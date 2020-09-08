Завершился фотоконкурс «Love story…»
Подводим итоги фотоконкурса «Love story…». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от Vladimir-68. Пользователи отдали за него 9 голосов.
Vladimir-68 получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место разделили два пользователя: Лёля Лори и Pantera_Lana. Их снимки набрали по 8 голосов.
Третье место также разделили двое поральцев. Radugnaya и sementsova05 получили от вас по 4 голоса за свои фото.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!