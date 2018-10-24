Крупнейший замок мира в Польше

Дмитрий Койда Помните, с каким восторгом мы смотрели в детстве фильмы, действия которых происходили в каком-нибудь замке, а потом, выйдя во двор, фантазировали, что полуразваленная беседка — это и есть замок с неприступными стенами и тайными подвалами? Мальчишки сразу становились рыцарями, а девчонки — принцессами… Кто бы мог подумать, что во взрослой жизни у нас будет возможность побывать в настоящих замках! Чудеса. Сегодня нас ждёт рассказ от тульского путешественника Дмитрия Койды. А отправляемся мы в Польшу — в один вполне реальный замок.

— Польша входит в тройку самых первых посещённых мною стран. Я ездил туда на поезде в начале 1990-х по коммерческим (челночным) делам — торговал на рынке дешевыми отечественными хозяйственными товарами. В те времена, у наших католических соседей был кризис с ценами, пришлось помогать им и заодно впервые открывать для себя западный мир.

За несколько поездок я не сделал в Польше ни одного кадра — не было у меня фотоаппарата. Да и воспоминания остались в основном связанные с рынками, модной тогда одеждой (слаксы, кроссовки с надписями, свитера с узорами и т. д), плюс впервые увидел там витрины киосков и магазинов, где красовались бутылки с напитками известных брендов, крутое пиво, еда с яркими этикетками.

Шестнадцатилетнему мальчику из провинции было тяжело на это смотреть. От ассортимента одних жевачек и шоколадок можно было сойти с ума. Короче эта тема отдельного ностальгического рассказа…

Следующая встреча с Польшей была через много лет в 2004 году. Я поверхностно посетил Варшаву в рамках группового тура по пяти столицам Европы. На память сохранилось лишь несколько плёночных кадров, которых не хватит даже на один альбом.

И вот, весной 2018 года судьба занесла меня в Калининградскую область. Я не мог не воспользоваться такой географической возможностью для того, чтобы наконец написать свою первую польскую заметку. Тем более на руках у меня был загранпаспорт с открытой шенгенской визой.

Первые два дня я провёл в Балтийске и Калининграде. На третий день за мной в Светлогорск приехал персональный водитель и мы отправились к моей заветной цели.

Я не фанатично, но всё же иногда коллекционирую объекты ЮНЕСКО по всему миру, поэтому выбор пал на город Мальборк.

В Польше 15 объектов ЮНЕСКО. Седьмым по счёту значится «Замок Тевтонского ордена в городе Мальборк».

Расстояние от Светлогорска до Мальборка (через Калининград и Мамоново) примерно 185 километров. На картинке герб города.

Самое необычное, что было в дороге — это граница. При небольшом скоплении машин мы простояли там почти 2 часа. Не любят нас поляки либо что-то у них не в порядке с организацией пропускного режима. А ведь это была среда, представляю, что там в выходные творится.

Самое первое фото после пересечения границы.

Первый на пути населённый пункт в Польше — город Бранево. Основан Тевтонским орденом в 1255 году. Здесь находится самое большое зарубежное захоронение советских воинов, погибших в годы Второй мировой войны (32 тысячи человек).

Проезжаем по центру. Слева видна Базилика Святой Екатерины Александрийской — церковь 1343−1381 годов.

Через час я уже гулял по Мальборку (бывший Мариенбург). Статус города он получил в 1278 году. Сегодня его население составляет около 40 тыс.человек.

На снимке памятник королю Казимиру IV Ягеллончику. Он был великим князем литовским с 29 июня 1440 года и польским королём с 25 июня 1447 года.

Моей главной целью был знаменитый Замок Мариенбург — один из самых больших в мире кирпичных замков, служивший резиденцией магистров Тевтонского ордена.

Когда водитель спросил меня сколько мне нужно времени на осмотр этой достопримечательности я, зная свои силы и скоростные возможности, с уверенностью сказал, что полтора часа это максимум. Как же я ошибся. Замок нереально огромный.

В ряде неофициальных источников его часто ставят на первое место в рейтинге Топ-10 крупнейших замков мира.

Только представьте себе — почти 20 гектар общей площади. В лучшие времена здесь проживало почти 3000 человек.

Если просто заглядывать во все надземные и подземные постройки, залы и закоулки у вас уйдёт часа три. Это без экскурсии, только фотографирование. На полноценное неспешное информационно-историческое знакомство закладывайте 5−6 часов.

Я был сильно впечатлён не только масштабами средневекового сооружения, но и реставрационными работами поляков. Трудно даже представить сколько сюда вложили сил и средств.

Первым делом мне важно было подняться на смотровую площадку. Это можно сделать за дополнительную плату.

Сверху смотреть всегда интересно, особенно на окрестности. Справа парковка машин. Обратите внимание на количество автобус (более 40). Это ещё не все в кадр попали. Слева туристический центр и касса.

Поворачиваемся левее.

Фрагмент внутренней главной дворцовой площади.

Ещё поворот влево и перед вами река Ногата (устье Вислы). Если пройти по мосту на другую сторону, то можно сделать классный зеркальный кадр. В моём случае водной глади не было.

Последний обзорный снимок.

Теперь нужно пробежаться внутри. Большие и малые залы для приёмов, трапезные, различные подсобные и жилые помещения — их тут невероятное количество.

Прежде, чем продолжить повествование дальше, поплачусь в третий и последний раз. Если снаружи я в основном снимал на зеркальную камеру, то внутри 90% кадров я делал на телефон (просто на ходу и при тусклом свете айфон снимает четче). Так вот, как раз в этот день во время возвращения домой телефон на подзарядке сгорел и все фото пропали.

Всё что видите в заметке это плоды старой, но пока надёжной зеркалки Кэнон. Осталось на память несколько настенных рисунков.

Исключение я сделал только при фотографировании горельефных деталей — приходилось приближать зумом.

Внутри замка их очень много.

Все они маленькие как японские нэцкэ и поэтому рассматривать их было особенно интересно.

Мастерская работа. Будете здесь — обратите на тематические скульптурные украшения. Многие туристы их не замечают и проходят мимо.

Из десяти осталось четыре кадра напольных рисунков.

Много в замке и других деталей. Только в совокупности с общими планами у вас объективное представление о данном месте.

Из памятного посещения хочу отметить невероятное количество школьников, которые были в этот день на территории замка. Мне казалось, что сюда приехали все учащиеся Польши. В некоторые залы мне приходилось пробираться как в сильно заросших джунглях. К сожалению снимков, передающих эту необычную атмосферу не осталось (а я их сделал штук 30).

Пару тысяч детей здесь точно было. В основном экскурсии для них проводили внутри, поэтому я больше старался находится снаружи:)

Ну, а теперь и я для вас проведу небольшую экскурсию. История замка Мальборк полна многих событий. Чтобы не мучить вас длинным описанием я приведу лишь самые важные из них.

1274 год — был заложен первый камень укрепленного монастыря.

Первый этап строительства можно датировать 1278−1281 годами (от начала строительства до переноса монастыря из ближайшего Зантыря). В этот период замок являлся комтурским. Он состоял из главного замка (позже названного «высоким замком») и замчища (позже «средний замок»).

Поворотным пунктом в истории замка стал 1309 год, когда было решено перенести резиденцию великого орденского магистра из Венеции в Мальборк, который с тех пор стал столицей Тевтонского ордена. Вместе с великим магистром в замок прибыло большое количество братьев, что потребовало перестройки и расширения существующего комплекса.

В 1410 году во время Грюнвальдской битвы Мальборк был осаждён польско-литовскими войсками во главе с королём Владиславом II Ягайло.

Грюнвальдская битва была одной из крупнейших битв средневековой Европы и является одной из важнейших побед в истории Польши и Литвы.

Неприступность замка Мальборк для польско-литовских войск, наносящих ответный удар, предотвратила полную ликвидацию ордена.

В 1457 году во время Тринадцатилетней войны замок был продан польскому королю Казимиру Ягелонну за 190 тысяч флоренов через чешского доказчика наёмников Ульриха Чырвонку, который получил замок взамен на закладную, с которой выплачивал орден. Польский король триумфально въехал в замок 7 июня 1457 года.

С того времени до 1772 года это была одна из резиденций польских королей. Высокий замок выполнял роль мастерской, а большая трапезная стала местом, где происходили королевские приемы. Резиденция короля размещалась во Дворце великих магистров.

Во второй половине XVI века на главной башне были установлены часы. В 1618 году костёл в замке приняли иезуиты и перестроили интерьер в стиле барокко. 17 июля 1626 года замок захватили шведские войска во главе с Густавом Адольфом.

Из-за нашествий шведов в XVII веке замок пришёл в упадок. Однако, именно здесь был подписан Мариенбургский договор, согласно которому Фридрих Вильгельм I перешёл в вассальную зависимость к Карл X Густаву.

Во время наполеоновских войн в Мариенбурге помещались арсенал и казармы. После раздела Речи Посполитой на романтические руины обратил внимание прусский архитектор Давид Жилли, который вместе с сыном Фридрихом опубликовал их зарисовки. Берлинские любители готики собрали средства на реконструкцию замка, которая и была начата в 1816 году.

С приходом к власти начале 1930-х Адольфа Гитлера нацисты использовали замок в качестве места ежегодного паломничества членов Гитлерюгенда и Союза немецких девушек. Тевтонский замок Мариенбург послужил прообразом орденских замков, созданных при нацистах.

1945 год — был катастрофическим для замка Мальборк — в ходе боев он был разрушен больше, чем за всю свою 750-летнюю историю.

1997 год — ЮНЕСКО объявляет Мальборк памятником мировой культуры.

2010 год — окончание реставрации замка Мальборк. На текущий момент реконструкция, проведённая на средства Норвегии и Лихтенштейна, полностью завершена. Замковый музей внесён в Государственный реестр музеев Польши. Источник

Вот вкратце и всё, что я хотел вам показать. Замок потрясающий и достоин внимания любого путешественника, обязательно его посетите, желательно в хорошую погоду и с достаточным запасом времени. Удачного вам погружения в Средневековье!

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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