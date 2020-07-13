Победители фотоконкурса «Дачные посиделки»

Завершился конкурс «Дачные посиделки».

Первое место получает кадр от пользователя Гадкий Я!. За него отдали 38 голосов.

Пользователь получает 300 Myslo-рублей на свой виртуальный счет.

Второе место занимает снимок от пользователя Lookeriy. Снимок получил 30 голосов.

Третье место досталось кадру от пользователя LediOven (свекровь,мама). Этот снимок набрал 20 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся в вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!