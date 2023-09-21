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Начинаем милый фотоконкурс "Нежные моменты"

Начинаем милый фотоконкурс "Нежные моменты"

Фотоконкурс "Нежные моменты" призывает участников делиться моментами любви, заботы, дружбы или просто пейзажем, который заставил вас замереть и задуматься о важности маленьких вещей в жизни. Мы верим, что каждый из вас имеет такие моменты, которые хочется запечатлеть и сохранить на всю жизнь. 

Загружайте свои фото сюда.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ


1 Для участия в конкурсе принимается не более трех фотографий от одного участника и только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
 2 Принимаются снимки только хорошего качества.
 3 Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
 4 Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
 5 Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
 6 Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
 7 Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз — фирменная кружка Myslo с мемным принтом.

Прием фотографий продлится с 21 сентября по 5 октября.

Голосование продлится до 8 октября.

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Автор:
сегодня, в 14:42 0

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