Цюрих: красиво, дорого, скучно

Сергей Рубцов Туляки такие дерзкие, что отправляются в самые дорогие города мира, не имея баснословных денег, но имея здоровое любопытство и желание увидеть всё своими глазами. Увидеть и рассказать. Ловите новую историю от тульского путешественника Сергея Рубцова

— Цюрих уверенно входит в топ 3 самых дорогих городов мира, а в 2012 году даже возглавлял данный список. Лично мне не понятно, с чем это связано, возможно лишь с доходами населения, средняя зарплата которого около 12000 швейцарских франков, что составляет примерно столько же в долларах. Поэтому неудивительно, что там, где люди зарабатывают на новый iPhone за 3 рабочих дня, цены соответствуют их уровню жизни, а вот для заезжего туриста отдавать 11 долларов за Биг Мак в Макдональдсе кажется перебором, а ужин в полноценном ресторане может и вовсе значительно ударить по кошельку, а если сложить сюда еще стоимость отеля в районе 100 $ за ночь, то даже недельное проживание в Цюрихе может сравниться с полноценных отдыхом в более приятных и комфортных местах.

Поэтому в качестве конечной точки путешествия я бы Цюрих рекомендовать не стал, но есть отличная возможность полететь куда-нибудь местной авиакомпанией SWISS с несколькочасовой пересадкой в этом славном городе. К минусам такого подхода можно отнести то, что из 4-х перелетов этой авиакомпании на 3-задержали рейсы, но зато там раздавали винишко ??

Для себя я выбрал, как мне казалось, идеальный вариант стыковки с 8 часов утра до 21 часа, это позволяло провести в городе целый день, но по факту мне оказалось этого времени даже через чур много. Тем более стыковка выпала на воскресенье, а многие места, включая музеи и даже крупные супермаркеты, в этот день просто закрыты на выходной, о чем я заранее не знал. В общем, ниже я расскажу как я смотрел Цюрих за 1 день. Первая задача, которую стоит решить при стыковки, это как добраться из аэропорта до города, а если вы, как и я путешествуете только с ручной кладью, но она такого размера и веса, что таскаться с ней 12 часов по улицам совсем не хочется, то у нас появляется задача номер 2, где бы ее удобнее оставить. К счастью, решается это все в одном месте. Добираться до города я решил самым быстрым способом — поездом, поэтому в аэропорту сразу же ищем соответствующий указатель, с навигацией здесь все в порядке.

Немного походив по стрелочкам, наконец доходим до железнодорожных касс, но я решил отправиться не к живым людей, а к бездушным машинам по продаже билетов:

Нажимаем на экран для разблокировки и перед нами появляется несколько названий станций, нам нужно выбрать Zurich HB (это местный железнодорожный вокзал), которая обычно идет в самом начале списка, потому что у многих поездов вокзал является первой остановкой от аэропорта. Когда же нам надо будет ехать в обратную сторону, то на вокзале в городе следует выбирать станцию Zurich Flughafen. Далее жмем по шагам: «via direct» (это зона поездки), затем «1 hour» (билет действует 1 час), после 2nd class (класс вагона) и напротив «Adults without half-fare card» (полноценный взрослый билет) жмем на нужно количество. Стоимость одного билета 6,8 франков.

Оплатить можно наличкой или картой, а также аппарату принимают евро. Тут я хочу дать один совет, если вы путешествуете вдвоем, то заранее снимите в банкомате (или обменяйте) 20 франков и оплатить наличкой, а полученные 6 франков сдачи вам пригодятся чуть позже.

Получаем заветный билет, дальше надо найти где-то расписание, там глазами убедится, что есть наша остановка Zurich HB и узнать с какой платформы нам ехать (можно выбрать любой поезд, но советую выбирать тот, где наша остановка будет первой, они едут до нее без остановок):

Недалеко от касс есть сразу пронумерованный выходы к платформам, но мы туда пока не торопимся, а примечаем сзади них ряды синих ящиков:

Это автоматические камеры хранения, они здесь 3-х различных размеров, для моих нужд подходит самая маленькая.

Советую вначале заглянуть в каждый тип камеры, потому что они глубже, чем кажутся снаружи, просто ищем ящик с зеленым огоньком и спокойно открываем его и кладем туда вещи, которые нам в городе не нужны. Дальше нам понадобятся 6 фунтов, которые у нас остались после покупки билетов, именно столько стоит аренда ячейки на 12 часов, оплатить можно только монетами и сдачу аппарат не выдает. Закидываем необходимо количество денег, поворачиваем ключ и надеемся, что его не потеряем:

Все, мы готовы для осмотра города, поэтому отправляемся искать нужный поезд:

Поезда тут двухэтажные и даже поездка во 2-м классе не сравнится по комфорту с пригородными электричками родного РЖД:

Менее чем через 10 минут поездки мы уже оказываемся на главном железнодорожном вокзале Цюриха:

Тут главное выйти с правильной его стороны, что мне сделать не удалось, поэтому пришлось обойти его по периметру, чтобы сделать фотографию общего вида:

Прямо от входа вокзала идет центральная улица Цюриха знаменитая Банхофштрассе, знаменита она тем, что является одной из самых дорогих торговых улиц в мире, поэтому я бы не советовал в самом начале своего знакомства с городом заходить в местные магазины, которые на ней расположены, а то вполне вероятно, что появится желание сразу же сесть на обратный поезд в аэропорт ??

Я, будучи человеком впечатлительным, решил, что оставлю ее на обратную дорогу, а сам прогуляюсь вначале вдоль набережной реки Лиммат:

Я как-то отвык, что можно гулять по европейскому городу без толпы людей, поэтому даже чувствовал себя немного неуютно от окружающей тишины вокруг и лишь единичных прохожих. К вечеру, разумеется, все стало на свои места, но сейчас в 10 утра воскресения Цюрих, казалось, вымер.

На набережной Лиммата расположились три основных церкви Цюриха, которые заметны на фоне всего старого города. Во-первых, это главный кафедральный собор Гросмюнстер, который выделяется на общем фоне своим величественными серыми каменными шпилями-колокольнями (на один из них можно подняться, только надо уточнять расписание):

Массивные бронзовые двери:

Второй важной церковью Цюриха является Фраумюнстер, это часть бывшего аббатства, основанного Людовиком II. Располагается прямо напротив Гросмюнстер на противоположном берегу реки и часто конкурировала с ним за звание главного собора города. Интересной деталью данной церкви являются витражи работы Марка Шагала, который он изготовил в ходе реставрации собора, причем художнику на тот момент было более 80 лет:

Кроме церкви от аббатства до наших дней сохранилась площадь Мюнстерхоф, на которой сейчас разместились небольшие кафешки, еще закрытые в столь ранний час:

Необычный фонтан на площади:

Третьим в списке важнейших церквей Цюриха является храм Святого Петра, примечательный 9-и метровыми часами с 4-х метровыми стрелками. Долгое время башня использовалась в качестве сигнальной при пожаре:

Если пройтись от церкви Святого Петра по узким улочкам вверх, то можно попасть в небольшой парк Линденхоф, который легко найти по звуку бьющихся друг об друга шаров, здесь сконцентрировано самое большое виденное мной количество игроков в петанк:

Разумеется, меня сюда привела не любовь в этой замечательной игре, а те панорамные виды города, которые открываются с этого места:

Немного узких улочек старого города:

Иногда попадаются необычные памятники, но их в городе не очень много:

Но меня больше порадовало разнообразие форм для питьевых фонтанов, хотя кажется, что народ тут спокойно пьет из любого:

Кое-где мне бы даже в голову не пришла мысль, что воду можно пить, все это больше похоже на обычные памятники с фонтанами:

После обеда город полностью ожил, появились автобусы с толпами китайских туристов, а местные жители начали выбираться на набережную Цюрихского озера.

Появляются уличные музыканты, которых с удовольствие слушают сидя за бокалом вина, бутылочкой пенного или просто наслаждаясь едой.

Если утром мне город казался мертвым, то сейчас все кардинально поменялось. Где же еще можно увидеть людей, просто лежащих на площади перед оперным театром:

Само здание театра:

Типичная парковка возле кафе:

Я проводил время, как и все местные жители: успел покататься по городу на прокатном велосипеде, освоил электросамокат, ну и под вечер занялся тем же, чем и все вокруг (хотя цена в 2,5 франка за 0,33 пива это перебор):

Удивительно, но уже часов в 6 вечера народ начинает потихоньку рассасываться, я же перед тем, как возвращаться в аэропорт, решил наконец погулять по самой дорогой улице Европы:

Когда уже у нас по улицам будут ездить такие трамваи:

Ожидаемо народу тут было немного, лишь такие же туристы, как я заглядывали сквозь витрины посмотреть на часы за 14 тыс долларов:

Мне больше нравилось соседство старых церквей и дорогущих магазинов:

Кстати, у Цюриха, кроме упомянутых выше топов в рейтинге дороговизны есть и менее престижные регалии, например, он как-то входил в топ 3 самых скучных городов мира на основании опроса популярного сайта путешественников TripAdvisor. Лично я это почувствовал самостоятельно, потому что уже через 5 часов нахождения там он уверенно лидировал в той де номинации моего личного рейтинга. Но надо понимать, что у меня выпал не самый удобный для посещения день — воскресенье, когда большинство музеев города были просто закрыты, а надо горами была дымка, поэтому и посещение горы Утлиберг тоже не удалось. С другой стороны, именно для трансфера Цюрих очень удачный город, у меня совершенно не было сожаление (как это часто бывает), что я что-то не успел и не посмотрел, да и не пришлось бегать галопом между достопримечательностями с целью посмотреть их все. При этом я бы никому не рекомендовал поехать в полноценный отпуск сюда, мне кажется, что уже на 3-й день захочется уехать куда-нибудь в более душевное и дешевое место.

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