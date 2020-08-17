Победители фотоконкурса «Лучшие пляжи»
Завершился конкурс «Лучшие пляжи».
Первое место получает кадр от пользователя sementsova05. За него отдали 15 голосов.
Пользователь получает 300 Myslo-рублей на свой виртуальный счет.
Второе место занимает снимки сразу двух пользователей: За державу обидно и svmedv. Снимки получили по 11 голосов.
Третье место досталось кадру от пользователя AlexTula. Этот снимок набрал 9 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся в вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!