Выбраны лысые из лысых

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Сфинксы».

Первое место завоевал кадр от Marycenish, он набрал 72 голоса.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место занял кадр от Елены Панкратовой (Сударевой). Он набрал 62 голоса.

Ну, а на третьем месте по голосованию оказалось фото от Marycenish. Пользователи портала отдали ему 51 голос.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!