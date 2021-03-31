Дуэт нового жанра

24 марта в наш город, «скрипя полозьями», пожаловали артисты столь же эксцентричные, сколь и талантливые – дуэт «Санки». Они сыграли в Туле квартирный концерт и были приглашены принять участие в фестивале авторской песни на Куликовом поле. «Санки» мастера ломать шаблоны и рушить стереотипы. На квартирнике был полный аншлаг. Послушать их выступление пришла даже министр культуры области Татьяна Рыбкина. Кто же такие «Санки» и что в них такого уж особенного?

Группа была создана в Уфе в 2009 году друзьями Андреем Хакимовым и Тимуром Хабибуллиным. В 2014 году на фестивале «Агидель» дуэт произвел сильнейшее впечатление на Юлия Кима (автора песен к 50 фильмам: 12 стульев, Бумбараш, Обыкновенное чудо, Формула любви, Человек с бульвара Капуцинов, Собачье сердце и т. д.), по мнению мэтра ребята являются создателями «совершенно нового жанра, театрального, клоунского, задорного, с таким особенным юмором, который граничит с юмором Хармса или Обэриутов. В 2019 году «Санки» стали лауреатами Грушинского фестиваля – одного из крупнейших фестивалей авторской песни в России.

И вот, к списку покоренных сердец, после Юлия Кима и «Груши», присоединяется и Тула. В рамках гастрольного тура «Санки» приехали в Тулу в третий раз. Третий контрольный, как выстрел.

В одном из перерывов этого совершенно невероятного действа нам удалось задать гостям несколько вопросов:

– Как вы познакомились?

Тимур: Мы по образованию врачи. Он (Андрей) реаниматолог, а я микрохирург – офтальмолог.

Андрей: Мы познакомились в нейрореанимации. Тимур проходил там практику, познакомились мы в буфете.

Т: Андрей старше меня, он уже работал, а я еще учился. Но, тем не менее, в медицинской среде мы долго варились, у нас была куча друзей медиков. Вся наша тусовка состояла из докторов. Познакомились мы в начале девяностых. Почти 30 лет знакомы.

– Чем занимались до судьбоносной встречи?

Т: До знакомства мы просто тренировались, играли чисто для себя.

А: На сцену я впервые вышел в 38 лет.

– Пробовали ли вы когда-либо экспериментировать в творчестве?

Т: У нас есть группа. Мы играем рок, инди-рок. Даже готовим фит с первым битмейкером Моргенштерна. Мы все из Уфы, а Уфа, как известно, это новая Атланта. Даже фестиваль такой проводится там, нас как раз позвали. У нас есть студия в Уфе, где мы пишем много всякого разного. Также я недавно написал музыку для детского спектакля «Загадка козьей хатки». Премьера будет 30 марта в Сургуте. В общем, работаем в разных жанрах.

А: Это все равно что любить суп. Только суп. Для нас это не так, мы готовим комплексный обед. Мы с Тимуром также играем в «Аннигиляторной пушке», есть такой проект. Чистейший панк.

– Следите ли вы за новыми исполнителями в жанре авторской песни? Можете кого-то выделить из тех, кто пока малоизвестен?

Т: Мы следим не только за авторской песней. «Дайте танк(!)» хорошая группа, но она достаточно известна... Много у нас талантов. Недавно, например, в Уфу приехала девочка по имени Лиза, ее ник – «Спичка». Про нее никто еще не знает. Но вы про нее сто процентов еще услышите. Очень достойная.

А: Когда уверен, что все умеешь и начинаешь гнать свой олд скул, тут тебя и ждет засада. А учиться надо все время, а иначе старость.

Т: Как только ты начинаешь ворчать: «Фу, условный Моргенштерн – отстой», – то все, ты старый, значит. Я так не считаю. Что бы он ни делал, это артист года. Случайно туда люди не попадают. Твое, не твое – это вопрос другой. Главное вызывать эмоции. Если эмоций нет, то это мертвяк.

На вопрос, почему дуэт называется «Санки», артисты ответили песней.

Там есть такая строчка: «Я и ты, мы едем на санках». А ведь и правда…Неважно сколько тебе лет, есть ли у тебя долги,муж, жена и прочие обстоятельства, когда ты попадаешь в ауру дуэта, то просто, как в детстве радостно и легко катишься с горки. На санках. На «Санках».

«Санки» вызвали такую бурю эмоций своим выступлением, что в соцсетях гости квартирника о сих пор обмениваются видео и впечатлениями. Послевкусие. Важный показатель. И оно останется надолго.

А в последние выходные мая «Санки» зажгут фестивальную поляну на Куликовом поле.

Не пропустите этот праздник!

В рамках проекта #CooIpolepress на квартирнике побывали студенты третьего курса кафедры журналистики ТулГу

Родион Подшибякин и Екатерина Илюшина.

Фото Ирины Кравцовой.