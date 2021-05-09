«Нам нужен просто светлый день...»: Михаил Башаков о фестивале авторской песни «Куликово поле»

В последние выходные мая на Куликовом поле традиционно проходит фестиваль авторской песни. За эти годы он стал значительным культурным событием не только в области, в России, но и за рубежом. В прошлом году в формате онлайн в нем принимали участие гости из Казахстана, Израиля и Соединенных Штатов. В этом году он внесен министром культуры области в список значимых культурных событий.

Накануне фестиваля мы поговорили с одним из его гостей, автором знаменитого кавера «Элис» и многих хитов, таких как «Самбади», «Глубокая радость», «У меня под крылом солнце» и других — Михаилом Башаковым.

— На фестивале авторской песни «Куликово поле» вы были в жюри и выступали, как автор-исполнитель. Что Вам ближе?

— Конечно, ближе роль исполнителя.

Быть в жюри для меня страшно и волнительно, ведь я оцениваю не только уровень мастерства участников, но и творческий подход, посыл их песен.

При выставлении оценок я должен входить в резонанс с коллегами-судьями и выводить что-то среднее между моим и их мнением. Это очень сложно, особенно когда меня трогает смысл или подача песни, а остальным жюри не нравится уровень выступающего.

— Какой фестиваль на Куликовом поле для вас был самым запоминающимся?

— Самый первый. Меня очень хорошо приняли на фестивальной поляне. Рассвет встретил там по-настоящему волшебный: туман клубится над рекой, церковь светится, а я только иду спать.

Первое впечатление для меня самое важное. Когда приезжаешь уже не в первый раз, необходимо привозить с собой новое, то, чего еще не слышала публика. Всегда нужно быть непредсказуемым.

– О чем Вы думаете, за несколько минут до выхода на сцену?

— О чем я только ни думаю. Вчера достал гитару. Смотрю — трещина. Этой гитаре уже больше десяти лет. Я купил ее в Нью-Йорке. Это Тейлор настоящий. Вот о чем я думаю. Или достал гитару — вижу, она расстроилась. Почему? Потому что гитара живет, она же деревянная. Она реагирует на тепло. Достал. Настроился. Потом тебе нужно разыграться. Сколько бы ты ни играл…

Рихтер говорил так: «Когда я не играю один день — это замечаю я. Когда я не играю два дня — это замечают близкие и критики. Когда я не играю три дня — это замечает публика». Вот о чем я думаю.

– В начале своей карьеры Вы играли тяжелый рок, потом было техно. Почему Вы остановили свой выбор на бардовском стиле?

— Я ни на чем не останавливался. Я вообще считаю, что стили существуют в помощь. Не ты им, а они тебе для того, чтобы выразить ту или иную идею. И поэтому если мне для того, чтобы выразить идею, нужен рок-н-ролл, я им воспользуюсь. Если нужен рок, я им воспользуюсь. Главное — это выразить то, что ты хотел.

— В прошлом году вы выступали на фестивале авторской песни онлайн. Как это было?

— Я организовывал такие концерты несколько раз, и могу сказать, что это очень тяжело. Когда я вижу зрителей, я чувствую атмосферу и отдачу. С одной камерой перед глазами это совершенно по-другому. И выступление получается без особенных эмоций. Забавно, например, кричать в пустоту: «Да, я чувствую ваши аплодисменты!».

– Где Вы находите силы для творчества?

— Я немалым пожертвовал, чтобы заниматься своим любимым делом. Были такие моменты в жизни, когда ты выбирал либо у меня будет стабильная работа, доход, либо я буду заниматься тем, что люблю. И я все время делал выбор заниматься тем, что я люблю. Я просто не задумывался о том, принесёт мне это что-то или не принесёт. Я стремился заниматься любимым делом. Именно это стремление научило меня концентрироваться и находить время на самое главное — творчество. Когда ты занимаешься творчеством, оно находит время для тебя, а не ты для него. Оно тебя желает. Оно тебя вытаскивает на себя самого. «Нет. Давай иди сюда. Делай вот так. Ты же только что делал. Тебе же было хорошо». И вот это вот хорошо, эта энергия, она и есть жизнь. Мы этим и живем. Это называется болезнь. Мы болеем этим. Мы любим это.

– И все же, о чем Вы думаете за несколько минут до выхода на сцену?

— Я думаю, чтобы каждый концерт был всплеском. Поэтому ты не пишешь трек лист, не готовишь. Потому что ты должен быть готов к каждому концерту. У тебя должно быть. очень важное: «а сейчас вот это я хочу спеть». И это значит, что ты соединён с пространством.

В рамках проекта #СOOLPOLEPRESS на квартирнике в Туле с Михаилом Башаковым общались студенты второго курса кафедры журналистики ТулГу Дарья Аристова и Екатерина Лебедева, и третьего курса Анна Нго и Кристина Зайцева. Фото авторов и из архива музея-заповедника «Куликово поле»