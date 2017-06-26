Черкесск, Кисловодск, Ессентуки

Дмитрий Койда

Гуляем! и... «Горько молодым!». Дмитрий Койда dk1974 устроил для своей жены трёхдневное романтичное путешествие на 15-летие свадьбы. Для тех, кто в курсе, кто следил за темой и читал первые две серии ( Пятигорск Поляна Азау ), мы предлагаем третью часть повествования. В кадре сразу три города - Черкесск, Кисловодск и Ессентуки.Гуляем! и... «Горько молодым!».

- На ночь в отеле, недалеко от Пятигорска, я возлагал большие надежды, ведь предыдущие два дня нам приходилось вставать в 5 утра. Мы приехали сюда раним вечером сразу после экскурсии. Таксист, который вёз нас из Пятигорска в Иноземцево (там, где отель) оставил мне номер своего телефона. Позже я договорился с ним, чтобы он помог нам с транспортными услугами и на следующий день. Встречу я назначил в 8:30 утра.

Был шанс поспать хотя бы до 7:30. Но, не тут-то было. Уютный, тёплый номер, мягкие подушки и одеяла — мы отрубились сразу. Где-то около трёх ночи послышались женские стоны. Отель вроде неплохой, но стены и звукоизоляция оказались как в общаге из "12 стульев".

Мы слышали весь процесс интимной встречи от начала и до конца. Включение и выключение душа, их разговор вскоре после которого наступил мужской храп. Стучать в стену я не стал, но был возмущён, поскольку знал, что отель заселён всего на 10%.

Видимо персоналу не хотелось убирать номера на разных этажах, вот они всех рядом и поселили. Единственное забыли учесть, что пары бывают разные. Одни заселяются для романтических целей, другие, чтобы выспаться (тем более те, которые вместе 25 лет).

Как следует отдохнуть не удалось, но зато порадовал шикарный завтрак и водитель приехал в точно назначенное время. Все вещи мы оставили на ресепшн, так как вылет был вечером.

Экскурсионный маршрут последнего кавказского уикендного дня созрел у меня в голове спонтанно. Вместо того, что погулять по Пятигорску и посетить места, которые не успели в первый день я захотел отметиться в соседней Карачаево-Черкесской Республике, а конкретно в её столице. Расстояние от Пятигорска до Черкесска — 103 километра.

Дорога отличная, доехали быстро. Город основан в 1825 году как станица Баталпашинская на месте одноимённого русского военного укрепления на Кубанской пограничной линии.

Редут, а затем и станица получили свои названия в честь блестящей победы в 1790 году 4-тысячного русского войска под командованием генерал-майора И.И. Германа над 25-тысячной армией турецкого военачальника Батал-паши. Редут, а затем и станица получили свои названия в честь блестящей победы в 1790 году 4-тысячного русского войска под командованием генерал-майора И.И. Германа над 25-тысячной армией турецкого военачальника Батал-паши.

Таким образом, название «Баталпашинская» представляет собой редчайший случай, когда населённый пункт был назван в честь не победителя, а побеждённого. Однако сами жители не приняли данное название, и в обиходе станица называлась «Пашинка».

К сожалению, утро началось с дождика. Мы катались по городу, но фотографировать было сложно. Первое, что мы увидели — Черкесский Никольский собор.

Храм во имя святителя Николая Чудотворца был заложен в 1891 году. В 1934 году в станицу пришёл приказ за подписью секретаря ЦК ВКП(б) Л.М. Кагановича в течение месяца храм уничтожить.

Председатель местного облисполкома Николай Соболев, человек верующий, приказ не исполнил после чего пришла депеша с требованием взорвать храм в трехдневный срок. В случае неисполнения Соболеву, его семье, родственникам грозил расстрел и храм был взорван.

Когда ломали собор, "народ плакал, женщины бросались под колёса тракторов, милиция стреляла в воздух, страшно скрежетали лебёдки, срывали крест, купол... Выл ветер, гремел гром...". Из камня бывшего собора был выстроен новый исполком, городская библиотека и баня.

19 декабря 1998 года был заложен первый камень в основание воссоздаваемого Никольского собора. Собор строился на пожертвования жителей Карачаево-Черкесии, средства выделенные властями и спонсорами разных религий и национальностей.

21 апреля 2012 года восстановленный собор был освящен. Источник.

Катаясь по Черкесску я пытался найти две достопримечательности. Первая это парк Победы, где расположен красивый памятник воинам Советской Армии.

Следующий объект так же является парком. "Зеленый остров" — один из крупнейших парков на юге России. Рядом с входом находится памятник "Дружба народов" и большие часы.

Из-за дождя я осмотрел только часть парка, но скажу, что даже в полном отсутствии людей в воскресное утро он произвёл на меня впечатление. Не зря "Зелёный остров" занял первое место в конкурсе "Хрустальное колесо" в номинации среди открытых парков развлечений России и стран СНГ с количеством посетителей от 500 тысяч до 1 миллиона человек в год.

Собираясь покидать город в одном из маленьких скверов я совсем неожиданно увидел Сергея Есенина.

На постаменте его знаменитые проникновенные строки (и самое главное актуальные, по крайней мере для меня).

Карачаево-Черкесская Республика стала моим предпоследним кавказским субъектом РФ. До этого были: Краснодарский край, Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Ставропольский край. Я не был только в Адыгее.

После Черкесска мы вернулись в Ставропольский край и отправились в Кисловодск.

Здесь уже не было дождя и поэтому я сразу захотел увидеть природную достопримечательность города под названием "Кольцо-гора".

Представляет собой мыс одного из отрогов Боргустанского хребта. Абсолютная высота — 871 м, превышение над основанием — около 100 м.

Сложен песчаником и испещрён пещерами. В результате выветривания и эрозии крайняя пещера мыса стала сквозной и по форме напоминает гигантское «кольцо» диаметром 8-10 метров. Упоминается в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

Удивительно, но наш водитель (житель Пятигорска) оказался здесь впервые в жизни. Я уговорил его подняться на гору вместе с нами.

Отсюда можно рассмотреть почти все районы Кисловодска.

Далее мы вышли в центре города, расплатились и отпустили машину, став на полдня пешеходами.

Я не ожидал увидеть этот город таким красивым.

Курортный бульвар выше всяких похвал.

Повсюду клумбы и цветы.

Был стереотип, что сюда приезжают в основном люди пожилого возраста, чтобы неспешно погулять и попить в "Нарзанной галерее" минеральной водички.

Как оказалось здесь можно увидеть много молодёжи и семейных пар.

Затем мы отправились в нереально огромный "Кисловодский национальный парк". Это один из крупнейших парков Европы.

Чтобы его обойти и как следует осмотреть нужно минимум 2-3 дня. Мой двухчасовой фотоальбом будет позже:)

Последнее, что нас удивило в Кисловодске это кошки. Их тут немерено. Даже на этом кадре их девять.

На часах было уже почти 3 часа дня, а я хотел ещё прогуляться по городу Ессентуки, который в первый день путешествия мы толком и ни видели, застали только в тёмное время суток.

Из Кисловодска в Ессентуки мы добрались вполне удобным способом на пригородной электричке. Всего 4 остановки.

Первым делом я спешил попасть вот в это "бюветное место". Просто несколько лет дома иногда покупаю в бутылке "Ессентуки №4", поэтому хотелось попробовать свежайшее из первоисточника.

Минералка тут бесплатно льётся из крана в нескольких температурных вариантах. Разовая дегустация, конечно, не оказывает никакого действия на организм (это нужно делать более длительный период), но моральное удовольствие я получил. Таким образом нам удалось за короткое время попить целебной водицы в Пятигорске, Кисловодске и Ессентуках.

Курортный парк в Ессентуках тоже оказался приятным местом.

Есть что посмотреть и сфотографировать.

Глядите, какую красивую чурчхелу мы здесь купили. Взяли все по одной штучке (25 руб.)

Клубнику прошли мимо, решили подождать, скоро у моей мамы на грядках пойдёт нереально вкусная ягода.

Если вы читали мою первую заметку, то видели пасмурный прогноз погоды на все дни. Температура совпала, а вот с дождём повезло больше. Мы его ощутили на себе лишь пару раз. В Ессентуках вообще неожиданно начало светить яркое солнце.

Перед тем как в ресторане отметить окончание нашего вояжа, мы пошли искать красивую архитектурную достопримечательность города. Картинку этого заведения я видел в интернете накануне поездки.

Сооружение грязелечебницы началось в 1913 году и велось очень активно, несмотря на начавшуюся войну. 22 июля 1915 года состоялось торжественное открытие медицинского учреждения, названного Алексеевским в честь наследника престола цесаревича Алексея Николаевича, наследника престола Романовых. Не исключали, что болезненный мальчик будет когда-нибудь принимать в ней процедуры. В 1923 году грязелечебница получила имя Н.А. Семашко — первого наркома здравоохранения.

Здание грязелечебницы построено в стиле античного неоклассицизма. Замыслом архитектора было придать ему подобие древнеримских Терм III—IV веков с их монументальностью и изысканностью. Подобно термам, здание проектировалось состоящим из двух частей — мужской и женской.

После вкусного кавказского обеда-ужина наш уикенд закончился. В центре города я встретился с Евгением (из первой части), который отвёз нас в отель за вещами и далее в аэропорт.

По дороге из машины мы смогли немного полюбоваться окраинами Пятигорска. Я очень сожалел, что не прошёлся здесь с фотоаппаратом. Любое место в закатных лучах выглядит волшебно.

Подъехав к аэропорту я задержался перед ним на несколько минут. Привлёк внимание монумент, посвящённый Бессмертному полку. Недавно в Туле открыли похожий памятник и я думал, что мы первые в этой инициативе. Оказывается хороший пример заразителен и подобные изваяния начали появляться и в других городах России.

Порадовал и большой фонтан прямо около входа в аэропорт. Далеко не в каждой воздушной гавани есть такое водно-декоративное украшение.

Вот и всё! Поездка в целом удалась, хотя по общим затратам вышло не дёшево. Сами понимаете, чем короче путешествие, тем оно дороже (в пересчёте на один день). Да и на первом месте не деньги, а эмоции и воспоминания, которые как коньяк с каждым годом становятся ценнее, приобретая более сложные и насыщенные вкусовые оттенки.

Снимками из самолёта порадовать вас не смогу, так как обратный полёт проходил в темноте.

Теперь с нетерпением жду следующего российского уикенда. Когда это случится и где — понятия не имею. Самое главное я знаю и верю, что этот счастливый момент настанет.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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