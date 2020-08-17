Победители фотоконкурса «Лучшие пляжи»

Завершился конкурс «Лучшие пляжи».

Первое место получает кадр от пользователя sementsova05. За него отдали 15 голосов.

Пользователь получает 300 Myslo-рублей на свой виртуальный счет.

Второе место занимает снимки сразу двух пользователей: За державу обидно и svmedv. Снимки получили по 11 голосов.

Третье место досталось кадру от пользователя AlexTula. Этот снимок набрал 9 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся в вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!