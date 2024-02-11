Ради Близнецов любимые люди свернут горы, а Львов порадуют дорогими подарками

Овен (21.03−20.04): На этой неделе произойдет резкий поворот событий, словно что-то остановит вас в стремительном движении — и заставит двигаться в новом направлении. Со вторника нужно будет заново сориентироваться в том, чем вы заняты, и пересмотреть свои планы и обязанности. Непредсказуемость всего происходящего требует быстрой реакции и конструктивного подхода с вашей стороны. В среду будьте особенно внимательны, не давайте своим чувствам беспрепятственно проявляться под влиянием настроения. Предчувствуйте последствия. В среду и четверг формируются перспективы вашей деятельности на ближайший месяц.

Про деньги. В ближайшие дни финансовая сторона жизни потребует от вас четкого планирования. В середине недели вероятны непредвиденные расходы, связанные с бытовыми проблемами. В пятницу желательно не подписывать соглашения и не брать кредиты.

Про любовь. Среда — благоприятный день для решения личных проблем, вы можете принять окончательное решение. Случайная встреча с интересным человеком может обернуться страстным романом.

Про интим. Если ваша половинка не обращает на вас внимания, не стоит платить той же монетой. Даже мелкая месть сладка, но будьте выше этого. Если вы первыми проявите недюжинную страсть и увлечете любимого человека в спальню, то, поверьте, потом вам обоим будет глубоко параллельно, кто именно первым начал…

Благоприятные дни: 17; неблагоприятные: 18.

Телец (21.04−21.05): Вы будете комфортно чувствовать себя в уединении, занимаясь привычной деятельностью. Но вряд ли удастся на этой неделе сохранить стабильность в делах и внутреннее равновесие. Придется переключиться на внеочередную работу. Новые идеи и предложения могут изначально вызвать протест, но не торопитесь сразу отвечать отказом. Дайте ситуации проявиться, а себе оставьте время подумать. В среду и четверг чья-то скрытая симпатия или протекция могут сыграть благоприятную роль в вашей жизни. Вы получите результаты того, о чем позаботились в прошлом. Выходные вернут ощущение контроля над обстоятельствами и понимание выгоды от произошедших перемен.

Про деньги. Хорошее время для обмена или покупки квартиры, а также приобретения бытовой техники. В среду возможны долгожданные денежные поступления, которые упрочат ваше материальное положение.

Про любовь. Не будьте слишком требовательны к любимому человеку, даже если он не выполнил вашу просьбу. Нежелательно сейчас выяснять отношения, важно понять друг друга.

Про интим. Если вы подумываете о смене своего эротического имиджа — то пришло время начинать что-то делать. Если вы и дальше станете откладывать в долгий ящик заботу об улучшении своей внешности, то вскоре вам придется озаботиться еще и сменой вашего партнера/партнерши — на более нетребовательного.

Благоприятные дни: 12, 15; неблагоприятные: 17.

Близнецы (22.05−21.06): Разнообразие впечатлений на этой неделе вам гарантировано. Во вторник может произойти что-то неординарное на работе или придется столкнуться с непредвиденными препятствиями в делах. Вам придется адаптироваться к новым правилам игры. Далеко не все теперь зависит от вашего желания. Придется умерить расходы и некоторое время терпеливо справляться с грузом обязанностей. В среду и четверг вы уже найдете компромиссные решения по возникшим проблемам и сможете снова проявлять энтузиазм и активность в делах, которые наметили. В эти дни помощь и поддержку вам окажут друзья.

Про деньги. На этой неделе может появиться привлекательная возможность для заработка и продвижения по карьерной лестнице. Можно рассчитывать на солидную прибыль.

Про любовь. Любимый человек готов ради вас горы свернуть. Он выполнит ваше заветное желание. Между вами сейчас много нежности и романтики.

Про интим. Как ни странно, но на интим Близнецов вдохновят мысли о… старости. Когда они нечаянно задумаются, что через какое-то время будут лишены таких приятных и сладострастных ласк, то с удвоенной силой захотят броситься в омут с головой и даже предаться некоторому разврату. А там как повезет…

Благоприятные дни: 17, 18; неблагоприятные: 13.

Рак (22.06−22.07): Неожиданные известия придут издалека. Возможны поездки, командировки, активизация переговоров с зарубежными партнерами. Особенно по вопросам, которые уже обсуждались раньше, но по каким-либо причинам были отложены. Со вторника можно приступать к новым делам или заниматься вопросами образования. Это хорошая возможность записаться на курсы, о которых вы давно мечтали. Кроме новых знаний, вас ждут интересные, необычные знакомства, которые в будущем окажутся полезными. В среду и четверг активно продвигайте свои планы. На ближайшие несколько недель не стоит планировать никаких нововведений. Могут быть отсрочки в поступлении средств на ваш счет.

Про деньги. Во вторник соберитесь с силами и не упустите прекрасного шанса хорошо заработать и упрочить свою деловую репутацию. Вам сделают заманчивое предложение, связанное с новыми источниками дохода.

Про любовь. В ближайшие дни лучше не выяснять отношения с избранником, а побыть наедине с собой, чтобы спокойно разобраться в собственных чувствах и желаниях.

Про интим. Для вас судьба приготовила сюрприз, связанный с путешествиями и древними эротическими тайнами. Какой именно сюрприз, мы рассказывать не будем, иначе ничего не получится. Главное, сохраняйте трепет ожидания и будьте готовы во всеоружии встретить все, чем решат вас порадовать вездесущие Эрос и Афродита.

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 12.

Лев (23.07−23.08): Это один из тех периодов, когда в жизни начинает происходить много странных, почти мистических событий. Меняется ритм деятельности. Теперь больше времени желательно проводить в одиночестве, а в работу вносить больше творческих аспектов и фантазии. В понедельник и вторник не стоит торопиться с нововведениями. За эту неделю произойдет много нового, что заставит откорректировать планы, и, возможно, вернуться к ранее отложенным делам и проектам. Придется исправлять старые ошибки, но главное — не наделать новых. Особенного внимания требуют финансовые вопросы. Крупные приобретения и капиталовложения в ближайшие несколько недель нежелательны.

Про деньги. Стабильность вашего материального положения можно не подвергать сомнению. Вас могут порадовать дорогие подарки. В выходные стоит устроить шопинг.

Про любовь. Пока вы много работаете, любимый человек пытается любыми способами обратить на себя внимания, чем может вызвать с вашей стороны непонимание и раздражение. Вы рискуете остаться в одиночестве.

Про интим. Представьте себе, что вы с вашим возлюбленным/возлюбленной остались вдвоем на необитаемом острове — только здесь и только от вас зависит дальнейшая судьба человеческого рода. Судя по предсказаниям звезд, вам просто необходимо предаться страстям — иначе душа не успокоится, и муки невыполненного долга будут мешать вам спать.

Благоприятные дни: 17, 18; неблагоприятные: 16.

Дева (24.08−23.09): Какие-то из значимых для вас отношений дадут трещину. Возможны конфликты по самым неожиданным поводам, раскрытие тайн, расставания. Но сдержать ничего нельзя — произойдет только то, что назрело и должно произойти. Точно так же в вашу жизнь может вернуться человек, с которым вы расстались, но тема оказалась неисчерпанной. В четверг может ощущаться усталость, желание снизить нагрузку на работе и больше внимания уделить своим личным отношениям, семье и любимому человеку. В пятницу появится возможность определиться с задачами на ближайшее время и обсудить планы с деловыми партнерами. Переубеждать никого не следует, это будет сложно.

Про деньги. Деньги-то у вас есть, но предстоят немалые траты, которые могут существенно сократить ваши ресурсы. Постарайтесь вникать в содержание бумаг и договоров, которые вы подписываете. Подумайте о подарках для детей и своих близких.

Про любовь. Не время беззаботно порхать, у вас может появиться соперник к любви. Ваша задача — сохранить чувство собственного достоинства и тогда все коварные замыслы просто разрушатся. Помните, что ревность — не лучший советчик в любовных делах.

Про интим. Девам стоит активно приносить жертвы богам — причем не только богам любви, но и покровителям охоты. Ведь скоро им предстоит выйти на небывалую доселе охоту за представителями противоположного пола. Ну, а пока час не пробил — задабривайте небесных вседержителей.

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 17.

Весы (24.09−23.10): Изящество в выражении Ваших интересов, мнения и идей поможет Вам в деловом общении. Вы больше склонны к пониманию интересов и чувств других людей. Хороший период для составления корреспонденции и ведения переговоров, обсуждения, конференций, для составления и подписания важных документов и контрактов. Прибыль в некоторых сферах бизнеса. Возможны удачные короткие деловые поездки, получение приятных известий. Хорошие возможности дает светское общение в эти дни. Гармоничные отношения и приятное общение с супругом, любимым человеком, приятелями, соседями, родственниками. Период подходит для развлечений, активного отдыха, участия в светских мероприятиях.

Про деньги. Важно разумно использовать свои финансы. У вас денег много не бывает, и если возрастает прибыль, то пропорционально ей растут и расходы. Так что не увлекайтесь покупками.

Про любовь. На ошибках учатся, так выучите, наконец, урок. Постарайтесь не совершать их заново, не навязывайте любимому свои планы. Будьте нежнее и романтичнее.

Про интим. Весов на этой неделе привлекают мужчины/женщины восточного типа, за исключением совсем уж черноволосых и с темными глазами. Зато если вам повезет, и на вашем пути встретится курчавый брюнет/брюнетка с голубыми или зелеными глазами — немедленно утаскивайте его/ее в укромный уголок и начинайте по очереди применять все ваши уловки по соблазнению!

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 15.

Скорпион (24.10−22.11): Творческий подход поможет вам найти выход из затруднительных ситуаций, которые могут возникнуть с середины недели. Правила игры будут меняться неуловимо, но свойственный вам психологизм и умение держать паузу помогут разгадать интриги конкурентов и соперников. У неженатых Скорпионов появится тяга к новым развлечения и увлечениям. Любовь становится одной из приоритетных тем. Может вернуться старое чувство или в уже сложившихся отношениях наметится новый настрой. Но не исключены и ссоры, разрывы связей. Не стоит удерживать ситуацию, звезды сейчас не оставляют выбора — происходит то, что назрело.

Про деньги. Вы будете погружены в дела и в проекты, зато получите солидную прибыль. Именно сейчас вы можете удачно сменить работу и подняться по карьерной лестнице.

Про любовь. Не пытайтесь доказать любимому человеку свое интеллектуальное превосходство. Не бойтесь жить сердцем, а не разумом. Признайтесь в нежных чувствах.

Про интим. Вы наотрез откажетесь заниматься любовью без каких-либо дополнительных стимулов. Вот если ваш драгоценный/драгоценная сможет пообещать вам райское наслаждение и какую-нибудь вкусность бонусом — тогда пожалуйста. А если нет — то на нет и интима нет!

Благоприятные дни: 16; неблагоприятные: 14.

Стрелец (23.11−21.12): Ваш энтузиазм в карьерных вопросах несколько поутихнет, и больше времени вы сможете уделить дому и близким. Это подходяще время для генеральных уборок, небольших ремонтов, наведения порядка. Заботы, разделенные с членами семьи, помогут пережить стрессовые ситуации, связанные с основной работой. В ближайшее время вам не обязательно проявлять деловую активность — многие вопросы решатся без вашего участия. Главное — поддерживать доверительные отношения с партнерами, а инициативу они возьмут на себя. В среду и четверг вы сможете придумать что-то нестандартное и в ваших делах наметятся новые перспективы.

Про деньги. Во вторник вероятна сделка с новыми партнерами, которая может принести ощутимую прибыль. От предложения о дополнительном заработке в пятницу вам лучше не отказываться, хотя это и потребует усилий.

Про любовь. Желательно обращать внимание не только на чувства, которые переполняют вас, не забывайте о здравом смысле. Иначе можно обмануться в своем избраннике.

Про интим. Для укрепления тонуса и повышения собственной сексуальности постарайтесь всю неделю соблюдать своеобразную диету. Выбирайте блюда из рыбы, сыра, зелени, помидоров и яиц, то есть те, где много магния и фосфора. А вот количество сладкого, мясного, и особенно, цитрусовых, — сведите к минимуму.

Благоприятные дни: 17; неблагоприятные: 12.

Козерог (22.12−20.01): В этот период более глубоко будут прорабатываться сексуальные вопросы, повышение чувства моральной ответственности из-за убеждений, а не из-за стыдливости. Период зрелости, благоразумия и доброты, он будет способствовать, прежде всего, преодолению возрастной разности в любовных отношениях, так как уровень межличностных отношений зависит меньше от сексуальных потребностей, чем от потребностей гармонии и уравновешенности. В семейных отношениях исчезает напряженность и непонимание друг друга, люди стараются сблизиться и открывают новые основы для общности интересов. Друзья и деловые партнеры тоже переживут в этот период углубление и укрепление своих отношений.

Про деньги. Ситуация, сложившаяся в финансовых делах, вас не слишком радует. Расходы растут, а вот зарплата давно не повышалась. Видимо, стоит поискать новое место работы.

Про любовь. Неделя богата романтическими встречами и свиданиями. Они могут легко вскружить вам голову. Однако не все слова нового знакомого могут быть искренними.

Про интим. Козероги наверняка на ура встретят любые предложения о неклассическом сексе.

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 18.

Водолей (21.01−19.02): Во вторник в ваших финансовых перспективах могут наметиться новые тенденции. Траты пока лучше свести к минимуму и сосредоточиться на вопросах заработка. Возможны неожиданные предложения. Но принять можно только те из них, что уже имели место раньше, и по каким-то причинам сотрудничество не сложилось. В среду и четверг будьте осторожнее в поездках, берегите материальные ценности. Вы становитесь притягательны для окружающих. Дружеские отношения легко могут перейти в более близкие. Снижается самоконтроль, решения принимаются под влиянием импульса. У женатых Водолеев это может стать причиной проблем.

Про деньги. В начале недели, несмотря на все ваши усилия, расходы все-таки будут преобладать над финансовыми поступлениями. Однако в четверг ситуация улучшится, что позволит стабилизировать материальное положение на приемлемом уровне.

Про любовь. Не стоит горячиться: может оказаться, что все свои обиды вы придумали себе сами. В пятницу любимый человек может вызывать вас на откровенный разговор. Не скрывайте своих чувств.

Про интим. С большой долей вероятности вас ждет весьма многообещающее знакомство на улице. Хотя не исключено, что это будет эротическое приключение иного рода, но тоже связанное с внешним миром. Позаботьтесь, чтобы вы выглядели достойно при любых обстоятельствах.

Благоприятные дни: 16, 18; неблагоприятные: 15.

Рыбы (20.02−20.03): Эта неделя дает вам шанс перевернуть свою жизнь, сменить направление деятельности или пересмотреть отношения с партнерами. Вы будете настроены решительно, но главное — не допускайте эмоциональных перегрузок. В понедельник и вторник формируются тенденции на месяц вперед. Уединяться не следует — это благоприятное время, чтобы прийти к определенности в близких отношениях и обсудить планы с коллегами. На среду и четверг планируйте дела, которые требуют быстрого исполнения. Могут возникнуть трудности взаимопонимания в семье и на работе. Следите за тем, как вы выражаете свои мысли и правильно ли понимают вас окружающие.

Про деньги. Необдуманные траты грозят подорвать стабильность вашего финансового положения. Но все просто: если вовремя остановиться, тогда и кошелек не опустеет. В конце недели лучше не назначать деловых встреч и серьезных мероприятий, вас может подстерегать обман.

Про любовь. На этой неделе возможна встреча, которая полностью изменит вашу жизнь. Похоже, вас ждет ураган страсти. Но не торопите события, не теряйте головы.

Про интим. Рыбы в ближайшие несколько дней могут оказаться в роли жертвы адюльтера. То есть, не исключено, что ваш спутник/спутница жизни именно сейчас захочет вам изменить! Но не факт, кстати, что он/она исполнит это свое намерение. В любом случае, в ваших же интересах заманить любимого/любимую в постель, чтобы думать забыл/забыла о других.

Благоприятные дни: 17; неблагоприятные: 16.