Завершился фотоконкурс «Love story…»

Подводим итоги фотоконкурса «Love story…». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Vladimir-68. Пользователи отдали за него 9 голосов.

Vladimir-68 получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место разделили два пользователя: Лёля Лори и Pantera_Lana. Их снимки набрали по 8 голосов.

Третье место также разделили двое поральцев. Radugnaya и sementsova05 получили от вас по 4 голоса за свои фото.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!