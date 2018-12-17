Читатели Myslo выбрали самую красивую косу
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Длинная коса - девичья краса».
Первое место завоевал кадр от Shimchen, он набрал 55 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место занял кадр от Марины. Он набрал 46 голосов.
Ну третьем месте по голосованию также оказалось фото от Марины, и мы решили отдать бейджик следующему участнику - samsonator. Пользователи портала отдали ему 39 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!