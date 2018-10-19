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Голосуем за «Чудо-урожай»

Голосуем за «Чудо-урожай»

Началось голосование в нашем фотоконкурсе «Чудо-урожай».

Ставьте плюсы к фотографиям, которые вам нравятся больше всего, и поделитесь с друзьями — они тоже могут голосовать!

Итоги конкурса мы подведём 29 октября.

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 15:08 +2

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Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

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