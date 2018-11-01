Итоги фотоконкурса «Краски осени»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Краски осени».

Первое место завоевал кадр от Попрыгун, он набрал 41 голос.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место занял кадр от ЛёляЛори. Он набрал 34 голоса.

Ну, а на третьем месте по голосованию оказалось второе фото от Попрыгун. Пользователи портала отдали ему 33 голоса.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!