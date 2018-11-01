Итоги фотоконкурса «Краски осени»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Краски осени».
Первое место завоевал кадр от Попрыгун, он набрал 41 голос.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место занял кадр от ЛёляЛори. Он набрал 34 голоса.
Ну, а на третьем месте по голосованию оказалось второе фото от Попрыгун. Пользователи портала отдали ему 33 голоса.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!