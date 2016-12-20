Ждём новогодние фото вашей живности!
Что-то давно у нас не было фотоконкурса, посвящённого вашим домашним пушистикам. А ведь сейчас близится Новый год, многие уже нарядили ёлку, а некоторые особенно любопытные успели её свалить.
А как ваши котики и пёсики отмечают праздники? Есть ли у них особое, праздничное, угощение? Или, быть может, вы их наряжаете в красивые костюмчики? Тогда выкладывайте ваших котиков, собачек, черепашек, хомячков и прочую живность в этот фотоконкурс!
И мы ещё решили чуть выйти за рамки нашего портала — вы можете поучаствовать в нашем фотоконкурсе, не загружая фото на Myslo. Как это сделать?
Выкладывайте фото ваших нарядных зверюшек в ваш профиль в vk.com и instagram с хештегом #myslozveri
до 20 января.
В итоге заботливые руки админа загрузят все фотографии на Myslo сами без вашего участия. Голосование, как всегда, будет проводиться здесь, а победителей мы объявим уже в новом году после долгих выходных.
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Два победителя фотоконкурса (авторы фото, набравших максимальное количество плюсов) получат в подарок фирменные кружечки от Myslo и «Слободы».