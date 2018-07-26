блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы Myslo
Читатели портала выбрали лучших модных собак

Читатели портала выбрали лучших модных собак

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Модный пёс».

Первое место поделили между собой два кадра: от margo и Чебурашка71, они набрали по 33 голоса.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 30 голосов получило фото от Анны Павловой.

А на третьем месте кадр от lost20/07chb. Пользователи портала отдали ему 28 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 10:41 +4

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Стартовал конкурс «Дама с цветами»
Стартовал конкурс «Дама с цветами»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.