Читатели Myslo выбрали самую красивую косу

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Длинная коса - девичья краса».

Первое место завоевал кадр от Shimchen, он набрал 55 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место занял кадр от Марины. Он набрал 46 голосов.

Ну третьем месте по голосованию также оказалось фото от Марины, и мы решили отдать бейджик следующему участнику - samsonator. Пользователи портала отдали ему 39 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!