Дивный Симеиз

Елена Свиридова и Андрей Илюхин Лето, и так хочется к морю - за солнцем, романтикой, новыми впечатлениями. Остается только выбрать - куда?.. Сегодня очередной крымский гульбарий от Елены Свиридовой и Андрея Илюхина. Ребята побывали в Симеизе и делятся с вами своими впечатлениями. Оказывается, и в маленьком курортном посёлке можно найти множество достопримечательностей ;) Правда, в кадре - несезон, так что толпы отдыхающих дорисовывайте сами.

- Собираясь остановиться на недельку в Симеизе, мы, конечно же, пересмотрели фильм «Шапито-шоу», в котором так много узнаваемых местных пейзажей.

Кадр из фильма «Шапито-Шоу».

Путешествие по следам героев фильма должно было начаться с автостанции, а закончиться на пляже. Но сначала мы решили посетить другое интересное место и спустились по улице Ганского к автобусному кольцу.

Было облачно, над горами висели плотные тучи, кромки плато не было видно вовсе. Мы искали Нарышкинские камни, которые находятся на охраняемой территории санатория «Симеиз». Охранник у ворот объяснил, как обойти запретную территорию. И мы, вернувшись назад вдоль забора, углубились в интригующие и диковатые дебри.

Эта изнанка курорта производила сильное впечатление. Здесь были какие-то трущобы, старые стены, а по дну оврага текла река, собиравшаяся из множества сбегавших по склонам струй. Здесь, в темноте и влажной гулкости, мы шли над журчащей по камням рекой, а от моста под нашими ногами то и дело отходили маленькие мостики к чьим-то калиткам и дверям. И дома тут стояли на сваях; балконы, дворы и веранды висели над пустотой на деревянных настилах. Интересно, каково это: жить, когда под тобой постоянно журчит река?..

Через некоторое время мы вышли наконец на твёрдую землю. И тут же озадачились странным строением, второй этаж которого был сплошным вольером, забранным решёткой. Вольер был пуст, и некоторое время мы гадали: кого содержали в этом высотном зверинце? Прямо над вольером возвышался манящий силуэт большого белого особняка. Мы направились туда, надеясь, что вход не будет закрытым. Бывшая дача оказалась ныне гостиницей «Лиго Морская». А раньше это было самое крупное здание дореволюционного Симеиза — пансион Н.К.Александрова-Дольника, построенный в 1912-1914 гг. по проекту П.П.Щекотова. Тогда он включал в себя апартаменты на 70 особ, столовую, кухню, прачечную, оранжерею. Здание отапливалось каминами, освещалось с помощью автономной электростанции, имелся телефон, на крыше находился солярий. Вход на территорию оказался свободным. Было безлюдно. Белые свежевыкрашенные балюстрады светились в лучах проглядывавшего из-за туч солнца. Перед фасадом здания сохранился симпатичный садик, над кронами деревьев возвышались стены, хранящие следы былого великолепия. Увы, время не пощадило здание. В окнах первого этажа читалась разруха, двери зияли пустотой. Но и жизнь здесь была, стояли столики на балконе второго этажа, в сезон тут явно селились отдыхающие. Да и вообще здание выглядело куда лучше, чем можно было ожидать. Среди подстриженных тисовых кустов уютно гнездились лавочки, между деревьев были разбиты клумбы, а за уходящей вниз лестницей с белоснежными балюстрадами, над маленьким вазоном с цветами, пенились волны прибоя. И в них плавала чёрно-жёлтая фигурка аквалангиста… Мы спустились по лестнице к морю — на так называемые дикие пляжи. Засмотрелись на прибой, разбивающийся о нагромождение камней. Волны эффектно бились о лежащие в воде камни. Башмак — самый большой из Нарышкинских камней, но картинный ракурс портят новострои. В общем по лесенке мы выбрались обратно к пансиону. Оглянулись напоследок на бухту — уверенно выглянуло солнышко, вода у берегов окрасилась в зелёно-синий, очень яркий цвет, и засияла по контрасту с окаймлявшим её тёмным морем. И белые здания на берегу вдалеке тоже вспыхнули тёплым сиянием… Из садика бывшего пансиона, где росла могучая сосна с изогнутым стволом, нависавшая над дорожками, словно своеобразная лавочка, мы вышли на территорию санатория им. Н.А.Семашко — тоже пребывавшего в весьма печальном состоянии. Мы прошлись через просторный парк и встретили на входе у ворот огромного зелёного змея, обвивавшего медицинскую чашу. Из пасти змея торчал кусочек трубы, больше похожий на бычок от сигареты… Солнце к тому времени скрылось за тучами, но оттого, что шли мы в гору, нам было жарко. Впрочем, совсем скоро мы наконец-то выбрались на площадь у автостанции и пошли к кафе «Симеиз». Кадр из фильма «Шапито-Шоу». От автостанции это вверх по улице, уходящей вправо. Был бы наш отряд таким же большим, как в фильме, мы бы, наверное, тоже кричали речёвки: «Раз, два! Мы не ели! Три, четыре! Есть хотим! Шире открывайте двери! А то повара съедим». Кафе прежде было самым популярным заведением общепита с приемлемыми ценами. Причём за годы капитализма «романтика» советского кафе сохранилась в прежнем виде. Те же недорогие цены, линяя раздачи, подносы, выпечка и, конечно же, компот. Как сказал герой фильма Сеня: «Все представители истеблишмента, короче говоря, аристократы отдыха, лучшие, отборнейшие люди кушают именно здесь». Жаль, но в наш несезон кафе не работало. Кадры из фильма «Шапито-Шоу». Зато по дороге мы окликнули полосатого кота, сидевшего спиной к улице на высокой каменной стене, оберегавшей высокий склон над дорогой от осыпей. Кот обернулся — и, к нашему восторгу, принялся демонстрировать чудеса намуркивания. Мы даже предположили, что он под каким-то кошачьим валериановым кайфом — до того самозабвенно он тёрся щеками и ушами о камень забора, — словно твёрдо задался целью свернуть себе об забор шею. Мы вернулись на главную улицу, и узнали номер старой аптеки — побеседовав с директором и выяснив, что прежде здесь были винодельческие подвалы. Герои фильма, идя по главной улице, останавливаются у колоритного баяниста, сидящего рядом с банком, и приветствуют его пионерским салютом: «Отряд, стройся! Помни, салют отдавая всегда, главное в кране закрыта вода!» Кадр из фильма «Шапито-Шоу». Следующий кадр из фильма - кипарисы у палатки тира. Там же мы немного отдохнули за бутылочкой белого эля в прилегающем скверике, где над ступенями спуска в парк на двух камнях чернели знакомые силуэты симеизских трафаретных кошек — и, для разнообразия, одной мыши… Прямо перед нами был рынок сувениров, и мы, допив эль, заглянули туда, и купили целую кучу магнитиков с видами Симеиза… Мы продолжили спуск вниз по улице мимо старого парка, огибая крутым зигзагом дачу «Мечта». Это некогда прекрасное здание, увенчанное трехэтажной башней похожей на минарет, в псевдомавританском стиле было построено в начале прошлого века. Вилла является своеобразным символом Симеиза, удачно расположенная на высокой точке, она видна почти из любой части посёлка, считается памятником архитектуры, но уже много лет закрыта за железным забором и потихоньку разрушается. Недавно, правда, читали в Интернете, что вот-вот начнётся её реставрация... Далее улица поворачивает к другой архитектурной жемчужине Симеиза — вилле «Ксения». Стиль виллы определяют как северный модерн с элементами неоготики и архитектуры шотландских шале. Фасад проектировал Николай Краснов — главный архитектор города Ялты, автор проекта Ливадийского дворца. Вилла выполняла функции дорогого пансиона. Заказчиком здания была жена богатого помещика Варвара Чуйчевич, а название вилла получила в честь её любимой старшей внучки — Ксении. Некогда чудесная, ныне вилла находится в удручающем состоянии — почти что развалины с выбитыми стёклами, сломанными и перекошенными рамами, с разрушенным забором, из-за которого вываливались какие-то матрасы, явно принадлежавшие бомжам… От «Ксении» открывается вид на знаменитую аллею с Аполлонами. Здесь высажены сотни пирамидальных кипарисов и установлены копии известных античных скульптур. Скульптуры пережили разные времена, доходило до того, что их не только разрисовывали, отрывали руки, но и попросту уничтожали, но к счастью непременно восстанавливали. У входа в прибрежный парк расположилось культовое кафе «Ежи». По мнению некоторых толерантных личностей — лучшее в Симеизе. Над его дверями висит герб, изображавший тех самых ежей во всей красе. А напротив кафе через тропинку на окраине парка имеется семейство ёжиков. Мы немного прошлись по парку, полюбовались сверху бухтой и Дивой и отправились к морю. Берег моря с видом на Симеизскую бухту встречает нас остатками ступенек, выходящими на некогда большой пирс. Его руины долго украшали снимки всех фотографов, бывавших в Симеизе, но в 2012 году шторм окончательно доконал старый пирс, оставив от него только несколько торчащих из воды опор. Мы спустились на пляж, поснимали Диву и остатки разрушенного землетрясением Монаха, зелёную воду у её подножья, волны прибоя. А к этому месту в фильме герои приходят ночью пообщаться, а любители ночного купания отсюда прыгают в море. Здесь Сеня присвоил отряду новое имя: «Ребята, с этого дня наш отряд будет носить гордое имя Саманты Смит!» Кадр из фильма «Шапито-Шоу». Продолжим прогулку по набережной. В летний период здесь находится неимоверное количество кафе, магазинчиков, сувенирных лавок — в октябре здесь тоже относительно людно, но, конечно, ничего не работает. Живописную бухту от волн отгораживает разрушенный штормом мол. Имеется мелкий заливчик — «лягушатник». А ещё на набережной мы обнаружили фонтан памяти основателя курорта Симеиза Мальцова, портрет которого мы встретили ранее на спуске, с краткой историей этого места: «Ай-Панда — Святой источник». Оказывается, ещё в доисторические времена высоко над этим местом — в котловине Беш-Текне, где мы гуляли накануне, находилась неолитическая стоянка людей. Первыми исторически известными обитателями Симеиза были тавры, оставившие после себя дольмены и следы укреплённого поселения на горе Кошка. Чуть ниже неё, поблизости от источника пресной воды на мысе Ай-Панда, расположилось древнейшее поселение южнобережья — Симеиз. Не исключено, что и источник Ай-Панда («Святая Богородица») и скала Панеа («Пресвятейшая») обязаны своими названиями находившемуся на ней храму-крепости. К Х веку Симеиз был уже значительным поселением, возможно поддерживавшим связи с Херсонесом, и просуществовавшим до набегов орд Нагая в XIII веке. С той поры Симеиз считали своей территорией как князья Феодоро, так и генуэзцы Готии. Последние даже вновь отстроили крепость на скале Панеа. В XIX – XX вв. развитием Симеиза занимались его тогдашние владельцы — промышленники Мальцовы, коих современники наделяли эпитетами «титаны русской промышленности», «русские Медичи» и т. п. Именно они превратили Симеиз в самый продвинутый и современный курорт юга России. Мы решили поискать место для обеда «с видом». При этом хотелось присесть где-нибудь в сторонке — не слишком периферия пляжа располагала к релаксации. Да собственно, как и вся набережная. Обычная история курортного межсезонья. Печальное зрелище. Грязь, запустение. Издержки цивилизации. То, что было нарочито нарядно, осыпается шелухой. И только в природе нет межсезонья. Здесь может быть холодно, мокро, неуютно. Но всегда — красиво. Мы вышли на гальку пляжа, уселись у кромки воды и стали смотреть на прибой. Море было прекрасно. Оно позволяло забыть о замызганности и печальной разрухе набережной… По пляжу носились две собаки — и один потешный щенок овчарки — чёрный с красным ошейником, толстолапый и косолапый, с большими ушами домиком. Неуклюжий и трогательный до умиления. Шуршала галька под натиском мельтешащих собачьих лап. Один из псов, последние полчаса оголтело носившийся по берегу и по воде, весь мокрый и дрожащий то ли от холода, то ли от азарта, подбежал к нам, преданно заглядывая в лица. Клянчил еды. Ресницы на одном глазу у него были белые, а на другом — пшенично-жёлтые… Решили подняться-таки на Диву. Снова к аллее, обходя прибрежный скальный хаос, и вышли на тропу, ведущую по склону Панеа к лесенке на скалу Дива. Скала Панеа хранит тайны минувших времён. На её склонах обнаружены фрагменты керамики тавров. Сохранились остатки боевых стен и башен генуэзского укрепления. Во время археологических раскопок обнаружены следы укрепленного монастыря, храм и жилые постройки. Дорога, ведущая в крепость, приводила к воротам, которые защищала круглая башня. Рядом находилась круглая башня меньших размеров, от неё вверх, к скалам поднимались оборонительные стены. От средней площадки на вершину ведёт узкий проход с выбитыми в скале ступенями. На вершине находился сторожевой пост, с которого открывалась панорама берега и моря. Мы поснимали вид с ухом Кошки, эффектно оттенённый закатным оранжевым небом. Вообще, скала Панеа больше похожа на алко-наркоманский бомжатник, чем на археологический памятник и производит гнетущее впечатление… Кадр из фильма «Шапито-Шоу». Обойдя территорию санатория «Юность», спрятавшего как минимум два старинных имения, и пройдя по дороге мимо разделённой на множество квартир и «дачек» виллы «Диво» В.П.Семёнова, готично светивший окном под зубчатой башней, мы вышли к автостоянке у спуска к подножию скалы Крыло Лебедя. По дороге, освещённой фонарями, мы вышли на аллею перед виллой «Ксения». Нам оставалось теперь преодолеть небольшую горку до автостанции и лестницу-сокращёнку, ведущую прямо к нашей гостинице... Кадр из фильма «Шапито-Шоу».

Карта, чтобы сориентироваться на местности:

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