Великий Гауди и его Дом Бальо в Барселоне

Дмитрий Койда Дом Бальо (Casa Batlló). Туда мы и отправляемся с неутомимым тульским путешественником В прекрасном городе Барселона находятся одиннадцать фантастических шедевров знаменитого на весь мир каталонского архитектора. Шесть из них включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под общим названием Работы Антонио Гауди . Один из самых посещаемых объектов это(Casa Batlló). Туда мнеутомимым тульским путешественником Дмитрием Койдой

Несмотря на дорогой билет (почти 30 евро), в Доме Бальо всегда полно народу.

Я не собирался осматривать все достопримечательности, связанные с Гауди, но это место я пропустить не мог, поэтому сегодня репортаж именно отсюда. Информацию я взял из открытого источника.

Антонио Гауди Величайшее свойство произведения искусства — гармония, которая в пластических искусствах рождается из света. Свет создаёт рельеф и украшает. Архитектура — это упорядочение света.

Каса-Батльо (также известен как «Дом Костей») — жилой дом в районе Эшампле, построенный архитектором Эмилио Салой Кортес в 1877 году. В 1903 году он был куплен текстильным магнатом Хосепом Бальло-и-Казановасом.

Новый владелец дома собирался снести старое здание и построить на его месте другое, но нанятый для этого Гауди поступил иначе. Благодаря этому решению вот уже более 100 лет жители и гости города наслаждаются чудесным творением.

Кардинальная реставрация началась в 1904 и закончилась в 1906 году. Сохранив исходную структуру дома, примыкающего боковыми стенами к двум соседним зданиям, Гауди спроектировал два новых фасада.

Модернистский архитектор полностью перепланировал нижний этаж и бельэтаж, создав для них оригинальную мебель.

Так же он прибавил подвальный этаж, мансарду и асотею (ступенчатую террасу крыши).

Многие исследователи творчества Гауди признают, что реконструкция дома Батльо является началом нового творческого этапа мастера.

С этого проекта архитектурные решения Гауди будут диктоваться исключительно его собственным пластическим видением без оглядки на известные архитектурные стили.

Наиболее замечательной особенностью дома является практически полное отсутствие в его оформлении прямых линий.

Волнистые очертания проявляются как в декоративных деталях фасада, высеченных из тёсанного камня, добываемого на барселонском холме Монтжуик, так и в оформлении интерьера.

Существует множество толкований символики главного фасада, но, по-видимому, наиболее правильной является интерпретация здания как фигуры гигантского дракона — излюбленного персонажа Гауди, возникающего во многих его творениях.

Победа покровителя Каталонии Св. Георгия над драконом может быть аллегорией победы добра над злом.

Меч Св. Георгия, вонзённый в «хребет дракона», представлен в виде башенки, увенчанной георгиевским крестом, фасад здания изображает сверкающую «чешую» чудища и усеян костями и «черепами» его жертв, которые угадываются в формах колонн бельэтажа и балконов.

Здание дома занимает в общей сложности площадь в 4300 м2; высота доходит до 32 метров, хотя до реконструкции пропорции дома значительно отличались. Каса-Батльо состоит из 8 этажей и одного подвала.

Как и в других произведениях Гауди, в доме Батльо тщательно продуманы мельчайшие детали конструкций и декорации.

Интересно оформление светового двора, где архитектор создал особую игру светотени: для достижения равномерного освещения Гауди постепенно изменяет цвет керамической облицовки от белого до голубого и синего, интенсифицируя его по мере продвижения снизу вверх и завершая настоящим всплеском лазури в отделке дымовых и вентиляционных труб.

Той же цели служит и изменение размеров выходящих в патио окон (они постепенно уменьшаются с высотой). Элегантная и функциональная мансарда дома организована при помощи параболических арок, применяемых Гауди и при реализации других проектов.

Все декоративные элементы дома выполнены лучшими мастерами прикладного искусства.

Кованые элементы созданы кузнецами братьями Бадия, витражи — стеклодувом Жузепом Пелегри, изразцы — П. Пужолом-и-Баусисом сыном, другие керамические детали выполнил Себастьян-и-Рибо.

Облицовка главного фасада была полностью изготовлена в г.Манакор (остров Мальорка).

Предметы мебели, созданной Гауди при оформлении интерьера, в настоящее время входят в собрание Дома-музея Гауди в Парке Гуэля. Источник

Во время осмотра Каса-Батльо можно наслаждаться не только красотой из прошлого, но и современными идеями, например голограммами, рассказывающими про историю дома.

Признаюсь, фотографировать внутри знакового сооружения мне было крайне трудно по причине большого числа туристов.

Люди были повсюду и поэтому сделать без них общие кадры интерьера — проблематично.

Я сосредоточился на деталях дома.

Чтобы снять фрагмент стены или дверь, приходилось немного подождать, когда кадр на мгновение станет "чистым".

Эстетическое удовольствие мне доставило стеклянное оформление дома.

В некоторых местах я пробовал взглянуть на мир Гауди через искажающее стекло и попадал в другую иллюзорную реальность.

Мне пришла мысль, что, возможно, мастер делал тоже самое и потом создавал свои шедевры. Ведь не могли в его голове просто так рождаться подобные гениальные архитектурные решения.

В 1962 году Каса-Батльо был объявлен художественным памятником Барселоны, в 1969 году — памятником национального значения, в 2005 году включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По завершению осмотра вы можете оставить около входа свой добродушный отзыв.

В данном совете представлена только малая часть снимков из этого футуристического дома.

Но, надеюсь и этого хватило, чтобы убедить вас посетить эту уникальную художественную достопримечательность Барселоны.

Я был тут совсем мало по времени и сэкономив, не стал брать аудиогид, уверен, что с ним будет намного интереснее и познавательнее. Хорошей вам и запоминающейся экскурсии!

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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