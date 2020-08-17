Победители фотоконкурса «Модники 90-ых»

Завершился конкурс «Модники 90-ых».

Первое место получает кадр от пользователя Лёля Лори. За него отдали 43 голоса.

Пользователь получает 300 Myslo-рублей на свой виртуальный счет.

Второе место занимает снимок от пользователя Mamarina. Снимок получил 31 голос.

Третье место досталось кадру от пользователя LediOven (свекровь,мама). Этот снимок набрал 27 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся в вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!