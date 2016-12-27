Оденсе. Родина великого сказочника

Едем в Данию, на родину Ганса Христиана Андерсена - за лёгким волшебством и ощущением праздника.

- В моём детстве в канун Нового года обязательно показывали фильм-сказку "Снежная королева". Ту самую - с придворными воронами, маленькой разбойницей, говорящим оленем, Евгением Леоновым в роли короля и Еленой Прокловой в роли Герды. И я всегда мечтала оказаться внутри этой сказки :) Где-то в маленькой стране за тридевять земель, где возможно всё.

Тогда я ещё не знала, что своей влюблённостью в "Снежную королеву" я больше обязана Евгению Шварцу, чем Андерсену, и что в моей жизни действительно будет та самая маленькая страна с черепичными крышами, кустами красных роз и чудесами. Оказавшись в Дании, я ни минуты не сомневалась, что хочу увидеть город и дом, где родился один из величайших сказочников. Кстати, у книги "Снежная королева" было много редакций, но моя сказочная история выглядела так :)

Родной город Ганса Христиана Андерсена называется Оденсе и находится на острове Фюн в 145 километрах от Копенгагена (про который уже был сказочный гульбарий). Памятники Андерсену - в Дании явление очень частое, почти как у нас памятники Пушкину.

Добраться до Оденсе несложно. С Центрального железнодорожного вокзала Копенгагена поезда ходят каждые 30 минут. Билеты можно купить в день отправления, цена - около 2,5 тысяч рублей. Но при желании сэкономить надо ловить билеты льготной категории Оrange на www.dsb.dk за месяц до поездки, получится вдвое дешевле.

Оденсе находится на острове Фюн. С острова Зеландия, где находится датская столица, на Фюн перекинут 7-километровый мост Большой Бельт. Едешь, а кругом только вода :) Кстати, Большой Бельт является единственной платной дорогой в Дании (33 евро за проезд), ну это если ехать на автомобиле.

Оденсе был основан в 988 году и являлся грозной обителью викингов. В его названии даже присутствует имя варяжского бога Одина. Сейчас это третий по величине город Дании. Хотя по российским меркам - это скорее что-то типа райцентра. И скажу я вам, это сказочный райцентр! Первое, что мы увидели, выйдя из здания вокзала - трёх великанов с узнаваемым профилем и парочку, выгуливающую филина. Оказалось, что три великана - это Импровизатор, Дорожный попутчик и Тень, и они действительно олицетворяют Андерсена. А филин пленён злыми волшебниками, пытающимися превратить его в собаку...

Чем дальше мы двигались в город, тем чаще попадались нам разные чудесные штуковины и пространство Андерсена становилось всё шире и шире. Сразу скажу, мы узнавали не всех персонажей. Вот кто это?

А это кто? :) Роскошно лежит у ратуши посреди блошиного рынка. Дети, кстати, используют эту махину вместо горки. Возможно, это Слава.

«Слава – женщина гигантского роста, величиной с башню нашей ратуши. Она смотрит как внизу на земле копошатся люди, мелкие-мелкие. Слава нагибается, наугад берёт одного из них из толпы, поднимает высоко-высоко на уровень своих глаз, внимательно рассматривает его и разочарованно произносит: «опять не тот», и роняет его на землю» (©Г. Х. Андерсен).

На рынке со всех сторон за нами подглядывал великий сказочник и его земляки :)

В Оденсе проживает около 200 тысяч человек, и все они фанаты Андерсена. Даже светофоры - с его силуэтом.

И некоторые колодезные люки :)

И граффити :) Мы, увы, с ним не встретились. Источник фото www.lolaakinmade.com.

На улицах разбросано около

18 скульптур на тему творчества Ганса Христина Андерсена.

Уверена, существует какая-нибудь карта с указанием их местонахождения, но у нас её не было, и мы не переставали удивляться, как географии скульптур, так и их внешнему виду :)

Собака из сказки "Огниво", у которой глаза, как чайные блюдца :)

Дюймовочка, по версии датских скульпторов :) Оказывается, она и не должна быть красавицей ибо сказку Андерсен посвятил своей подруге - маленькой горбунье Генриетте Вульф, которая всю жизнь мечтала полюбить эльфа, но чаще ей встречались жуки, кроты и жабы.

А Русалочка? В том атеистическом переводе, который читали мы, девушка страдала от несчастной любви и отсутствия денег на пластическую операцию . У Андерсена же была совсем другая задумка. Его Русалочка была набожной особой и мечтала обрести бессмертную душу, расхаживая в непотребном виде влюбив в себя человека. Адрес Русалочки, Морской ведьмы, Дюймовочки, Ганса Чурбана и самого Андерсена - Оdense, Claus Bergs Gade 7.

Стойкий оловянный солдатик (Overgade, 19).

Пастушка и Трубочист :) в состоянии аффекта. На пересечении Kongensgade и Vestergade.

А вы знали, что Андерсен писал стихи? "Женщина с лукошком яиц" - одна из его поэтических муз :) стоит по адресу Kongensgade 30.

"Позвольте, мол, сударыня,

Мне вашу ручку правую сейчас поцеловать!"

И - ах, какою гордою тогда пройдусь я павою!

Нос этак задеру...

И задрала!.. Лукошечко свалилось - трах! и яйца,

Попадавши, разбилися, а вместе с ними рушились

Хоромы разноцветные..."

Самой неожиданной находкой стал для нас Голый Король. Он спрятался в секретной подворотне на Vestergade 75, рядом с маленькой и очень приятной кафешкой Cafe Cuckoo's Nest. Будете в Оденсе, не пропустите. Демократично, джаз-бэнд под окнами и вид на Голого Короля.

В кафе можно попробовать знаменитые смёрребрёды - бутерброды, из которых датчане сделали культ :) Существует около 150 вариаций, но при приготовлении в качестве фундамента всегда используется ржаной хлеб с семечками и сливочное масло, дальше слоями укладываются разные начинки. В конце 19 века на смёрребрёд складывали кусочки вчерашней еды, всё подряд (в этом и была его фишка!). Иногда смёрребрёды делают закрытыми, но это скорее исключение из правил.

Классические смёрребрёды выглядят так.

Скульптуры, посвящённой Снежной Королеве, мы так и не нашли :(

Ганс Христиан Андерсен родился 2 апреля 1805 года в этом маленьком жёлтом домике с яркой черепичной крышей (Bangs Boder 29). Теперь здесь музей.

Отец его был бедным башмачником, мать - прачкой. Семья жила очень бедно. Первые сказки малыша Андерсена слушал старый кот, живший у них дома. Например, историю про китайского принца, который пророет весь земной шар, вылезет прямо в Оденсе и заберёт его с собой в Китай.

Оденсе, домик Андерсенов. Старинная гравюра.

"Ганс Христиан Андерсен". Иллюстратор Кирилл Челушкин.

Бабушка Ганса по материнской линии служила в госпитале для душевнобольных, который находился неподалеку от дома Андерсенов. Мальчик часто забегал к ней в гости послушать небывалые истории пациентов (уж те рассказывали так рассказывали!). Кстати, по всему Оденсе встречаются "красные следы сказочника" и по ним можно дойти до всех знаковых мест.

В 14 лет Ганс понял, что маршруты пора расширять, и свалил из родительского дома в Копенгаген - на маленьком бумажном кораблике . Там он быстро повзрослел, занялся самообразованием и стал тем Андерсеном, которого узнал весь мир! Это если совсем кратко :)) А в Оденсе остались воспоминания. На каждом шагу :)

В городе есть чудесный сад имени Андерсена, и каждый день там дают представления по мотивам его сказок :)

В остальном - это обычный ландшафтный парк и излюбленное место отдыха горожан.

Источник фото footage.framepool.com.

Кстати, Андерсен - один из самых переводимых в мире писателей. Его сказки переведены более чем на 150 языков. Хотя, как я теперь понимаю, в СССР они были далеки от оригинала, их почти полностью переписали :))

В целом Оденсе произвёл на нас очень приятное впечатление. В городе нашлось всё, что мы любим - узкие улочки, секретные дворики, пряничные домики, цветущие балкончики, река с плакучими ивами...

И даже теннисные столы на улице! :)

Как всегда, не хватило только времени :) И, конечно же, я бы не отказалась побывать в Оденсе в канун Нового года. Судя по этому видео, волшебство там не иссякает.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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