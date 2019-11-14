Выше радуги! Классный маршрут на выходные

Татьяна Афанасьева

Сегодня я предлагаю вашему вниманию необычный маршрут выходного дня. Поедем недалеко — в Москву, начнём со старой русской церкви, а потом телепортируемся в район с говорящими стенами, причём на разных языках. Так получилось, что эти две достопримечательности друг от друга всего в 20 километрах, и я до сих пор не знаю, что меня удивило больше. В общем смотрите сами…

Церковь Покрова Богоматери в Филях

Если бы не Инстаграм и это фото, сомневаюсь, что я бы туда поехала… Первое впечатление: «Да ладно, голимый фотошоп. Игра на контрасте двух миров. Вряд ли это реальный пейзаж и реальное соседство».

Оказалось всё реально, между Москва-Сити и Церковью в Филях всего два километра. Чтобы сделать фантастическую картинку, нужен дрон, которого у меня нет, поэтому я могу предложить вам только не фантастические. :)

Церковь в Филях грандиозна! Пять ярусов, верхний и нижний приделы, парадные лестницы с трёх сторон. Входишь в верхний храм и ощущение, что тебя отбросило на несколько веков назад. Полумрак, скрипучий дубовый пол, золочёный резной иконостас, устремлённый куда-то ввысь, кованые люстры с ангелами, запах старого дерева и хмурые лики.

И если верхний храм - реально «до мурашек», душу выворачивает, то нижний больше напоминает музей. В нём ощущение боярских палат с большим количеством икон, в которых на низких сводах лоскутно сохранились старые фрески (XVII и XIX в.).

Архитектура храма— в стиле так называемого «нарышкинского барокко» конца XVII века, для которого характерны пышные волны узоров.

Если быть точным, храм в Филях возведен в 1690-1694 годах на деньги Льва Кирилловича Нарышкина, который был родным дядей Петра Великого и начинал карьеру с его спальника. Спальника?! Не знаю, что вы представили, но был такой придворный чин в Русском государстве в XV—XVII веках.

Спальники дежурили в комнате государя, раздевали и одевали его, сопровождали во время поездок. Ими становились молодые люди знатного происхождения.

Позже боярин Лев Кириллович Нарышкин был главой Посольского приказа, владел палатами на Мясницкой, а также усадьбами Кунцево, Фили, Мазилово, Ипское, Гусарово и Троице-Лыково. Ему также принадлежали 7 железоделательных заводов в Каширском, Алексинском и Тульском уездах (село Ченцово нынешнего Заокского района), где приготовлялись железные части для судов Азовского флота, а также пушечные ядра и бомбы.

В общем, Лев Кириллович был человеком состоятельным и мог себе позволить как строительство заводов, так и возведение церквей.

Говорят, в этой церкви очень любил бывать Пётр Первый. Он пожаловал на её украшение четыреста червонцев, а в 1703 году после взятия Нарвы привез дяде в подарок для его церкви цветные витражи.

Витражи не сохранились. Многое было безвозвратно утрачено во время Отечественной войны 1812 года, когда солдаты Наполеона устроили в Церкви Покрова Богоматери конюшни и швейных цех.

Документов об авторе церкви тоже не сохранилось, но знатоки прослеживают сходство с архитектурными шедеврами зодчего Петра Потапова — создателя ансамбля Новодевичьего монастыря в Москве (был гульбарий) и церкви Успения на Покровке (увы, снесена в 1936 году, остались только открытки).

С гульбища (галереи, окружающей здание по периметру) открывается вид на небоскребы «Москва-Сити». А оттуда, по всей видимости, на крошечную «шахматную фигурку» с куполами. Фантасмогория.

В общем, будете в Москве, посетите Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, краткосрочный телепорт и сильные впечатления гарантирую. Адрес: Москва, ул. Новозаводская, 6. Нижняя Покровская церковь открыта ежедневно с 8.00 до 19.00. Верхний холодный Спасский храм открыт для посещений с 1 мая по 31 октября с 12.00 до 18.00.

Музей граффити в Одинцово

Подмосковье, Одинцово, район Новая Трёхгорка. Многоэтажки до небес, бесконечные парковки, лысые дворы и ощущение, что тебя вот-вот раздавит. Уверена, панические атаки и депресняк выдавали тут вместе с ключами. А жизнь одна, и так хочется прожить её ярко, несмотря на ипотеку, санкции, вечные пробки и дефицит солнца.

Новой Трёхгорке повезло (повезло ведь?) — летом 2019 года её разрисовали. Фасады домов, школ, заборы и трансформаторные будки украсили более 50 граффити. Некоторые работы до 60 метров в высоту. В рамках фестиваля Urban Morphogenesis работали художники из 20 стран. В общем это ооочень масштабно и круто!

Организаторы даже создали специальное приложение UMGfest, которое расскажет про одинцовские муралы, идеи и авторов. Не про всех, но про многих. Но я круче приложения, у меня инфы чуть больше.

Добро пожаловать в музей граффити в каменных джунглях.

«Гагарин». Jorit, Италия.

«Дитя грядущего» Dmitri Aske, Москва. Кстати, тот самый, что мурал «Восхождение» у нас на «Октаве» нарисовал.

«Выбор» Rustam QBic, Казань.

«Маша» Rocket01, Великобритания.

«Привет, мама!». Martín Ron, Аргентина.

«Геометрия». Okuda, Испания.

«Спальник Нарышкин ». Илья Мозги, Екатеринбург.

«Радуга». Farid Rueda, Мексика.

«Современные сказки». Filipp — FI2K, Питер.

«В космос». Arsek & Erase, Болгария.

«Истинные ценности». Vesod, Италия. Работа вошла в топ-7 лучших работ в мире, сделанных в августе 2019 года, по версии Street Art Today.

«Олд Скул» от FX Antidote, CША; «Сумка» от Pasha Orez, Благовещенск.





«Истинная сила не в том, чтобы подражать чьему-то рёву. Истинная сила и уверенность приходят от обретения собственного голоса». HERAKUT, Германия.

«Трёхкомнатный фонтан для русалок» Stepa & Alina Aifo (Екатеринбург/Израиль).

«Поцелуй». Alex Senna, Бразилия.

«Друзья». Nadya.O, Питер.

«Сон». Алексей Mednoy, Москва.

«Индейцы с Амазонки». Cranio, Бразилия.

«Привет с улицы Сезам». Pilot1 (США), Jamie Hef (США), Koka Engel (Мексика).

«Поглощение цифрой». VEISBRUT, Калуга.

Чтобы увидеть всё вживую, рассмотреть в деталях, стоит оказаться в Одинцово, микрорайоне Новая Трёхгорка. Вбивайте в навигатор улица Кутузовская, дом №25, не промахнётесь.