Героическая бронебашенная батарея-35

Владимир Малдер

Знали, что есть такой музей в героическом Севастополе? А тем временем 14 августа 2018 года историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея» посетил миллионный посетитель. Нет, это был не Владимир Малдер (а было бы круто!), он побывал там чуть раньше и делится своими впечатлениями и фотографиями.

— Всем привет. Вы когда-нибудь представляли как будет выглядеть мир при победившем коммунизме? Собственно, есть одно место, где вы можете ощутить коммунизм все на 100% - добро пожаловать в Крым, музей Бронебашенная батарея-35.

Как и у каждого музея, у 35 батареи тоже есть касса. Отстояв настоящую советскую очередь, я протянул по привычке кассиру деньги, мне дали билет совершенно бесплатно! У нас же коммунизм. Ощущение, как будто попал в другую реальность. Билеты же нужны для того, чтобы попасть на экскурсию, а экскурсия только в определённое время и ограниченной организованной группой (добро пожаловать в СССР 2.0).

Не забудьте взять билет заранее, если пойдёте, иначе можете не попасть (я говорю о разгаре туристического сезона). Ну, а пока вы ждёте своей очереди вы можете побродить по территории и посмотреть местные ништяки, или же пойти в комфортный кинозал, где бесплатно показывают документальное кино про оборону Севастополя во время Великой Отечественной Войны. Фильмы — огонь. Загорелось желание найти множество военных подземелий. Но я пошел дальше.

Доты

Выставка старых ретро-автомобилей.

А вот забавный момент. Малость повергший меня в шок, мало того, что попал в коммунизм, так ещё и узнал, что мой камрад Иван Стабников, из лазающих, не только президент диггеров Крыма, но и президент Крыма.)))))) См. фото ниже

Похож, не правда ли?

Со скал можно посмотреть вот такие вот фантастические виды побережья Крыма.

Вот здесь располагалась орудийная башня.

Во время отступления её взорвали.

Примерно вот так она выглядела.

Время пролетело незаметно и началась экскурсия. Съёмка запрещена, совок блин) Но кто мне, диггеру, бунтарю, атеисту, не признающему никаких богов запретит снимать. Да и что ты смотришь глазами, что снимаешь 6Д ведь глаз — по сути биологический фотоаппарат, а скоро человечество научится скачивать информацию, полученную глазами. А пока 6Д мой способен снимать хоть на самом завышенном ISO. Главное делать тихо, чтобы не спалили.

Снаряды.

Вот отсюда видимо их доставляли в орудие.

На экскурсии рассказывают славную историю подвига героев 35 батареи, которой фашисты дали название Maxim Gorki II. Подробно достаточно она изложена в Википедии и других ресурсах. https://ru.wikipedia.org/wiki/Бронебашенная_батарея-35 Про неё снято множество документальных фильмов, потому я не буду её здесь пересказывать.

Здесь был подземный госпиталь.

Чьи-то судьбы…

Найденный неразорвавшийся снаряд (инсталляция). Настоящий снаряд давно разминирован.

Старая бронедверь

Коридоры выглядят атмосферно.

Традиционная ФВУ.

В этой комнате были погребены моряки-герои 35 батареи.

Один из тоннелей ведёт к морю

Вот такая вот атмосферная локация. А ещё вы узнаете о том, что после официальной эвакуации и оставления Севастополя частями Красной армии здесь в руинах 35 батареи прятались последние герои, оборонявшие Севастополь, о которых говорить было неудобно и которых бросили здесь умирать, но это уже совсем другая история, о которой вам расскажут, если вы посетите этот замечательный музей. В общем, всем, кто желает посетить Севастополь настоятельно рекомендую. Моя оценка музею 10/10

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Любите посещать военные музеи?