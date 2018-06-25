Босжира. Казахстан

Владимир Малдер

Оно находится в западной части плато Устюрт на полуострове Мангышлак Мангистауской области. Туда и едем, там и фотографируем. А нашим гидом будет искатель приключений Есть на карте Казахстана уникальное место, наделённое собственной магией, - Урочище Босжира!находится в западной частина. Туда и едем, там и фотографируем. А нашим гидом будет искатель приключений Владимир Малдер

Ехали уже под вечер. Вот вот должно было стемнеть...

Внезапно - участок красной породы.

А внизу виднелись непонятные сооружения, напоминающие пирамиды - но всё это - работа природы.

Откуда ни возьмись взявшийся ЛЭП. Интересно, но на карте никаких посёлков.

Вот такая вот красивая скала. Честно сказать, хотели её зафоткать на обратном пути, да забыли про неё.

Внезапно - торчащие из земли камешки, достаточно острые. Тем не менее, мы по ним проехали, не пропоров шину.

А вот и пики Босжиры

Само по себе место напоминает чем-то каньоны в США.

Вот они - пики, ставшие символом страны. Их изображают на Тенге даже

Саксаул

Череп Архара.

Местные художники любят все это дело рисовать.

Пустыня, ну ничем не хуже, чем Аризона в Асашай

Но добраться до этих чудо мест можно только на джипе или на буханочке-УАЗе.

Ну, или как мы - на Прадике :)))

А потом пошли вечерние и ночные фотоэксперименты в Босжире :)

Всем лета, приключений и Босжиры! ;)

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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