Охрид. Македония

Дмитрий Койда dk1974 делится с вами своим мартовским путешествием с лёгким намёком на лето. Летом-то Охрид ого-го как популярен! И въезд для россиян - безвизовый.

- В город Скопье я приехал около пяти утра ночным поездом из Белграда. Меня встретил местный гид Александр с которым я переписывался заранее. В планах была экскурсия по македонской столице и выезд к природной достопримечательности, расположенной поблизости от города. Вечером этого же дня возвращение на поезде в Сербию.

Вначале мне очень не повезло, поскольку шел дождь и судя по тучам они собирались рыдать весь день. Фотографическое настроение было сразу же подмочено.

Александр предложил для начала выпить кофе и все еще раз обсудить. Он сразу же выразил свое недоумение на счет того, что же я буду делать весь день в городе, на осмотр которого нужно максимум 3 часа. До планирования поездки я об этом как-то не думал, полагая что мне будет достаточно только одного Скопье. Поэтому после его слов мною овладело сомнение. А тут еще и дождь...

Мыслей в такую рань не было никаких. Саша спас ситуацию. "А поехали в Охрид", — сказал он. Я не стал переспрашивать. Про это место я слышал.

Город Охрид и одноименное озеро — единственный объект ЮНЕСКО в Македонии.

Так же я знал, что это не близко от столицы, потому и не планировал туда поехать. Перед тем как ответить "да" (другого ответа и не могло быть) меня интересовало точное расстояние и планируемое время возврата назад.

От Скопье до Охрида 175 км, приблизительное время в пути 2,5 часа. С учетом беглого осмотра города на все это мероприятие нужно минимум 7 часов, максимум 9. Из-за того, что на середине пути неожиданно пошел снег, мы вернулись почти через 11.

Начать хочется с дороги. Рано утром 5 марта я выехал из Скопье на автомобиле. Было удивительное погодное разнообразие. Шёл дождь, потом светило солнце. Минут за сорок до въезда в Охрид начался сильный снегопад.

Водитель сказал, что только здесь бывает такая снежная аномалия.

Действительно, такая картина наблюдалась только километров 5-10.

Очень красиво и необычно. В этой поездке по трём странам (Сербия, Македония, Босния и Герцеговина) такого снегопада я нигде не встречал.

Мгновение и зимняя сказка так же внезапно прекратилась. В Охриде я даже видел зелёную траву.

Казалось, что я не проехал несколько десятков километров на машине, а перелетел на самолёте пару тысяч.

Идеально и здорово, когда удаётся посмотреть конкретное место во все четыре времени года. Но, зачастую бывает только один шанс.

Наверное, я бы предпочёл увидеть Охрид в снежных хлопьях. Мне выпала возможность оценить город в пасмурном дождливом варианте.

Представьте, закрытые кафе, полное отсутствие туристов. Скорее всего в этот день я был единственным путешественником в этих краях.

Даже местные встречались не часто.

Но, в этой унылости есть своя романтика. Людям, которым иногда нравятся уединённые уголки, ранней весной, здесь понравится. Тишина, покой и отрешённость от мира.

Сложно даже представить, что в летние выходные здесь нет свободных мест. Пиво льётся рекой, раздаётся дружеский смех, играет музыка... Но не сегодня.

Добравшись до Охрида мы первым делом поехали к древней крепости.

Сначала короткая справка. Охрид — город на восточном берегу Охридского озера в Республике Македония. Население — около 60 тыс. жителей.

В городе большое число живописных домов и памятников, основной статьёй бюджета города является туризм.

Расположен к востоку от Тираны (Албания) и к юго-западу от Скопье. По одному из предположений название Охрид — славянского происхождения и означает «на гряде», то есть «на горе».

Крепость Самуила — одно из крупнейших сохранившихся фортификационных сооружений Македонии. Находится она на небольшой возвышенности (обозначено стрелкой).

Первые упоминания о цитадели относятся к 3 в.до н.э. Построил ее Филипп II Македонский. Эта была самая неприступная крепость на Балканах.

Сегодняшний облик "Самуилова твердыня" обрела в Х веке. Именно в это время царь Самуил перенес в Охрид столицу первого государства македонских славян.

По уцелевшим фундаментам видно, что замок не раз разрушался и перестраивался.

C 2000 года здесь проводятся археологические раскопки. Есть даже уникальные и ценные находки, например "Золотая маска" и "Золотая рукавица" датируемые 5 веком до н.э.

Посещение этой крепости стало для меня памятным. Сильны еще впечатления от прогулки по ее стенам.

За последние годы по пальцам можно пересчитать места в которых я был в полном одиночестве. Бывает, что рядом находится гид или водитель, но именно здесь не было никого. Только я и дождь:)

Так что у не туристического сезона есть свои плюсы. К тому же это было раннее утро выходного дня. Город только просыпался.

Этот замок лучшая смотровая площадка города. Даже если это не было бы крепостью мне все равно здесь понравилось. Весь Охрид как на ладони.

Причем смотреть на него удобно в разные стороны.

Все фотографии отлично передают пасмурное мартовское настроение Охрида и его озёрной жемчужины.

Моя прогулка по Охриду была похожа вот на эту картину. Кризис среднего возраста и душевное одиночество.

Шучу. Конечно, не хватало солнца для красивых снимков, но я всё-равно был рад, что приехал в новое интересное и незапланированное место.

Тут есть где погулять и что посмотреть.

Город и Охридское озеро включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Озеро, находящееся между двумя странами (Македония и Албания) самое глубокое и древнее на Балканах. Высота над уровнем моря 693 м. Размеры 30,4 × 14,8 км. Площадь 358 км². Максимальная глубина 288 метров. Оно относится к группе бассейнов, которые образовались вследствие геотектонического прогиба, произошедшего в эпоху плиоцена, около пяти миллионов лет назад на западной стороне Динарских Альп.

Во всем мире есть всего несколько озёр, происхождение которых сходно, самые известные из них — Байкал и Танганьика. У большинства других озёр жизненный цикл не превышает 100 000 лет, после этого они окончательно заполняются осадочными породами. Предполагается, что в случае с Охридским озером данный процесс был продлен из-за большой глубины и малого количества осадков из впадающих ручьев.

По некоторым фото, как вы видите, мне удалось полюбоваться озером не только с высоты, но и пройтись в непосредственной близости от него.

Хотел искупаться, но вода была немного прохладной. Градусов 9:)

Для пешей прогулки идеально подходит вот эта деревянная поэтическая дорожка.

Уверен, целоваться здесь тоже нормально.

Не помню сколько, но она длинная, опоясывает небольшую гору на склоне которой видны крепостные сооружения.

В одном месте на ограждении имеются таблички со знаками зодиака.

Мой.

А это видимо замки счастья. Пока не густо.

С удовольствием покатался бы по озеру на лодке, но не сезон.

Так что пробыл я здесь недолго. Поздним вечером у меня уже был поезд из Скопье в Белград.

Если бы я умел писать стихи, то обязательно посвятил Охриду и озеру проникновенные строчки. Примерно как эти (Источник: www.stihi.ru. Автор Борис Алексеев):

Озёрной Охриды волна

Вернула круг воды в начало,

Не било лодку, не качало

И камень не коснулся дна.

Душа в нас определена

Как малый всплеск озёрной ризы,

Когда глаголицы каприза

Кириллицей умащена.

Когда глаголов звукоряд

В глухих членениях молекул,

Умом пытается об этом

Волненье Охрида объять.

В волненьи Охрида даны

Нам первородные причины,

Когда, землистые и чинны,

Мы отрицались сатаны.

Волненье Охрида!

К тебе припадаю и примечаю,

Как сам (в себе того не чая)

Переступаю по воде!..

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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