Участвуйте в фотоконкурсе детских улыбок

Принимаем фотографии на конкурс «Детская улыбка».

Детская улыбка, смех и счастье в глазах. Такие кадры есть, пожалуй, у всех родителей. Поделитесь такими фотографиями. Давайте соберём фотоальбом, наполненный светом.