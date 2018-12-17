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Выбраны лысые из лысых

Выбраны лысые из лысых

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Сфинксы».

Первое место завоевал кадр от Marycenish, он набрал 72 голоса.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место занял кадр от Елены Панкратовой (Сударевой). Он набрал 62 голоса.

Ну, а на третьем месте по голосованию оказалось фото от Marycenish. Пользователи портала отдали ему 51 голос.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 14:20 0

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

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