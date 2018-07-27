Итоги фотоконкурса «Футбольные страсти»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Футбольные страсти».

Первое место завоевал кадр от blazhevich он набрал 26 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 18 голосов получило фото от GalinaGala.

А на третьем месте два кадра: от GalinaGala и denis02. Пользователи портала отдали им по 10 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!