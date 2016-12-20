Ждём новогодние фото вашей живности!

Что-то давно у нас не было фотоконкурса, посвящённого вашим домашним пушистикам. А ведь сейчас близится Новый год, многие уже нарядили ёлку, а некоторые особенно любопытные успели её свалить.

А как ваши котики и пёсики отмечают праздники? Есть ли у них особое, праздничное, угощение? Или, быть может, вы их наряжаете в красивые костюмчики? Тогда выкладывайте ваших котиков, собачек, черепашек, хомячков и прочую живность в этот фотоконкурс!