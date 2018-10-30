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Победительница конкурса «Чудо-урожай» получила приз

Победительница конкурса «Чудо-урожай» получила приз

В сентябре «Слобода» объявила конкурс для огородников: они могли похвалиться своими дачными достижениями. На конкурс было прислано 38 фотографий, которые были выложены на портале MySLO.ru. Судя по ним, в этом году в Тульской области особенно удались тыквы, помидоры и виноград. 

Голосование за лучшее фото шло на портале до 28 октября и определило победительницу: это тулячка Елена Брусенцева, которая прислала фото из своего погреба, заполненного заготовками на зиму. 

Елена - сотрудник «Тулгорводоканала», многодетная мама и бабушка (у нее трое детей и пятеро внуков) и очень разносторонний человек – увлекается фотографией, цветоводством, любит путешествовать. Она живет в частном доме и в сезон огорода любую свободную минуту проводит на своих 8 сотках. Здесь, по словам Елены, растет всё: овощи на грядках и в двух больших теплицах, ягоды, виноград, цветы. В этом году особенно порадовал урожай томатов, да и все остальные культуры тоже не подкачали, и теперь погреб тулячки полон разнокалиберных баночек с соленьями и  салатами.

Поздравляем Елену с победой и надеемся, что наш приз – чудо-лопата – поможет ей в ее огородных подвигах!

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 11:58 +9

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