Читатели портала выбрали лучших модных собак

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Модный пёс».

Первое место поделили между собой два кадра: от margo и Чебурашка71, они набрали по 33 голоса.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 30 голосов получило фото от Анны Павловой.

А на третьем месте кадр от lost20/07chb. Пользователи портала отдали ему 28 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!