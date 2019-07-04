Дорога гигантов. Северная Ирландия

Дмитрий Койда Тульский путешественник побывал в Ирландии и прогулялся по легендарной «Дороге гигантов». Добро пожаловать в сказку, рассказанную самой природой. ульский путешественник Дмитрий Койда

«Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами, одна природа делает великое даром» Александр Герцен

— Не часто мне удаётся увидеть в живую подобные геологические объекты. Когда это случается я всегда безмерно рад и счастлив. Сегодня информация и рассказ про «Дорогу гигантов».

Это место расположено в Северной Ирландии на берегу Атлантического океана примерно в 17-ти километрах к северу от города Колрейн.

В 1986 году «Дорога гигантов» и побережье Козвэй-Кост, на котором она находится, были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 1987 году Департаментом окружающей среды Северной Ирландии объект был объявлен национальным заповедником.

Уникальный памятник природы состоит из примерно 40 тысяч соединённых между собой базальтовых колонн, образовавшихся в результате древнего извержения вулкана.

Большинство колонн шестиугольные, хотя у некоторых имеется четыре, пять, семь и даже восемь углов.

Самая высокая колонна достигает высоты около 12 метров.

Согласно местной легенде, колонны являются остатками дамбы, построенной ирландским воином-гигантом по имени Финн Мак Кумал.

Однажды, он решив сразиться с чудовищным одноглазым противником Голлом, чтобы не замочить ноги, вбил в дно Ирландского моря ряд колонн и таким образом построил мост. Устав, Финн прилёг отдохнуть.

В это время Голл перешёл по мосту в Ирландию и сам явился к Финну. Жена Финна, указав на спящего мужа, солгала, сказав, что это её младенец-сын.

Кроме того, она угостила Голла лепёшками, внутри которых запекла плоские железные сковороды, и когда великан начал ломать об них зубы, дала вторую лепёшку — простую — «младенцу"-Финну, который спокойно съел её. Представив, каким же гигантом окажется отец этого немаленького «младенца», Голл в ужасе сбежал, по пути разрушая мост.

Лично мне ближе научное обоснование:)

Около 50−60 миллионов лет назад, во время палеогенового периода, месторасположение Антрим подвергалось интенсивной вулканической активности, когда расплавленный базальт проникал через отложения, формируя обширные лавовые плато.

По мере быстрого охлаждения происходило сокращение объёма вещества (подобное наблюдается при высыхании грязи). Горизонтальное сжатие приводило к характерной структуре шестигранных столбов.

По другой версии, причиной образования такой структуры является конвекция в вязкой жидкости, охлаждаемой сверху (см. Ячейки Бенара).

Нашёл небольшую статью «Раскрыта тайна Дороги гигантов». Копировать сюда не стал, если кому интересны подробности можно зайти по ссылке.

Открытие «Дороги гигантов» приписывается епископу Дерри, который посетил её в 1692 году. В следующем году он представил в Дублине доклад Королевскому обществу и об этом месте узнал весь мир.

«Дорога гигантов» привлекла международное внимание, когда в 1739 году дублинская художница Сюзанна Друри создала акварельные картины; они получили награду в 1740 году.

В 1768 году этот рисунок появился в 12-ом томе французской энциклопедии. В подписи к изображению и табличкам французский геолог Николя Десмарест впервые в печати предположил, что такие структуры имеют вулканическое происхождение.

Немного общей информации я вам дал, теперь давайте просто полюбуемся различными видами и фрагментами этой ирландской геологической красоты.

Вы уже заметили на некоторых кадрах людей — их тут очень много, ведь «Дорога гигантов» одна из самых популярных туристических достопримечательностей острова, а конкретно в Северной Ирландии это number-one.

Если честно я люблю оба варианта при посещении подобных природных объектов. Первый — это когда вообще никого нет, как например у меня было в каньоне Чарын, где я гулял совершенно один или в Янги-Кала, где находилась лишь наша группа. В этом случае получаешь необычайные ощущения и впечатления от единения с обнажённой планетой. Ты всего лишь маленькая частичка на её коже.

Второй вариант, наоборот, подразумевает большое количество людей. Он мне тоже интересен, но уже с фотографической точки зрения.

Мне нравится сочетание инертности геологических формаций и человека, который находится рядом в этот момент.

В эти мгновения я перематываю воображаемую плёнку за сотни лет и представлю броуновское движение. За секунды меняется день на ночь, появляются и исчезают облака, радуги, звёзды, кометы. Всё это очень красиво.

Это можно увидеть и в реальности, например сняв минут десять в режиме таймлапс на айфоне. Камни стоят неподвижно, а туристы бегают словно муравьи туда-сюда. Так что люди здесь не лишние, мы ведь тоже часть природы.

Вот так с высоты выглядит самое основное и посещаемое место данного природного комплекса.

Увеличенный фрагмент.

А это вид сбоку. Полоска суши на переднем плане и есть «Дорога гигантов».

Рядом обычная дорога. Она ведёт сюда от стоянки.

На каменных многоугольниках народ гуляет, делает селфи и наслаждается морскими просторами.

Если вам всё-таки хочется небольшого уединения, то такая возможность имеется. Спускаетесь с «Дороги гигантов» и идёте дальше.

На склоне горы есть две тропинки, которые потом сходятся в одну.

По моим ощущениям, процентов 50−60 туристов остаются на месте и не тратят времени на длинные пешие прогулки. А зря, ведь тут есть что поснимать, например самые высокие в этих краях колоны.

Нижняя часть каменных великанов с близкого расстояния.

Иду дальше. Народу практически нет. Красота!

В конце пути я прошёл через вот эту рукотворную арку.

Это финальная часть тропинки. Здесь она заканчивается (за поворотом).

Затем можно вернуться этим же путём, но лучше перейти на вторую тропинку (которая выше) и далее подняться на самый верх горного склона.

С высоты открываются шикарные виды.

Как раз на этом маршруте я и снял «Дорогу гигантов». Даже квадрокоптер не нужен.

В целом, место потрясающее, я получил здесь колоссальное удовольствие: от природы, людей и творческого уединения.

Если здесь ещё не были, желаю вам скорее осуществить это маленькое, но романтическое путешествие. Приятной прогулки!

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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