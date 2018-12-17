Выбраны лысые из лысых
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Сфинксы».
Первое место завоевал кадр от Marycenish, он набрал 72 голоса.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место занял кадр от Елены Панкратовой (Сударевой). Он набрал 62 голоса.
Ну, а на третьем месте по голосованию оказалось фото от Marycenish. Пользователи портала отдали ему 51 голос.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!