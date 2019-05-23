Музей истории прессы в Задонске

Владимир Малдер Сегодня нас ждёт очередной необычный и нескучный гульбарий от «секретного агента» Владимира Малдера. По факту поедем не так уж и далеко — в Липецкую область, но поверьте, нас ждёт другое измерение. Дальше рассказ от первого лица...

— Привет, камрады. Любите разную дичь и современное искусство, безумные концепции и арт-хаус, тогда вам сюда. Передозняк арт-хаусом и современным искусством и нестандартностью вам гарантированы. Добро пожаловать в Задонск, Музей истории прессы. Но по мне, так это не просто история прессы, это несколько эпох в истории страны сквозь призму художественного взгляда автора, приправленная добрым журналистским юмором тех лет. И да! Отсылок к определённым произведениям, людям и событиям там вагон и маленькая тележка. Всё рассмотреть просто невозможно. Понять абсолютно всё — тоже. В одном посте уместить также нереально. Приходите, увидите сами. Место не на один раз. Каждый раз вы найдёте там однозначно что-то новое.



Адрес музея: Задонск, ул. Ленина, 38.

На входе нас встретила странная бабка, говорившая непонятные вещи (житель Антигорода), притом она вызывала резкое ощущение дежавю, как будто где-то я её уже видел, но где и когда?

Александр Иванович Косякин, художник, журналист, создатель музея. Закончил он наш ВГУ и работал сначала в задонской районной газете, а после перешёл в «Липецкую газету», где и продолжает трудиться до сих пор.

Типичный толстый жирный редактор Эпельман.

— Ты почему меня на весь уезд опозорил?

— Мы проверяли, лавка две недели была закрыта

— Так у меня запой был!

— А… тогда другое дело…

Манекены изготовлены автором. В них есть своя фишка, авторское «я», и во взгляде и мимике есть свой смысл.

Вот такая вот дичь. Всё можно почитать и рассмотреть. Главное — не ломать. Давайте будем иметь совесть, она же красивая)

Отсыл к известным событиям, и к Андрею Рублёву Тарковского.

Автор не обошёл стороной Евромайдан

Древнейшая профессия)))

Есть у революции начало, нет у революции конца. Интересная концепция, сравнение майдана с социалистической революцией.

Интернет-зависимый по мнению автора. Но при этом с пультом от зомбо-ящика.

Внизу — денег нет, но вы держитесь и ищите клады.

Внизу слева — вставай, Сизив, начинай всё сначала. В общем, инсталляция явно заставляет задуматься. Ну да, я вот интернет-зависимый, но сраный зомбо-ящик я не смотрю.

Деревенская свадьба

Вот что бывает с теми, кто пьёт некачественное спиртное.

Шкура неубитого медведя.

Образ журналиста как одновременно Гулливера и Лилипута. У каждого есть свой остров Лапута, королевство Бальнибарби и своя арбузная корка.

Чубайс и приватизация. Кто помнит?

Выставка ретро-камер. Ностальгия.

Классика жанра. «Смена», «Зенит»… А для совсем уж олдфагов «Вилия», а наши бабушки и мамы помнят наверное «Любитель».

Артефакт. Помнит историю липецкого ТВ.

Троица. Цензор, трубадур, агитатор.

Классика жанра. Советчина.

Как один представитель древней профессии меняет профессию.

Великая Отечественная война.

Прожженная газета. Как символ того, что пресса работала и в годы войны.

Всё для фронта.

Исторические документы.

Они хотели завоевать мир… Фашистские агитки. Кстати, они свои пропагандистские листовки кидали и на русском, предлагая «печеньки». Сейчас это уже исторические документы. Самые что ни наесть.

Старые газеты, детские рисунки, агитки в госпитале.

К сожалению, после войны было много калек, так называемых самоваров, которых отправляли подальше в дома инвалидов, дабы они не портили имидж советских городов. Печальная история.

ГУЛАГ и репрессии Сталина. Авторский взгляд.

Высоцкий.

Хрущёв и его Кузькина мать.

Скрепы.

Боже царя хорони, сложим голову на плаху (С) Йорш.

Грабли, на которые можно наступить.

В общем, ребята, много чего я не досмотрел, не понял, не заметил или же просто не вошло в пост. Рекомендую вам самим посетить этот музей в Задонске и ощутить всё это самим. В чём-то я согласен с автором, в чём-то нет, но главное то, что он настоящий художник и я считаю, что каждая инсталляция - это отдельная работа, отдельное произведение современного искусства, в которое хочется погрузиться понять и оценить.

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в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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