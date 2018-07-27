Итоги фотоконкурса «Футбольные страсти»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Футбольные страсти».
Первое место завоевал кадр от blazhevich он набрал 26 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место и 18 голосов получило фото от GalinaGala.
А на третьем месте два кадра: от GalinaGala и denis02. Пользователи портала отдали им по 10 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!