Козерогам надо воздержаться от крупных покупок, а Дев накроет жажда «вулканических» чувств

Овен (21.03−20.04): Эта неделя потребует собранности и хорошей реакции. Больше сил будет уходить на сохранение положения, защиту своих интересов, устранение неполадок. Риск не оправдан, повышается аварийность. В личной жизни начинается период интенсивных страстей и желаний. Старайтесь не оказывать на любимого человека заметного давления, но смело меняйте приевшиеся схемы отношений, находите общие занятия и больше времени проводите в кругу друзей. В субботу романтическая поездка поможет вам оставить позади все недоразумения.

Про деньги. Финансовое положение не внушает опасений. В начале недели весьма удачны покупки и приобретения. В четверг желательно на работе проявить активность, а не прятаться за спинами коллег. Не отказывайтесь от возможности дополнительного заработка.

Про любовь. Новое интересное знакомство может вскружить вам голову и затронуть ваши чувства. Но не слишком увлекайтесь, так как этот роман грозит оказаться довольно коротким.

Про интим. В ответ на досужие сплетни о вашей личной жизни, что будут то и дело доноситься до вас из различных источников, вы не сможете ничего противопоставить. В самом деле, на каждый роток не накинешь платок и каждой собаке, чей лай носит ветер, кость не кинешь. Тем более, что нет дыма без огня, не так ли?

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 28.

Телец (21.04−21.05): Действуйте осторожно в первой половине недели, иначе вы можете оказаться перед выбором, который не входит в ваши планы. Неожиданно вы можете расстаться с частью своего прошлого или появятся дополнительные требования по работе, и придется перестраивать свой график. Не рискуйте основным капиталом и до субботы не делайте крупных приобретений. Стресс снимайте повышенным интересом к своему имиджу. Ваша жизнь сейчас в стадии перемен, поэтому хороший внешний вид и самочувствие обеспечат вам прилив сил и уверенности.

Про деньги. Траты желательно сократить, и вообще повременить с решительными действиями в сфере финансов. Возможно, в середине недели неожиданным образом разрешатся некоторые деловые проблемы. В воскресенье, похоже, придется работать.

Про любовь. Похоже, вы можете дать повод для того, чтобы вас ревновали. Вам действительно хочется разнообразия и флирта? Или же стоит ценить стабильность?

Про интим. Чистоплотность — вот что станет слабым местом вашего знака. Не исключено, что ваш драгоценный/драгоценная изложит вам весьма соблазнительный план, как феерично вы займетесь нынче любовью: в туалете симпатичного ресторанчика неподалеку от вашей работы. Огонь желания внутри вас разгорится не на шутку, но так и не сможет победить брезгливость.

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 26.

Близнецы (22.05−21.06): Предстоит очень много работы. Поэтому по собственной инициативе нагрузку увеличивать не стоит. Не торопитесь принимать решения в понедельник. Основные мероприятия планируйте на четверг и субботу. Не отвлекайтесь на второстепенные дела, но и не ограничивайте общение с теми, кто может оказаться полезным для реализации ваших планов. Здоровье потребует особого внимания. Повышается вероятность травм, воспалительных процессов и инфекций. Делайте почаще перерывы в работе и позволяйте себе траты на интересные виды досуга.

Про деньги. Пора вам пожинать плоды своих трудов. Растущее благосостояние позволит вам ощутить себя крепко стоящим на ногах и увидеть впереди весьма приятные перспективы. К тому же график работы вам предложат идеальный.

Про любовь. Отношения с любимым человеком доверительны и гармоничны. На этой неделе он порадует вас приятными сюрпризами, цветами и подарками. У вас точно случится страстное свидание.

Про интим. «Попробуйте заняться любовью одетыми», — советуют вам небесные светила. Ваша чувственность настолько велика, что прикосновения через одежду распалят вашу страсть гораздо больше, чем если вы будете полностью обнажены. А уж поглаживания через ткань трусиков — это вообще святое!

Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 2.

Рак (22.06−22.07): Вам может казаться, что какая-то важная тема уходит из-под вашего контроля. Если напряженное ожидание станет постоянным фоном жизни, то так оно и случится. Все пойдет наперекосяк; к тому же, велик фактор неожиданности, и произойдет то, на что вы никак не рассчитывали. Поэтому лучше предоставить событиям свободный ход, а своим близким свободу действий. В четверг вы сможете взять власть в свои руки и насладитесь тем, что лучше других знаете, как найти выход из произошедших перемен. На субботу можно планировать активный отдых.

Про деньги. У вас есть шанс убедить начальника, что вы будете работать с еще большей отдачей, если он вам повысит зарплату. Будет глупо им не воспользоваться. В среду ваша трудоспособность и креативность вас порадуют. В субботу стоит пройтись по магазинам, покупки окажутся удачными.

Про любовь. Вы можете быть вовлечены в романтические приключения, которые могут принести вам не только радость, но и заставят задуматься о будущем. Однако время принимать окончательное решение еще не пришло.

Про интим. Чего не сделаешь ради любимого человека — если к тому же вы настроены так же радужно и оптимистично, как на этой неделе. Подарите вашей половинке от всей души: несколько свободных вечеров! Причем разрешите делать все, что его/ее душе и телу угодно, клятвенно пообещав никогда не допытываться о подробностях. Конечно, сдержать обещание будет нелегко, но не забывайте о главном: у вас ведь тоже — свободные вечера!..

Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 27.

Лев (23.07−23.08): Для вас это непростой период. Энергия планет провоцирует быстрое развитие ситуаций и непредсказуемые повороты в отношениях с близкими людьми. Друзья могут сыграть в происходящем небезынтересную роль, и не торопитесь делать выводы сразу. Через время вы оцените все иначе. Зато эта неделя может оказаться щедрой на новые идеи. Борьба с трудностями на пути может столкнуть вас с людьми, которые в будущем сыграют в вашей жизни важную роль. Основное дело недели планируйте на субботу. Действуйте смелее, экспериментируйте — удача на вашей стороне.

Про деньги. Хорошо бы заранее распланировать свои траты. Отталкивайтесь от реальной суммы, постарайтесь не занимать деньги в долг и не пользоваться слишком часто кредитной картой.

Про любовь. В делах сердечных на этой неделе вас может одолеть хандра. Неприятные воспоминания, ссоры и ревность способны полностью выбить вас из колеи. Постарайтесь не поддаваться этому настроению.

Про интим. Интимные поиски Львов грозят ничем не закончиться — и дело не в том, что в мире больше нет мужчин/женщин, жаждущих заняться с вами любовью. Нет, просто на самом деле либо вы слишком придирчивы, либо сами не знаете, чего же вы хотите. Определитесь уж, наконец — то ли любовь до гроба, то ли свободны оба?..

Благоприятные дни: 27, 1; неблагоприятные: 28.

Дева (24.08−23.09): Ваше стремление все делать правильно может войти в противоречие с испытаниями, которые готовят вам звезды. В понедельник и вторник будьте осторожны, принимая советы и решения. Нежелательны контакты с начальством или представителями контролирующих служб. С четверга обстановка в окружении заметно улучшится, но придется разбираться с возникшими раньше проблемами. Не торопитесь сразу развивать кипучую деятельность, немного подождите — часть проблем может решиться сама собой. Субботу посвятите личным интересам, сделайте покупки.

Про деньги. Во вторник и в четверг может быть удачен риск. Сейчас можно начинать новый проект, которым придется заниматься, как минимум, ближайшие полгода. Возможны как крупные денежные поступления, так и немалые расходы.

Про любовь. Жажда «вулканических» чувств не всегда дает прогнозируемые результаты. Так что вас может ожидать не слишком приятный сюрприз. Впрочем, вам не привыкать к экстравагантным ситуациям.

Про интим. Возлюбленные Дев должны быть на этой неделе начеку — Девы нынче во всей своей силе и страсти. Венера влияет на них необычайно сильно, поэтому если вы будете динамить этот знак зодиака, раз за разом оставляя без секса, — пеняйте на себя.

Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 28.

Весы (24.09−23.10): Эта неделя проявит некоторые проблемы, с которыми пришло время разобраться. Трудностей избежать не удастся, поэтому, набирайтесь терпения и находите единомышленников в своем окружении. Дальние поездки и командировки пока лучше отложить — они не принесут ожидаемых результатов. Нежелательны хирургические вмешательства, физические и эмоциональные перегрузки. Со среды у вас появится больше возможностей реализовать свои планы. Но лучше держитесь подальше от начальства. В субботу постарайтесь наверстать упущенное в отдыхе и удовольствиях.

Про деньги. Эта неделя — благоприятный момент для стабилизации вашего финансового положения. В бизнесе вероятны заметные подвижки к лучшему, карьера пойдет в гору. Вас ждут интересные деловые предложения.

Про любовь. Вас ждет нечто романтическое и приятное. Если только вы не станете придираться по мелочам и будете принимать компромиссные решения. Помните, что любимый человек — ваш союзник, а не враг, с которым надо бороться.

Про интим. В ближайшие дни Весы способны только на судорожные поглаживания любимого/любимой по голове и сонные приговаривания: «Дорогой/дорогая, все будет хорошо: Да-да, вот уже завтра у нас все получится, я тебе обещаю, ну если не завтра, то послезавтра точно! Пять раз получится — зуб даю! А сейчас ты не мог/могла бы подоткнуть мне одеяло?»

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 26.

Скорпион (24.10−22.11): На первом плане будут финансовые вопросы. Возможны неожиданные осложнения в делах, и вам лучше удостовериться, что ваши средства размещены надежно. Испытаниям могут подвергнуться деловые и личные отношения. Компромиссные решения помогут вам не только избежать проблем, но и найти поддержку в довольно сложный период времени. В любви пока не настраивайтесь на игру по вашим правилам, лучше окружите партнера заботой и вниманием, сделайте более комфортной обстановку в доме — и постепенно вам удастся выровнять ситуацию.

Про деньги. Финансовое положение будет стабильным, вы получите существенную прибыль. Ваши идеи оценят, вам предложат долгосрочное сотрудничество. Благоприятное время для приобретения недвижимости или автомобиля.

Про любовь. На личном фронте вас ждут весьма приятные победы. Если вам необходимо что-то выяснить или в чем-то разобраться, не стоит избегать откровенного разговора.

Про интим. У Скорпионов на этой неделе самая эрогенная зона расположена на макушке. Поэтому вам будет особенно приятно, если партнер/партнерша возьмется вас расчесывать. Ну и для пущего блаженства вы можете попросить помыть вам голову — и если он/она согласится, то без желанной награды из ванны не уйдет.

Благоприятные дни: 27, 2; неблагоприятные: 29.

Стрелец (23.11−21.12): Неожиданные события в понедельник и вторник могут выбить вас из колеи. Задействуйте способности своего интеллекта и находите быстрые решения. Но не начинайте по своей инициативе то, что может усложнить вам жизнь. Перемены могут прийти со стороны партнера. Деловые совещания и семейные советы могут иметь смысл на этой неделе, поскольку вам удается предвидеть то, о чем окружающие не подозревают. С пятницы ограничения снимаются. В субботу поработайте, если будет необходимость, или найдите хороший способ восстановить силы.

Про деньги. Понедельник — удачный день для деловых встреч и переговоров. В среду вы повысите свой авторитет в коллективе. В воскресенье желательно воздержаться от крупных трат, это может негативно отразиться на вашем финансовом положении.

Про любовь. Единственной проблемой в вашей личной жизни на этой неделе может быть излишняя мнительность. Вам стоит проверять неожиданную или неприятную информацию. И не ревновать без причины.

Про интим. Стрельцов с большой долей вероятности привлечет идея стриптиза во всех ее проявлениях — будь то ваш приватный танец для любимого/любимой или же посещение специального заведения с подобной программой. В любом случае, подготовьтесь как следует — обещает быть влажно и горячо.

Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 28.

Козерог (22.12−20.01): Предоставьте возможность окружающим внести вклад в решение возникших в начале недели проблем. Не старайтесь взвалить все на свои плечи, даже, если вам кажется, что никто лучше вас вопросы не решит. Эта неделя только открывает период повышенной активности, и вам стоит поберечь силы и нервы — в интересах общего дела. В любви тоже не торопите события. Вполне объяснимо некоторое охлаждение чувств под влиянием внешних проблем. Дождитесь субботы и организуйте романтическую поездку или ужин для любимого человека. А воскресенье посвятите личным делам.

Про деньги. Неделя не слишком благоприятная. Желательно воздержаться от крупных покупок и не опаздывать на работу. Также не стоит срывать сроки выполнения работ. В пятницу берегите свой кошелек от чужих рук.

Про любовь. Не надо скромничать и прибедняться, ведь именно на этой недели вы можете получить весьма приятные доказательства любви. В выходные вы точно не останетесь в одиночестве.

Про интим. Звезды предупреждают: на этой неделе не стоит слишком много думать о сексе — все равно, думай не думай, а его не прибавится. Одинокие Козероги вряд ли отыщут себе партнера/партнершу, разве что кого-нибудь разведут на виртуальный секс. А семейные будут слишком заняты бумажными делами, им не до шуршания в спальне.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 27.

Водолей (21.01−19.02): В понедельник и вторник не рискуйте тем, что представляет для вас ценность. Участие в авантюрных проектах грозит крахом. Отложите все важные дела на конец недели и передайте бразды правления тому, кто сейчас лучше владеет ситуацией. Но смело погружайтесь в решение интеллектуальных задач. Идеи и предложения рассматривайте, но не торопитесь с реализацией. В личной жизни вы можете столкнуться с серьезными испытаниями. Обращайте внимание на знаки событий, до субботы не ведите откровенных разговоров и будьте верны своим принципам.

Про деньги. В финансовой сфере не исключены определенные трудности. Вероятна неразбериха в делах и бумагах, поэтому постарайтесь быть внимательнее. Вторник неудачен для приобретений, в среду не стоит отправляться в командировки. В субботу постарайтесь не поддаваться на лесть и ложь.

Про любовь. У вас сейчас, похоже, деловой настрой, а вовсе не романтичный. Однако звезды рекомендуют все-таки найти время не только на работу, но и на свидание.

Про интим. Вдохновить Водолеев на шалости в кровати на этой неделе мало что способно. Усталость, от которой они валятся с ног прямо на пороге дома, не так-то просто снять рукой. Однако если ваш любимый/любимая попробует сделать это языком, возможно, кое-что получится…

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 26.

Рыбы (20.02−20.03): Интересы семьи сейчас на первом плане. В первую половину недели не затевайте никаких перемен и реконструкций в доме. Проявляйте беспокойство и заботу о близких. С четверга может появиться новая информация или вы услышите предложения, перспективы которых раскроются через время. Чем бы вы ни занимались, денежные дела и личная жизнь будут занимать большую часть вашего времени и внимания. Если в субботу вас не вызовут на работу, обеспечьте себе хорошую разрядку и порцию свежих впечатлений.

Про деньги. В начале недели постарайтесь заниматься мелкими делами, не планируйте ничего серьезного. В пятницу к вам могут возникнуть претензии со стороны начальства или налоговых органов.

Про любовь. Проявите по отношению к любимому человеку мягкость и душевность. А вот критический настрой грозит ссорой и даже окончательным расставанием.

Про интим. Согласно астрологическому прогнозу, в ближайшее время вас вполне вероятно могут ожидать различного рода потрясения, причем как в переносном, так и в буквальном смысле. Офисный шкаф с секретными документами — вещь, знаете ли, волнующая воображение, но при неправильном к нему подходе уж очень нестойкая. Так что умерьте свой пыл и постарайтесь не изобретать велосипедов и особенно сумасшедших поз. И уж тем более, избегайте нестандартных мест для «уединения».

Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 2.