Место, где снимался «Скиф»

Елена Свиридова и Андрей Илюхин Андрею Илюхину за это маленькое путешествие в киномир, созданный природой и дополненный людьми. Для всех, кто планирует отправиться в Крым в ближайшее время, палим крутую киношную локацию. Спасибо Елене Свиридовой

- Утром мы пересекли Севастопольскую бухту и на автобусе с «Северной» отправились в Красный Мак. Там, совсем недалеко от посёлка, меж скал Еды-Аскер, спряталось ущелье, с недавних пор ставшее местом паломничества крымских туристов, геокэшеров и даже школьников. Дело в том, что здесь снимались эпизоды фильма «Скиф», и впечатляющие декорации киношники по своему обыкновению разбирать не стали… Мы уже видели это место на фотографиях, но очень хотелось побывать в таком колоритном месте, пока оно ещё цело, или пока из него не сделают туристический аттракцион.

Погода для конца марта была удивительной. Пусть и не унимался сильный ветер, но солнце светило сегодня особенно жарко. Так жарко, что по прибытии в Красный Мак мы принялись экстренно избавляться от тёплой одежды. Утро сулило очень яркий и цветной день. Никаких подсказок, как искать ущелье, у нас не было — только координаты тайника, а спутники ловиться смартфоном упорно не хотели, так что мы успели прилично пройтись в горку по грунтовке, прежде чем поняли, что взяли неверное направление. Вдоль бело-жёлтых скал шагалось так весело и увлекательно!

Идти надо по дороге мимо этой бочки!

А идти-то надо было к Крокодилу под бочок! Не зная об этом, и буквально глядя на скалы Еды-Аскер, мы дали ещё небольшого крюка на спину соседней горки — но тут уж стрелка навигатора быстро показала, что мы удаляемся от цели. Оставалась только белая тропка на хребет Крокодила, каким бы странным ни казался этот маршрут. И точно — через несколько метров услужливая тропка, не видимая с развилки, нырнула под хвост гигантского каменного Крокодила. Недолгий крутой спуск — и вот уже утих отсечённый горой ветер. Побежала тропка вдоль отвесной стены скалы, слева над головами нашими нависали известковые козырьки, а справа мерцали солнечные зайчики в зарослях на склоне. Засветились в траве белые поднежниковые полянки, синели яркие пролески, жёлтыми огоньками вспыхивали крокусы. Где-то там, справа за невысоким бугром, таилось искомое ущелье. Пока мы шагали, снизу доносились голоса — кто-то блуждал среди камней и деревьев. То ли тоже в поисках, то ли просто проводя время на загородном пикнике. Вынырнув из какого-то оврага, группа взрослых с детьми спросила у нас дорогу к декорациям, но мы могли помочь им только предположениями. Хотя стояли как раз у верного поворота — по пока не очень торной тропке мы спустились в заросли, огибая становящиеся всё выше скалы. Как выяснилось чуть позже, не сверни мы вниз, через несколько метров вышли бы скальному коридору, ведущему в киношное скальное царство сверху. А так — по тропке среди леса и скал мы вынырнули на поляну, скрытую со всех сторон высокими отвесными стенами. И дружно защёлками фотоаппаратами — вместе в подоспевшей за нами компанией… Действие фильма происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины — скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, «волков Ареса». Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Втянутый в междоусобные интриги, он отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они — враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе. Через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждёт почти неминуемая смерть… «Это не исторический фильм в чистом виде, хотя его действие происходит около тысячи лет назад. Это фэнтези на основе нашего далекого прошлого, — поясняет продюсер, — когда на смену язычеству начали приходить новые цивилизационные формы, и между ними возникали серьёзные столкновения».

В центре картины три мира — славян, берендеев и скифов, под каждый из которых были созданы соответствующие декорации в трех различных уголках Крыма: под Керчью, вблизи Евпатории и в районе Ялты. «Славянское подворье у нас расположено на берегу моря, — рассказывает Сельянов, — берендеи живут в дремучем лесу, а скифы обитают посреди пустоши. Каждый из миров различается не только географически, но и по антуражу — костюмами, языком, постройками». Трудно предположить, сколько эти декорации продержатся под натиском любопытствующих… Даже здоровые мужики норовят взобраться по связанным канатами из палок лестницам, растущим из земли и устремляющимся вверх. А дети и повально виснут гроздями. Мы терпеливо ожидали, пока все желающие запечатлятся на фоне лестниц и верхом на них. Но потом, когда явилась очередная группа экскурсантов, мы проникли через узкую щель в скале — наружу, за пределы ущелья. Тут был пронизанный солнцем подснежниковый лесок. Мы отыскали тайничок неподалёку от нашего потайного лаза и попили чайку, любуясь полянкой, заросшей белыми изящными цветками. Вернувшись, долго ещё бродили по ущелью. Поднялись вверх — туда, где на скалах красовались колоритные рисунки, тоже наследие деятельности киношников. Чудесные подснежники густо росли на крутой тропе под уходящими вверх лестницами. Это было именно то место, куда мы вышли бы, если бы не свернули в овраг… А внизу, на полянке у головы божества, расположилась среди лестниц очередная группа школьников, и приведшая их учительница рассказывала им о житии скифов… На обратном пути мы успели сделать ещё несколько кадров в ненадолго опустевшем ущелье. Новые любопытствующие уже подтягивалсь по тропке через овраг — правы геокэшеры, суббота не лучший день для посещения этого места! На обратном пути нашли небольшую пещерку, куда Лена не преминула засунуть свой любопытный нос! И мы отправились назад, к автобусу. Впрочем, время ещё было, и мы сделали небольшой крюк, чтобы полюбоваться сверху панорамой живописных окрестностей Красного Мака. Проведя несколько приятных минут на конечной остановке Красного Мака — в ожидании автобуса и в компании дружелюбного рыжего котейки — мы отправились назад в Севастополь.

в личку Татьяне Афанасьевой

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