Водолеям придется очень много работать, а Весов ждет незабываемое свидание

Овен (21.03−20.04): Неудержимое стремление к успеху может в скором будущем принести самым активным и деятельным Овнам достойные результаты. Здравый смысл поможет определить, кто друг, а кто враг. В результате Овнам придется сделать выбор между приятным и необходимым. Пожилые люди могут получить гарантии благополучия на вторую половину года. Женщинам-Овнам предстоит знакомство или встреча, которая может стать причиной нарушения их душевного покоя и равновесия.

Про деньги. Постарайтесь быть экономнее, избегайте крупных трат. Хотя, конечно, хочется купить обновки к празднику весны, но с финансами на этой неделе будет непросто.

Про любовь. Ваши отношения с любимым человеком сейчас для вас могут стать значимее всего. Проявите мудрость, прислушайтесь к своему внутреннему голосу, и вы сможете изменить ситуацию в вашу пользу. Только не устраивайте сцены ревности.

Про интим. Для Овнов особенно плодотворными станут вторая половина недели и выходные. А для поднятия сексуального тонуса кормите любимого/любимую сельдереем, шоколадом, маслинами и авокадо, да не просто так, а с рук. Подобное «приручение» всегда благотворно действует на отношения между партнерами, кроме того, разжигает и «любовный аппетит».

Благоприятные дни: 4, 8; неблагоприятные: нет.

Телец (21.04−21.05): Неделя благоприятна для любви, семейных отношений, зачатия, воплощения творческих замыслов. Многие Тельцы будут склонны усердно заботиться о выполнении своих текущих обязанностей, заниматься наведением порядка, починкой различных вещей и механизмов, помогать в преодолении эмоциональных или ментальных кризисов людям из близкого окружения. Неделя обретения внутренней свободы, озарения, радости бытия. Все будет способствовать росту значимости и авторитета Тельцов. Их мнения не останутся без внимания значимых людей.

Про деньги. Новые финансовые поступления звезды пока не пророчат. Зато весьма вероятны незапланированные траты. Впрочем, к концу недели можно ожидать приятные подарки.

Про любовь. Фортуна обратила на вас свой загадочный взор и начинает улыбаться. Но не торопите события, рванувшись на поиск новых любовных приключений. Сначала вам необходимо разобраться в себе и сделать правильный выбор.

Про интим. Звезды предлагают Тельцам эффективнее использовать свое относительно свободное время — и взамен ежедневных обсуждений с вашими коллегами начальства или залипания в соцсетях — начать развивать в себе сексуальность. Немаловажную роль в этом играет подтянутое тело, так что вперед, в зал!

Благоприятные дни: 5, 6; неблагоприятные: 9.

Близнецы (22.05−21.06): Неделя полна планов и надежд, большинству из которых суждено осуществиться. Но Близнецов-идеалистов больше будет радовать осознание того, что они прокладывают путь к будущему. Неделя двойственная. Вероятно, Близнецам придется потратить время и силы на решение отложенных проблем в отношениях с окружающими, пересмотреть намеченные планы. Свежие идеи или нестандартные решения способны принести весомый результат.

Про деньги. Хорошее время для того, чтобы работать с интересом и хорошо зарабатывать. Стоит обсудить ваши новые идеи с надежными деловыми партнерами. В среду удачно пройдут деловые встречи и совещания.

Про любовь. На этой неделе вы получите желаемое. Старайтесь не отставать от стремительного ритма жизни вашего партнера. Возможно возникновение нового сильного чувства, или внезапное усиление давней любви.

Про интим. Близнецы окажутся такими обидчивыми, что просто мама не горюй! Постарайтесь морально подготовиться, что ваш толстокожий партнер/партнерша ляпнет что-то в ваш адрес прямо в разгар любовного акта! Отнеситесь к происходящему с юмором, а еще лучше — объясните, что вас так задело.

Благоприятные дни: 8; неблагоприятные: 10.

Рак (22.06−22.07): Неделя испытания и проверки на прочность. Мышление, чувства, поступки будут проявляться сильно и гармонично. Раки могут оказаться в новой ситуации, но, возможно, сориентируются они легко. Благодаря сочетанию возросшей интуиции с трезвым расчетом возможны успехи в искусстве, личной и деловой жизни. Неделя иллюзий, обмана и провокаций. Даже возрождение чувств, эмоциональный подъем, свойственный Ракам, окажется самообманом.

Про деньги. Неделя принесет вам финансовую стабильность. Однако не всегда стоит идти на поводу у своих желаний, безрассудно растраченные направо и налево деньги не принесут удовлетворения. В четверг можно ожидать премию.

Про любовь. Сформулируйте свои желания, и они тут же исполнятся. На этой неделе все возможное время и внимание следует уделить именно личной жизни, ведь как раз здесь вас и ждут самые приятные моменты. Удача в этой области может повлиять и на иные аспекты. Особенно если у вас служебный роман.

Про интим. Раков на этой неделе ждут красивые слова и ничего более. В принципе, вам никто не мешает развесить уши и наслаждаться — все равно ничего более калорийного, чем та любовно-эротическая лапша, что вам будут на них вешать, не предвидится. Но упаси вас бог принять этот суррогат за настоящее пиршество.

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 4.

Лев (23.07−23.08): Прекрасная неделя для любви, брака. Вероятны массовое воодушевление, единодушие. Благоприятны новые долгосрочные программы и решения. Мужчинам повезет больше. Хорошее известие может снять возникшее напряжение. Неделя особенно неудачна для женщин, занимающих руководящие посты. Возможно, не удастся сладить с некоторыми проблемами, которые в недавнем прошлом казались разрешимыми.

Про деньги. Вероятны некоторые материальные затруднения. Подарки и праздничный стол потребуют денег. В конце недели придется работать, хотя так хочется отдохнуть.

Про любовь. Вас может выбить из колеи ревность. Похоже, вы не доверяете партнеру. Вокруг вас могут плестись интриги, результатом которых, возможно, станет охлаждение в ваших отношениях. Постарайтесь откровенно поговорить с любимым человеком.

Про интим. У Львов с физической любовью на этой неделе не особенно густо. И что бы вы ни попытались предпринять для изменения данного предсказания, все это окажется напрасным: «не так», «не сейчас» и «не здесь». Так что смиритесь и не форсируйте события: авось само по себе что-нибудь и получится.

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 8.

Дева (24.08−23.09): Эта неделя несет с собой трудности в общении или бытовые хлопоты. Считается, что эта неделя благоприятна для борьбы со страстями. Благоприятный период. Пройдет под знаком милосердия, любви и прощения. Хорошее время для занятия спортом, физическими упражнениями, общения, заключения брака, зачатия.

Про деньги. В понедельник и вторник желательно не подписывать документов, нужно их внимательно изучить на предмет подводных камней. Сейчас не время брать кредиты. В пятницу возможны денежные поступления.

Про любовь. Вам очень хочется нравиться и производить впечатление на окружающих. Что ж, сейчас вполне возможно начало нового романа. Только не требуйте всего и сразу и не усложняйте.

Про интим. По всем приметам, Дев ожидает весьма посредственная с точки зрения эротики неделя. Однако если вы решитесь отправиться навстречу приключениям, то прогноз звезд более благоприятен. Так что не отказывайтесь от любых предложений развлечься, даже если они покажутся вам совершенно безнадежными с точки зрения флирта. Как знать, возможно, вы найдете свою половинку именно на той выставке кошек, куда вас случайно затащила подруга/друг!

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 6.

Весы (24.09−23.10): Неделя отмечена гармонией, равновесием и справедливостью. Однако идиллический покой не приведет вас к застою мыслей и чувств. Финансовое положение у наиболее удачливых Весов будет иметь тенденцию к стабилизации. Личная жизнь может быть спокойной и мирной — середина недели настроит Весов на установление внутреннего равновесия и гармонии с окружающим миром.

Про деньги. Во вторник не желательно впутываться в финансовые авантюры, особенно в те, которые сулят мгновенный результат, выигрыш или баснословную прибыль. Во второй половине недели вас порадуют дорогие подарки к празднику весны.

Про любовь. Вы можете превратиться в страстную натуру, вас ждут незабываемые свидания. Вот только ваши необузданные порывы грозят привести к ссорам. Но равновесие в чувствах и эмоциях позволит избежать многих неприятных ситуаций.

Про интим. Поскольку запах мужского пота притягивает представителей вашего знака зодиака как никогда, то постарайтесь перед интимной близостью устроить вашему любовнику небольшую физическую нагрузку. Например, попросите его выбить ковер или вынести мусор — с 12-го этажа без лифта: зато, когда герой труда вернется, весь взмокший, набрасывайтесь на него прямо на пороге и наслаждайтесь по полной программе! Мужчин-Весов ждет спокойная неделя, не переживайте, вы все наверстаете чуть позже.

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 7.

Скорпион (24.10−22.11): Сохраняются тенденции предыдущей недели. Эта неделя может быть благоприятна для реализации желаний. Скорпионы имеют развитую интуицию, они останутся внешне спокойными и безразличными, но их чувства будут обострены и подвержены частым колебаниям. У одухотворенных людей вероятны прозрения, которые им не удастся донести до единомышленников. Основные их чувства — жалость и сострадание.

Про деньги. В среду вас ждет прибыль и повышение по службе. У вас просто отбоя не будет от выгодных предложений. Вы сейчас весьма востребованы как специалист. И сможете реализовать крупный проект

Про любовь. В ваших отношениях с любимым человеком вы готовы проявить активность и продемонстрировать силу своих чувств. Сейчас время для нежных признаний и страстных свиданий.

Про интим. Поскольку снять смущение без алкоголя, который вам нынче противопоказан, не так уж легко, то попытайтесь продумать альтернативный вариант. Звезды рекомендуют юмор, дурачества и шалости — так не запастись ли вам заранее, заодно с презервативами, еще и газеткой со свежими анекдотами и приколами?

Благоприятные дни: 8; неблагоприятные: 5.

Стрелец (23.11−21.12): Благоприятная неделя для посещения новых мест, для путешествий, обращения к органам власти, в общественные учреждения. Звезды сулят успех в сфере профессиональной деятельности. Увлеченность делом и умение рационально распределять время положительно скажутся на результатах работы и вызовут уважение у окружающих. Но в личной жизни вероятны разочарования. Новое знакомство может не иметь ожидаемого продолжения.

Про деньги. Финансовые проблемы постепенно отступают, но осторожность в обращении с деньгами никогда не повредит. Новые партнеры окажутся надежными. В субботу ваше материальное положение стабилизируется.

Про любовь. Интересные встречи, перспективное знакомство, увлекательное романтическое приключение. Судьба непременно чем-нибудь вас обязательно одарит на этой неделе. Главное — это вовремя отличить подарок судьбы от обычной случайности.

Про интим. Есть два варианта развития событий: насладиться зрелищами, но остаться без «сладкого», то есть без интима, либо пропустить все самое интересное, променяв его на самозабвенное совокупление с вашим ненаглядным/ненаглядной. Выбирать вам, и только вам.

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 7.

Козерог (22.12−20.01): Неделя может принести Козерогам противоречивые события, мысли, поступки. Активные действия помогут добиться успеха в финансовых делах, однако из-за неосмотрительности Козероги рискуют потерять значительную сумму. Неделя предполагает обретение новых источников энергии, исполнение желаний, взаимопомощь. Это самая подходящая неделя для решения семейных проблем. Звезды обещают, что именно сейчас к вам вернутся чувства нежности и взаимной любви. Благоприятны покупки, приобретение имущества, строительство, ремонт.

Про деньги. На недостаток финансов вам жаловаться точно не придется. Вероятны денежные поступления во второй половине недели. На работе явно назревают перемены.

Про любовь. Помогите и поддержите любимого человека, он устал от предъявляемых вами требований. Вам необходимо пересмотреть ваши взгляды, если вы не хотите потерять его. Не будьте эгоистичны и меркантильны.

Про интим. Козероги устанут как собаки, а может быть, даже как ломовые лошади. Но оставлять свою вторую половинку без интима негоже. Но перед сексом отдохните как следует — а ваш кавалер/дама пусть вам лучше расслабляющий массаж сделает.

Благоприятные дни: 6; неблагоприятные: 7.

Водолей (21.01−19.02): Неделя пробуждения внутренних духовных сил, начала новых дел. Благоприятна для самообразования, постижения истин, изучения ремесел. Водолеи могут быть вовлечены в деятельность по благоустройству дома — ремонт или начало строительства. Хорошая неделя для коллективной работы, совместных мероприятий, активного отдыха. Благоприятный период для физических упражнений, активного отдыха на свежем воздухе. Водолеи не будут расположены к серьезным делам. Скажется усталость, накопленная за прошедшую неделю. Эмоциональное состояние может быть неустойчивым.

Про деньги. На этой неделе вы вполне способны подготовить прочный фундамент для постройки массивного здания собственного благополучия. Но работать придется много, забыв о личном, семейном и дружеском.

Про любовь. Изменения в облике благоприятно отразятся на ваших отношениях с любимым человеком. В воздухе уже пахнет весной, а это время любви и преображения.

Про интим. Инициатива Водолеев проявится в праве выбирать вид физической близости и способ удовлетворения. Ваш вчерашний «повелитель»/«повелительница» добровольно отдаст бразды правления в ваши руки — так что готовьтесь самостоятельно направлять любовную ладью наиболее верным курсом! А курс ваш лежит на Восток и медленные, неторопливые, томительные ласки.

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 10.

Рыбы (20.02−20.03): Противоречивая, двойственная неделя. Желание отгородиться, отойти от мирской суеты и уединиться повлечет за собой отчуждение и проблемы личного характера. Вторая половина недели может осложниться недоразумениями. Неделя предполагает разочарования. Рыбы окажутся не готовы к отношениям, которые в корне изменят их жизнь. К концу месяца у многих появятся желания, о которых они теперь и не подозревают. Вероятны недоразумения с представителями власти.

Про деньги. В понедельник возможны денежные поступления. Ситуация располагает к появлению новых деловых партнеров и к взаимовыгодным договорам. Вероятно улучшение материального положения. Однако и вам придется проявить инициативу и доказать, что вы хороший специалист.

Про любовь. На понедельник и среду лучше романтических встреч не планировать. Ваш избранник может вас разочаровать. В четверг вы, похоже, встретите героя своего нового любовного романа.

Про интим. Не ждите, пока ваш любимый/любимая первым предложит как-нибудь разнообразить ваши интимные отношения — есть повод проявить активность самой/самому. Если вы как следует прислушаетесь к голосу внутри себя, то наверняка услышите то, что вам шепчет сексуальное эго.

Благоприятные дни: 7, 9; неблагоприятные: 4.