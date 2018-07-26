Читатели портала выбрали лучших модных собак
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Модный пёс».
Первое место поделили между собой два кадра: от margo и Чебурашка71, они набрали по 33 голоса.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место и 30 голосов получило фото от Анны Павловой.
А на третьем месте кадр от lost20/07chb. Пользователи портала отдали ему 28 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!