Стрельцы познакомятся с нужными в бизнесе людьми, а Львов может ждать ощущение тупика в отношениях

Овен (21.03−20.04): Хорошие времена не могут длиться вечно. И сейчас предстоит пройти проверку на прочность, способность держать удар и сделать все возможное для сохранения стабильности. Не лучшее время для проявления активности. В понедельник нет ограничений, поторопитесь сделать то, что у вас на повестке. Неожиданные повороты событий благоприятны. С четверга и до конца недели занимайтесь текущими делами. Все, что произойдет, потребует от вас внимания, заботы и больших затрат сил. В сложных обстоятельствах есть возможность обрести новых друзей.

Про деньги. Финансовое положение будет оставаться стабильным, если вы не позволите втянуть себя в сомнительную историю. В четверг вероятны денежные поступления, которые позволят реализовать ваши давние замыслы. К выходным дням рабочие проблемы явно уйдут на второй план.

Про любовь. Не бойтесь откровенности. Хорошая неделя для разговоров по душам и за жизнь. Суббота — удачный день для встречи с тем, кого ждешь, но не можешь видеть часто.

Про интим. Если вы подумываете о смене своего эротического имиджа — то пришло время начинать что-то делать. Если вы и дальше станете откладывать в долгий ящик заботу об улучшении своей внешности, то вскоре вам придется озаботиться еще и сменой вашего партнера/партнерши — на более нетребовательных…

Благоприятные дни: 28; неблагоприятные: 25.





Телец (21.04−21.05): Ваша выносливость, настойчивость и выдержка помогут не только вам, но и ближайшему окружению противостоять надвигающемся проблемам. Вы не утратите ни при каких обстоятельствах твердой почвы под ногами. Но опасность подстерегает вас в сфере чувств, где могут быть свои соблазны и иллюзии. Постарайтесь действовать рационально и с основными планами недели справиться до четверга. Выходные лучше провести дома, придерживаясь привычного ритма и распорядка жизни.

Про деньги. На этой неделе вас могут ожидать бесконечные телефонные переговоры и бумажные дела. Придется вникать в детали. Если вы попытаетесь взяться за несколько проектов разом, вы рискуете подорвать свой авторитет.

Про любовь. Осторожность и предусмотрительность будут вам просто необходимы. Прежде чем завести роман на стороне, желательно все обдумать. Тайное может стать явным, а легкое любовное приключение рискует обернуться ревностью и проблемами.

Про интим. Для укрепления тонуса и повышения собственной сексуальности постарайтесь всю неделю соблюдать своеобразную диету. Выбирайте блюда из рыбы, сыра, зелени, помидоров и яиц, то есть те, где много магния и фосфора. А вот количество сладкого, мясного, и особенно, цитрусовых, — сведите к минимуму.

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 1.

Близнецы (22.05−21.06): Вас может глубоко задеть какая-то информация, но старайтесь демонстрировать оптимизм, спокойствие — от вашего настроя во многом зависит ход дел в ближайшем окружении. Поездки планируйте только на первую половину недели. Вторая потребует от вас хорошей реакции на все происходящее. Вдохновляйтесь сами и вдохновляйте окружающих на поиск креативных решений в преодолении трудностей. События этой недели обозначат для вас новые условия и группу поддержки, с которой вы начнете упорно и настойчиво двигаться к своим целям через пару недель.

Про деньги. Финансовое положение стабильно и порадует вас. Вы сможете позволить себе практически все, о чем вы мечтаете. Вас ждет солидная прибыль и весьма выгодный контракт.

Про любовь. Вас ждут радости взаимной любви и страсти. Наслаждайтесь обществом своего избранника. Он тоже хочет проводить с вами больше времени.

Про интим. Использовать свои преимущества в различных областях сексуальных техник предстоит вскоре Близнецам. Возможно, вы и не догадывались прежде, как много вы умеете, и как высоко может цениться ваше искусство. Это значит, что у вас все впереди; но и на вершину торопиться не стоит. Делайте все не спеша — хотя бы в два раза медленнее, чем обычно.

Благоприятные дни: 26, 28; неблагоприятные: 23.

Рак (22.06−22.07): Вам придется испытать новый ритм жизни, когда все вокруг приходит в активное взаимодействие, а иногда — и столкновение. От взаимопонимания в деловом и личном партнерстве сейчас зависит многое. Инициативу в решении возникающих вопросов вы можете уступить, но реальные усилия по сохранению стабильности придется предпринимать, как всегда, вам. С четверга сосредоточьте внимание на семейных интересах и ценностях. Опека, повышенное внимание к членам семьи будут совсем не лишними. «Мой дом — моя крепость» — это, как никогда, актуально.

Про деньги. На этой неделе вам, похоже, предстоит немало трат. Придется приложить заметные усилия к тому, чтобы удержать штурвал вашего финансового корабля. Денежные поступления, причем весьма крупные, возможны в пятницу.

Про любовь. Вы будете склонны слишком увлекаться. Возможно, вам вскружит голову новый знакомый. Но в выходные предмет ваших грез может заставить вас поревновать.

Про интим. Если ваша половинка не обращает на вас внимания, не стоит платить той же монетой. Даже мелкая месть сладка, но будьте выше этого. Если вы первыми проявите недюжинную страсть и увлечете любимого человека в спальню, то, поверьте, потом вам обоим будет глубоко параллельно, кто именно первым начал…

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 25.

Лев (23.07−23.08): Пришло время раскрыть потенциал своих сил и способностей. Возможно, условия для самовыражения вас могут не совсем устраивать или вам придется взять на себя большую дополнительную нагрузку. Но именно сейчас формируются перспективы на длительный срок. Эта неделя и следующая — один из определяющих периодов в текущем году. Ищите союзников, объединяйте опыт. Не торопитесь ничего менять в личной жизни, цените то тепло, которое дарят вам близкие. Придерживайтесь привычного режима жизни, какие бы страсти ни бушевали вокруг.

Про деньги. У вас могут возникнуть неприятности на работе, если вы не сможете справиться с ленью и апатией. Во вторник вероятны незначительные денежные поступления, которые позволят скорректировать ваш бюджет.

Про любовь. Похоже, вы постепенно приходите к выводу, что необходимы некоторые изменения в ваших отношениях, иначе они зайдут в тупик. Вы явно хотите большего.

Про интим. Львы в ближайшие несколько дней могут оказаться в роли жертвы адюльтера. То есть, не исключено, что ваш спутник/спутница жизни именно сейчас захочет вам изменить! Но не факт, кстати, что он/она исполнит это свое намерение. В любом случае, в ваших же интересах заманить любимого/любимую в постель, чтобы думать забыли о других.

Благоприятные дни: 23, 27; неблагоприятные: 24.

Дева (24.08−23.09): С основными планами на неделю постарайтесь справиться до четверга. Не расслабляйтесь, уплотняйте свой рабочий график. Неожиданные перемены на работе могут пойти вам на пользу, если не сейчас, то через некоторое время. Начиная с четверга могут произойти события, которые поставят вас перед выбором. Не исключены потери и расставания, но все происходящее сейчас открывает вам путь к новым возможностям. Если перемены затронут не вас, то не оставайтесь в стороне, помогайте другим справиться с трудностями. Посиделки с друзьями будут давать хорошую разрядку.

Про деньги. В понедельник проявите осторожность и предусмотрительность, возможны обман и потери. В среду стоит назначить деловые встречи, вы сможете убедить своих оппонентов в чем угодно. В целом неделя стабильна в финансовом плане.

Про любовь. Фортуна улыбается вам, в среду велика вероятность желанной встречи, о которой вы так давно мечтали. В конце недели можно задуматься о серьезном жизненном шаге, если, конечно, вы к нему готовы.

Про интим. Девы наверняка на ура встретят любые предложения в духе авантюризма. Будьте активны, смелы, ярки и неутомимы! В субботу огранизуйте романтический ужин с вашими любимыми блюдами, а потом — в койку!

Благоприятные дни: 28, 1; неблагоприятные: 23.

Весы (24.09−23.10): Встречи, события, перемены этой недели судьбоносны. Событиям лучше предоставить свободный ход, но не уходить в сторону от решения проблем. До четверга планируйте провести все важные встречи, оформить сделки и осуществить все то, что будет работать на вас какое-то время. После четверга занимайтесь только необходимыми делами, отложите крупные покупки и не затевайте преобразований в доме. В случае необходимости за советом и поддержкой можно обратиться к друзьям. Какая-то новая тема может объединить вас в это время.

Про деньги. Финансовое положение стабильно, это позволяет с уверенностью смотреть в завтрашний день. Не ждите милостей ни от кого. Вы сами на многое способны.

Про любовь. Вам могут понадобиться такие качества характера как выдержанность и тактичность, так как ваш избранник, конечно, не идеален. Воскресенье — удачный день для встреч и романтических свиданий.

Про интим. Вы наотрез откажетесь заниматься любовью без каких-либо дополнительных стимулов. Вот если ваш драгоценный/драгоценная сможет пообещать вам райское наслаждение — тогда пожалуйста. А если нет — то на нет и интима нет!

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 25.

Скорпион (24.10−22.11): Ваша способность справляться с форс-мажорными обстоятельствами поможет выйти из событий этой недели победителем. Будьте внимательны, интуиция заранее даст подсказки, какие стороны жизни нуждаются в укреплении и более внимательном отношении. Опасна конфронтация с партнерами или конкурентами. Но полезно наводить мосты, находить взаимовыгодные интересы, особенно, с расчетом на перспективу. Сохраняйте элегантность и спокойствие, чувствуйте себя комфортно в любых ситуациях. Это необходимо не только вам, но и окружающим.

Про деньги. Не стремитесь форсировать события, не хватайтесь за любую работу. Вы можете выбрать наиболее выгодный вариант. Неделя может оказаться весьма продуктивной. В пятницу ожидается премия.

Про любовь. Вам стоит прислушиваться к мнению близкого человека. А вот сами постарайтесь воздержаться от ценных советов и не давить.

Про интим. У вас сейчас что на уме, то и на языке. И если у кого-то наблюдается всего лишь откровенность в словах и мыслях эротического характера, высказываемых вслух своему бой-френду/подруге, то для некоторых Скорпионов предсказание сбудется практически буквально. О чем думать станете, то на десерт и подадут.

Благоприятные дни: 24, 26; неблагоприятные: 23.

Стрелец (23.11−21.12): Эта неделя готовит вам испытания. Вы не сможете позволить себе роскошь свободно распоряжаться своим временем. События уплотняются и нужно будет принимать быстрые решения и нести груз дополнительных забот. В первой половине недели позаботьтесь о делах и интересах, которые вас связывают с зарубежными партнерами. С четверга возможны проблемы, которые займут все ваше время и внимание. Этот день является поворотным, и от него начинайте корректировать свои планы. Старайтесь сохранить командный дух в своем окружении.

Про деньги. На понедельник весьма нежелательно планировать важные деловые встречи, лучше перенести их на другой день, например, на среду или четверг. Во вторник удачны будут деловые поездки, вы познакомитесь с нужными людьми.

Про любовь. Любовные интриги на этой неделе будут развиваться довольно непредсказуемо. Самое главное — не разрушить только намечающиеся отношения ревностью и претензиями.

Про интим. Стрельцов на этой неделе привлекают мужчины/женщины восточного типа. Зато если вам повезет, и на вашем пути встретится курчавый брюнет/брюнетка с голубыми или зелеными глазами — немедленно утаскивайте его/ее в укромный уголок и начинайте по очереди применять все ваши уловки по соблазнению!

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 25.

Козерог (22.12−20.01): Сконцентрируйтесь на том, что происходит вокруг. Эта неделя может перевернуть вашу жизнь и заставить проявить те качества, которых вы в себе не подозревали. В понедельник возможны неожиданные перемены, которые станут первыми сигналами предстоящих событий. Если в вашем подчинении есть люди, создайте атмосферу общности, но бремя ответственности сейчас придется полностью взять на себя. Кульминация в какой-то теме ожидается в четверг. Проверка чувств может привести к началу нового этапа не только в деловой, но и личной жизни.

Про деньги. Понедельник — сложный день в вашем рабочем графике. Не исключено, что от вас потребуют финансовый отчет. Суббота удачна для покупок и приобретения подарков, которые одобрят и оценят.

Про любовь. Изменения в облике благоприятно отразятся на ваших отношениях с любимым человеком. Особенно, если вы потратите на эту задачу достаточно много времени. Вам нужно выглядеть модно и стильно.

Про интим. Представьте себе, что вы с вашим возлюбленным/возлюбленной остались вдвоем на необитаемом острове — только здесь и только от вас зависит дальнейшая судьба человеческого рода. Судя по предсказаниям звезд, вам просто необходимо предаться страстям — иначе душа не успокоится, и муки невыполненного долга будут мешать вам спать.

Благоприятные дни: 27, 28; неблагоприятные: 24.





Водолей (21.01−19.02): В понедельник вы можете пуститься в импровизации, если почувствуете соответствующий настрой. Расширяйте сферу контактов, встречайтесь с разными людьми — в общении может родиться что-то интересное. В четверг проявите собранность и осторожность, по возможности исключите все ситуации риска. Не поддавайтесь на провокации конкурентов. Продолжайте увлеченно заниматься любимым делом, меняйте имидж, увлечения, но оставайтесь верны партнерам и друзьям. В случае необходимости идите на компромисс и спокойно наблюдайте за происходящим.

Про деньги. Ваши финансовые ресурсы сейчас ограничены, не забывайте об этом. Берегите свой кошелек, не совершайте спонтанных покупок.

Про любовь. В ближайшие дни вам может показаться, что стоит побыть в одиночестве, отдохнуть от общества любимого человека. Только не надо думать, что это конец отношений. Ваше раздражение уляжется, а любовь останется.

Про интим. Водолеям на этой неделе гораздо больше понравится обсуждать чужие любовные подвиги, нежели свои, тем более, что у вас будет для этого повод, и не один. Кому-то из знакомых может срочно понадобиться ваш совет или консультация в качестве опытного эксперта по секс-примочкам. Постарайтесь не советовать уж слишком рискованный экстрим.

Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 24.

Рыбы (20.02−20.03):

На этой неделе вам гарантированы неожиданные повороты и незабываемые впечатления. Но чтобы выдержать повышенную нагрузку, хорошо распланируйте основные дела недели. Все важные мероприятия осуществляйте до четверга. Имеет смысл заняться тем, что раньше вы игнорировали или на что не хватало времени. Со второй половины недели вы можете ощутить сильное давление со стороны начальства или партнеров. Ваше твердое «нет» имеет смысл в том случае, если вы уверены в своей правоте и у вас есть более актуальные дела. Если просят о помощи — не отказывайте.

Про деньги. Во вторник возможны денежные поступления, причем крупные. Ваша карьера идет в гору. Вам предложат выгодный контракт. Ваши доходы увеличатся.

Про любовь. Эта неделя в высшей степени благоприятна для решения личных проблем. Самое время избавиться от отношений, которые исчерпали себя. Лучше сосредоточиться на новой любви, ведь у вас явно намечается бурный и страстный роман.

Про интим. Как ни странно, но на интим Рыб вдохновят мысли о... старости. Когда они нечаянно задумаются, что через какое-то время будут лишены таких приятных и сладострастных ласк, то с удвоенной силой захотят броситься в омут с головой и даже предаться некоторому разврату. А там как повезет.

Благоприятные дни: 26, 1; неблагоприятные: 25.