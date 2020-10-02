Три заброшенных храма Суворовского района

Сергей Рубцов Наверняка, многие летом отдыхали на Суворовских озёрах, а у кого-то, возможно, дача в тех краях, так что и названия на слуху. В общем предлагаем отправиться в небольшой тур по заброшкам вместе с тульским путешественником Сергеем Рубцовым . Всем хороших выходных и интересных маршрутов!

— Пока большинство границ было еще закрыто, а на улице стояли прекрасные летние дни, которые просто не позволяли проводить время, сидя дома (насиделись в этом году достаточно), я решил, что наконец-то пора прокатится по заброшкам Суворовского района, а то все никак не мог туда добраться.

Село Марково

Первая наша остановка примерно в 8 км от города Суворова Тульской области на берегу реки Черепеть находится небольшое село Марково, куда я отправился ради заброшенной церкви Обновления Храма Воскресения Христова.

Точной даты постройки храма не известно, но, судя по всему, он был возведен в период с 1750 по 1790 года на средства князя Касаткина-Ростовского, у которого в Марково была родовая усадьба.

В 1879 году крестьянин из села Воробьева (это примерно 4-5 км от Марково) Кондратий Молотков устроил в храме Троицкий предел, освященный в том же году. Заглянем внутрь и посмотрим, что же сохранилось до наших дней.

Внутри почти ничего не сохранилось, лишь пустые кирпичные стены.

Кое-где попадаются слегка узнаваемые старые фрески:

Интересно, что тут могло располагаться такой формы? Есть мысли? Я начале подумал, что кто-то просто выкопал яму, но судя по кирпичной кладке, она тут давно.

Кто-то принес несколько икон:

Снесенная со своего места дверь:

В теории можно даже по стене подняться на один ярус колокольни, но я не полез, стараюсь в заброшках вести себе благоразумно. Недалеко от храма от усадьбы сохранилась двухэтажная людская, построенная в конце 18 - начале 19-го века, сейчас это жилой дом.

Также снял небольшое видео с этим храмом для своего ютуба и для тех, кому лень читать много букв:

Координаты храма в селе Марково: 54.151016, 36.573497

Уезжая из Марково, я заглянул в соседний поселок Васильевский, там тоже есть старый храм, но он оказался закрыт, поэтому не очень интересен для нашей истории, но на всякий случай оставлю и его координаты: 54.142959, 36.508702

Дальше, проезжая сквозь Суворов, мы отправляемся мимо санатория Краинка в сторону города Чекалина, про него тут был отдельный гульбарий, поэтому в нашем рассказе мы проезжаем его без остановки. Кстати, совсем недалеко от Чекалина есть село Песковатское, в котором находится дом-музей юного героя:

Я заехал в Песковатское ради Успенского храма, но он тоже оказался закрыт, судя по всему, его планируют восстанавливать (координаты: 54.043177, 36.267765).

Село Жеремино

Не расстраиваемся, что нам не удалось попасть внутрь предыдущей церкви, движемся дальше в сторону села Жеремино, тут нас ждет главная цель нашей поездки и изюминка нашей поездки.

В Жеремино когда-то была усадьба помещиков Тимирязевых, которые построили в 1746 году тут первый деревянный храм. Изображение первого храма можно увидеть в Известиях Императорской Археологической Комиссии за 1914 год:

Там же можно увидеть, что именно тогда постановили данный храм разобрать.

Меня же интересовал одноименный храм, который построили тут в 1893 году вместо существовавшего деревянного. Один престол был освящен во имя Рождества Пресвятой Богородицы.

Давайте рассмотрим его подробнее, для начала небольшое видео для тех, кому так удобнее:

Первое, что меня сразу удивило, так это наличие дополнительного входа под углом к основной проекции храма, такие мне раньше не встречалось.

Колокольня, к сожалению, не дожила до нашего времени. но сразу видно, что она тут имелась.

Внутри нас встречают красивые сохранившиеся старые фрески:

Видно, что их пытались закрасить и уничтожить, но сделали это не везде и не очень надежно:

Моление о чаше:

Взгляд к своду:

Удивительно, как вся эта красота дожила до наших дней:

Хотя подобное сохранилось не во всех частях храма:

При этом мне кажется, что если снять побелку, которая сохранилась на стенах, то можно увидеть еще больше прекрасных старых росписей, жаль, что это никому не нужно.

Координаты храма в Жеремино: 54.040876, 36.324583

Село Кипеть

Последним пунктом нашего сегодняшнего выезда стало село Кипеть, где, как можно было догадаться, нас вновь интересует старый заброшенный храм.

Каменная Богоявленская церковь была построена на средства местных прихожан в 1828 году. В храме было два престола, имелась колокольня и каменная ограда, последние два объекта не сохранилось до наших дней.

Для тех, кто предпочитать смотреть фото и читать текст, я продолжаю… Храм расположился недалеко от жилых домов, поэтому во время моего посещения за мной пристально смотрели местные жители, но я все же без зазрений совести направился к огромным закрытым металлическим дверям, которые когда вели в колокольню, и потянул их на себя. Первое, что мне сразу попалось на глаза, это разбросанные под ногами пластиковые детали, непонятного мне назначения, видимо, остались тут с момента, как храм использовались под складские нужды.

В целом храм внутри довольно пустой, из интересных архитектурных элементов можно отметить внутренние колонны, а вот росписей не сохранилось.

Кто-то аккуратно сложил обломки:

Есть еще 2 входа, там двери закрыты более надежно.

Крыша кое-где уже начала обваливаться:

Кто-то принес вышитую бисером икону:

Самым странным, что мне попалось внутри храма, стало то, что я первоначально принял за какие-то внутренние постройки, что иногда попадаются внутри храма.

Хотя видно, что это скорей всего чистый цемент, а так никто не строит. В итоге я думаю, что в храме был какой-то склад цемента, насыпанного в сколоченные из досок короба, подобные опалубке. Доски в итоге растащили, в намокший цемент остался. Или я не прав? Есть мысли?

Координаты храма в селе Кипеть: 54.010384, 36.248179

На этом наш небольшой выезд подошел к концу, получилось довольно насыщено и интересно, хоть и не везде удалось побывать и не все заснять, но такое тоже бывает :-) Только ради удивительного храма в Жеремино стоило затевать все это путешествие.

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