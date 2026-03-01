Скорпионам не стоит экономить деньги, а Девам полезно повитать в облаках

Овен (21.03−20.04): Первая половина недели крайне неблагоприятна для любого общения. Возможно, Овнам не удастся изменить ход событий в свою пользу, потому что в развитии ситуации будет участвовать слишком много случайных факторов. События недели потребуют от вас мобилизации сил. Вероятны сложные процессы реорганизации дела. Во многих вопросах Овны-руководители будут встречать упорное сопротивление и неподчинение. С самого начала недели возможны недоразумения и придирки. Вероятна потеря значительного числа сотрудников или партнеров.

Про деньги. Усилия по укреплению финансового положения, предпринятые недавно, на этой неделе могут принести первые плоды. В понедельник или вторник возможны внезапные задания от руководства или смена поставщиков.

Про любовь. Ваши отношения с любимым человеком просто замечательны. В среду вас может охватить внезапный приступ щедрости, но помните, что всё хорошо в меру.

Про интим. Овны сейчас на высоте эротического Олимпа, но занимают там место не Афродиты, а место Геры, законной супруги Зевса. Как известно, последний постоянно изменял Гере, а та все время шпионила за ним, дабы в нужный момент покарать разлучницу. Так вот, сейчас вы тоже склонны тем или иным образом «шпионить» за вашим благоверным... У мужчин спокойная неделя, но в выходные секс вам все-таки обломится!

Благоприятные дни: 7, 8; неблагоприятные: 3.





Телец (21.04−21.05): Тельцы могут сделать очень выгодные покупки, получить подарок, поощрение. Эта неделя может принести им удовлетворение от сделанной работы, удачу в любви. Неделя получения сокровенных знаний, постижения истин и духовного очищения Тельцов, которых нелегкая судьба сделала сухими, черствыми людьми, достаточно равнодушными к близким и друзьям. Эта неделя способствует успеху в борьбе с собственным «эго».

Про деньги. У вас есть шанс убедить начальника, что вы будете работать с еще большей отдачей, если он вам повысит зарплату. Будет глупо им не воспользоваться. В четверг окажутся удачными покупки, в том числе крупные и дорогие.

Про любовь. В начале недели нежелательно назначать свиданий, они могут закончиться разногласиями или ссорой. В субботу не позволяйте мечтам и иллюзиям полностью захватить вас, трезвый взгляд на ваши отношения с партнером не повредит.

Про интим. Чем больше страсти выскажут представители семейства Тельцов, тем большую отдачу они получат, — в этом абсолютно уверены звезды. Можно даже сказать, что ваш избранник/избранница в каком-то смысле будет вас «отражать» — и хорошо, если увиденное «в зеркале» вас целиком и полностью удовлетворит.

Благоприятные дни: 6; неблагоприятные: 3.

Близнецы (22.05−21.06): Не исключено, что именно сейчас начнется период, связанный с умением правильно направлять свои жизненные силы. Возможно, Близнецам предстоит романтическое свидание или встреча с давней симпатией. Неделя отдыха, следования традициям, привычкам. Возможно, что вам удастся благополучно завершить отложенные дела или выяснить все мучившие вас вопросы. Близнецы могут почувствовать потребность в общении с родителями, давними друзьями или в посещении памятных мест.

Про деньги. Вас ждут крупные денежные поступления. Вам предложат выгодный контракт, который сулит значительный гонорар и выход на новый уровень доходов.

Про любовь. Вас ждет свадьба, прибавление в семействе и прочие радости взаимной любви. Любимый человек просто очарован вами и будет заваливать цветами и подарками.

Про интим. Особую притягательную силу для Близнецов нынче будут иметь интриги, причем абсолютно неважно, в чем окажется их суть. Нужно помочь подруге увести ухажера у другой подруги — пожалуйста. Требуется организовать случайную встречу мистера Икс с мисс Игрек — вы тут как тут. А о себе вы почему-то и вовсе забудете...

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 5.

Рак (22.06−22.07): Неделя связана с победой над собой. Для тех Раков, кто занимается самообразованием и самосовершенствованием, наступит время признания и кармического воздаяния. Если личность недостаточно духовно развита — возможны душевное беспокойство, ухудшение самочувствия. Дурные предчувствия Раков могут оправдаться. Самолюбие и достоинство будут подвергаться испытаниям. Обидные слова, сказанные ими сгоряча, надолго останутся в памяти людей.

Про деньги. В среду могут оказаться удачными рискованные действия, а вот в пятницу вам необходимо проявить осторожность, избегайте авантюр. Воскресенье — благоприятный день для шопинга.

Про любовь. Создайте новый имидж, и это благоприятно отразится на ваших отношениях с любимым человеком. Он вдруг увидит в вас не только внешнюю красоту, а то, что раньше от него, возможно, ускользало.

Про интим. Если что и способно вдохновить Раков на близость, так это — стихи! Причем у каждого выбор жанра и автора окажется индивидуальным: кого-то привлекут шедевры классиков, кому-то окажутся по душе изыски поэтов серебряного века, а кого-то невероятно возбудят эротические опусы небезызвестного Баркова и иже с ним.

Благоприятные дни: 8; неблагоприятные: 4.

Лев (23.07−23.08): Неделя полна искушений, соблазнов. Не исключены конфликты с партнерами и друзьями или крупный скандал в семье. Постарайтесь избегать неосторожных высказываний и злоупотребления алкоголем. Вероятный визит друзей или родственников предоставит возможность приятно провести время. У многих Львов может появиться стремление к достижению популярности, к светским развлечениям, к веселью. В сфере интимных отношений вероятны взаимное удовлетворение и успех.

Про деньги. Финансовое положение стабилизируется, что будет способствовать появлению желания приобрести что-нибудь новое для себя или для дома. Но все же сначала сравните цены и подумайте о скидках. Неумеренность в развлечениях в выходные дни грозит оказаться весьма ощутимой для семейного бюджета.

Про любовь. Пора уныния минует, в понедельник отгоните от себя грустные мысли и упадническое настроение. В пятницу вас ждет романтическая встреча.

Про интим. Отличная возможность отдохнуть от детей и в кои-то веки побыть только вдвоем друг с другом появится у Львов. В честь такого события не стоит ограничиваться рутинным сексом — лучше устроить настоящий пир плоти! Не забудьте о подарках — например, о надутых презервативах, внутри которых будут взаимные признания в любви!

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 3.

Дева (24.08−23.09): Неделя имеет двойственную характеристику. Неблагоприятное сочетание планет может привести к различным неприятностям. Возможно, события недели будут развиваться не так, как вам хотелось. Первая половина недели принесет душевное смятение. Девы не смогут оценить все достоинства и недостатки положения, критически взглянуть на достигнутые результаты.

Про деньги. Постарайтесь не подводить деловых партнеров, обещая им невыполнимое, сколь бы сильно ни было желание произвести впечатление. Это хороший способ отпугнуть выгодных клиентов и обеспечить себе повод кусать локти. В четверг деловые встречи, скорее всего, пройдут неудачно.

Про любовь. На этой неделе вас могут донимать сомнения и противоречия, похоже, вам необходимо время, чтобы привести в порядок свои мысли и чувства. В выходные полезно будет немного повитать в облаках.

Про интим. Звезды предвещают Девам, что в ближайшие дни они могут стать жертвой интриг со стороны своих возлюбленных или тех, кто в них усиленно набивается. Не исключено, что подобный интерес к вашей персоне связан вовсе не с непреодолимым желанием затащить вас в постель, а с «военными тайнами», доступ к которым у вас имеется. Или даже с высоким положением постоянного партнера/партнерши, которых кто-то хочет иметь возможность шантажировать.

Благоприятные дни: 4, 8; неблагоприятные: 2.

Весы (24.09−23.10): Вероятно, что вы столкнетесь с грубостью, непониманием. Мелкие ссоры могут разрастись до крупного скандала. Неблагоприятная неделя для активной деятельности в профессиональной сфере. Вероятен спад жизненной энергии. Планы и мысли, которые придут вам в голову, не принесут желаемого результата. Выгоду можно получить только от старых дел. Постарайтесь сосредоточиться на себе и прийти к гармонии.

Про деньги. Во вторник желательно не решать никаких финансовых проблем, так как ваш выбор грозит оказаться неудачным. В четверг может поступить важная и полезная для ваших финансов информация.

Про любовь. Во вторник оставьте в покое свою принципиальность, так как это позволит избежать конфликтной ситуации в вашей паре. Романтический настрой в воскресенье позволит улучшить взаимоотношения с любимым человеком.

Про интим. Весам гарантирована спокойная неделя без особых амурных приключений. Ничего сверхъестественного нынче не случится, и порядок событий не изменится. Разве что вы сами обнаружите внутри себя какие-то доселе скрытые эротические таланты и возможности, которыми вам сразу захочется блеснуть на практике…

Благоприятные дни: 3, 7; неблагоприятные: 2.

Скорпион (24.10−22.11): Возможно, что вследствие колебаний настроения Скорпионы не смогут контактировать с людьми, от которых они зависят. Эта неделя пройдет под знаком любовных разочарований. С любым человеком у Скорпиона возможны легкие ссоры, хотя видимых причин для них нет. Финансовое положение значительно улучшится по независящим от вас причинам. Уделите время старшим родственникам.

Про деньги. В начале недели вероятны определенные финансовые успехи. В среду возможны крупные денежные поступления, что принесет вам чувство удовлетворенности. В выходные не экономьте деньги, отдохните по полной.

Про любовь. Не давите, больше юмора, а не критики. И вы прекрасно проведете время с любимым человеком. Отношения должны быть легкими и приятными обоим.

Про интим. С большой долей вероятности вас ждет весьма многообещающее знакомство на улице. Хотя не исключено, что это будет эротическое приключение иного рода, но тоже связанное с внешним миром. Позаботьтесь, чтобы вы выглядели достойно при любых обстоятельствах!

Благоприятные дни: 2, 3; неблагоприятные: 5.

Стрелец (23.11−21.12): Неделя характеризуется неустойчивостью, противоречивостью и изменчивостью. Возможно незначительное везение в начале недели. Судьба может совершить неожиданный поворот. Неблагоприятная неделя для многих Стрельцов. В профессиональной сфере стремление отложить выполнение необходимых дел может привести к лишним неурядицам. Вероятны рассеянность и неуверенность в себе. Возьмите себя в руки и все наладится.

Про деньги. В начале недели вам придется бороться с искушением серьезно потратиться на не совсем нужные вещи. Не исключен конфликт в профессиональной сфере, однако он будет даже полезен для дела, поскольку переломит несколько закостенелое и не совсем верное положение вещей.

Про любовь. Вас могут подстерегать противоречия. Эмоции будут накатывать волнами, постарайтесь не выплескивать их на любимого человека. Зачем усложнять свою жизнь?

Про интим. Стрельцам сейчас лучше просвещаться духовно и не пресыщаться плотской любовью. Уговорите вашего возлюбленного/возлюбленную посетить с вами театр, выставку картин или фотографий или что-либо еще в таком же духе. А после возвращения домой устройте какой-нибудь приятный эротический сюрприз.

Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 7.

Козерог (22.12−20.01): Звезды благоприятствуют достижению поставленных целей, изучению наук, творчеству или постижению своих корней. Стабильность Козерогов принесет в их семьи мир и восстановление равновесия. Неделя предполагает удачные знакомства и встречи. Во второй половине недели существует опасность финансовой потери. Будьте осторожны, избегайте людных мест.

Про деньги. Если у вас появится солидная прибыль, не стоит говорить об этом всем знакомым. Лучше сохранить и источник поступлений, и сам их факт в тайне. В среду может начаться новый виток вашей карьеры. В пятницу, принимая важное финансовое решение, отбросьте все сомнения, поступайте, как считаете нужным.

Про любовь. Вы слишком мнительны. Если хотите испортить жизнь себе и окружающим, лучшего состояния быть не может. Ваша ревность ни на чем не основана, — утверждают звезды.

Про интим. Звезды шепчут, что стоит обойтись одними поцелуями — но зато достигнуть в них новых вершин мастерства. К тому же, поцелуями называется не только лишь прикосновения губ партнеров друг ко другу, но и — губ одного партнера и той или иной отзывчивой части тела другого.

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 4.





Водолей (21.01−19.02): Благоприятная неделя для духовного совершенствования. Многим Водолеям предстоит сделать сложный выбор. Возможны искушения и соблазны легкой и беззаботной жизни. Эта неделя предполагает раскрытие внутренней сущности человека. События недели могут серьезно повлиять на представление Водолеев о себе. Несмотря на неприятные сюрпризы, многие смогут углубиться в работу, наладить и укрепить отношения с близкими.

Про деньги. На этой неделе вероятны крупные расходы, причины же могут оказаться самыми различными — от острой бизнес-необходимости, до не менее острого желания купить что-то не очень и нужное. При этом ваше финансовое состояние будет далеко от идеала.

Про любовь. В эти дни вы будете притягивать представителей противоположного пола, которые будут стремиться завладеть вашим вниманием. При этом слова могут быть подобраны и совершенно неадекватные, лучше слушать эти излияния в пол-уха.

Про интим. Для вас судьба приготовила сюрприз, связанный с путешествиями и древними эротическими тайнами. Какой именно сюрприз, мы рассказывать не будем, иначе ничего не получится. Главное, сохраняйте трепет ожидания и будьте готовы во всеоружии встретить все, чем решат вас порадовать вездесущие Эрос и Афродита.

Благоприятные дни: 2, 8; неблагоприятные: 3.

Рыбы (20.02−20.03): Неделя концентрации жизненных сил, борьбы и защиты своих взглядов. Рыбы будут способны определить главное в своей жизни. Возможны душевное беспокойство и стрессы. В ближайшее время вам не следует надеяться на какие-либо денежные поступления. Неделя предполагает иллюзии, искушения, соблазн, стремление получить легкую наживу. Все дела так или иначе будут связаны с финансами: придется отдавать и снова делать долги, заниматься поисками новых заработков.

Про деньги. На этой неделе ваши финансовые ожидания могут оправдаться. Вы получите даже больше, чем могли рассчитывать. На работе ваш авторитет возрастет. Начальство будет с вами считаться.

Про любовь. В делах сердечных на этой неделе вас может одолеть хандра. Что ж, вам явно стоит выбрать новую любовь, а не отношения, которые уже себя исчерпали. И жить сразу стане легче и приятнее.

Про интим. Рыбам стоит активно приносить жертвы богам — причем не только богам любви, но и покровителям охоты. Ведь скоро им предстоит выйти на небывалую доселе охоту за представителями противоположного пола. Ну, а пока час не пробил — задабривайте небесных вседержителей.

Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 7.