить человеческое общение на природе.

- Есть ли у фестивалей сверхзадачи?

- Конечно, у фестивалей есть сверхцели. Первая – познакомить людей с историческим и природным наследием Куликова поля. Вторая — доказать, что фестивали – это не только развлечения, но и познание себя, истории, природы. Многие «зрители» онлайн-фестиваля этого года, познакомились с музеем-заповедником «Куликово поле» онлайн, а потом приехали к нам на экскурсии, а значит, все труды не напрасны.

Фестивали любят не только зрители, но и их участники. Главное, для участников – это общение с единомышленниками, новый опыт и открытие для себя исторического места.

– И все же почему люди приезжают на Куликово поле из года в год?

- Да все очень просто. Фестивали становится традицией. Как в известном фильме: « Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню». Если встретил на фестивале друзей или хорошо провел время, ты пытаешься повторить удачный опыт.

У каждого фестиваля - свои особенности. Стал традицией реквием-концерт на Аллее Памяти и Единства, куда при свете факелов собираются и музыканты, зрители, чтобы негромко вспомнить тех, кто погиб, защищая эту землю.

Яркие воспоминания греют всех, кто хоть раз побывал на одном из фестивалей музея «Куликово поле». Часто эти воспоминания связаны с непредсказуемой погодой. На весенних и летних фестивалях не всегда жарко. Вроде только в Непрядве купались, а на следующий день снег и град. Надолго осталось в памяти и выступление ансамбля волынщиков на фестивале «Былина» Представляете, ночь, тишина, туман над лугом, ярко освещенная сцена, и вдруг вдалеке раздаются звуки барабанов и волынки. Из тумана на сцену выходят двадцать дюжих мужиков в шотландских килтах и начинают сначала перед сценой, а потом на ней выполнять перестроения под эту волшебную музыку. Потрясающее действо было.

На фестивале авторской песни одним из самых ярких моментов было выступление мужского хора монастырей Ярославской и Ростовской Епархии. Батюшки исполнили и а капелла, и под гитару несколько известных всем авторских песен. А потом мы с ними сидели у костра и пели. Но здесь уже все было по-домашнему. У руководителя ансамбля, отца Георгия, под рясой оказалась футболка группы «Metallica» и очень непростая интересная байкерская молодость.

В рамках проекта #coolpolepress беседвали студентки третьего курса кафедры журналистики ТулГу Алена Матвеева и Анастасия Дуплищева

Фото из личного архива Андрея Веревкина