Экзотическая Европа – остров Джерси

Дмитрий Койда В финансовом мире остров Джерси известен как крупный офшорный центр, среди любителей дикой природы как родина натуралиста Джеральда Даррела, среди шопоголиков как место покупки настоящего джерси! Но для большинства фраза «Я был на Джерси» имеет логичное продолжение «Кто здесь?!?». Сегодня мы выходим из клуба непросвещённых и отправляемся на Джерси в компании тульского путешественника Дмитрия Койды. Рассказ от первого лица…

— Моё путешествие началось с посещения визового центра Великобритании в Москве. Для данных островов нужна виза как раз этого государства. Ради этого я даже специально сделал второй заграничный паспорт, чтобы не пугать подозрительными визами, которые стоят в старом документе.

Несмотря на текущие сложные отношения с Англией, разрешение всем участникам поездки дали без проблем и достаточно быстро. Я стал самым последним обладателем полугодовой британской визы. Мне оставалось лишь собрать вещи и выучить несколько новых слов на английском языке.

На экзотический остров мы летели с двумя пересадками. Отправная точка — аэропорт Шереметьево в Москве. Авиакомпания Air Baltic.

Первая пересадка в Риге. Сидя у окна я ещё раз имел возможность с высоты полюбоваться замечательным латвийским городом.

Далее этим же авиа перевозчиком мы вылетели в Лондон. Через несколько минут после взлёта мне посчастливилось увидеть знаменитую Куршскую косу на которой я был месяцем ранее.

Мгновение, и, вот мы уже зашли во второй по величине лондонский аэропорт Гатвик, где нас встретила любопытная инсталляция королевы, сделанная из тысячи фотографий обычных людей.

Практически сразу мы отправились на последнюю пересадку. Первый раз в жизни, чтобы добраться из одной точки Европы в другую, я совершил три последовательных друг за другом полёта. Мне казалось, что я лечу в очень далёкое место планеты.

Наконец, уставшие, но довольные мы ступили на землю Джерси. Многие из нас хотели не только добавить в географическую копилку новые страны, но и посмотреть на редкие уголки нашего евразийского континента.

Давайте покажу вам, где находится этот остров и дам вводную информацию. Для любителей статистики сразу отмечу, что Джерси, Гернси и Мэн входят в расширенный список стран (на данный момент их 254).

Перечень государств членов ООН лично для меня теперь не актуален в виду того, что эта, совсем не самостоятельная организация, утратила доверие. Плюс после посещения ряда стран, не входящих в список ООН, я убедился в том, что они (никем не признанные территории) являются таковыми только из-за политических мотивов. На самом деле это полноценные страны, зачастую со своей валютой, символикой и даже автомобильными номерами.

Итак, Джерси — самый крупный среди Нормандских островов. Расположен в проливе Ла-Манш недалеко от берегов Франции. Площадь — 116 км². Население — 90 тысяч человек.

Интересен статус этой отдельной страны: коронное владение Британской короны, не являющееся частью Великобритании. Но, в обязанности последней, входит военная защита Джерси. Законы английского парламента на острове не действуют.

Джерси имеет собственный парламент — Штаты Джерси и соответственно другие атрибуты автономности, например собственный герб и флаг. Официальные языки — английский и французский.

Глава правительства — губернатор (бейлиф), назначаемый английским монархом и играющий роль посредника между парламентом Джерси и правительством Великобритании. Бейлиф является и главой Королевского Суда. Ему помогают его заместитель и 12 избираемых судей.

Джерси является оффшорной зоной, соответственно здесь царит благоденствие и стабильность. Основные источники дохода — туризм и сфера финансовых услуг.

Последнее время хорошими темпами развивается сельское хозяйство. Многим известна джерсийская порода коров и картофель «Jersey Royal». Так же налажено рыболовство и лёгкая промышленность.

Нумизматам будет интересно знать, что на острове в ходу две валюты: фунт стерлингов и джерсийский фунт (боны и монеты). Было особым удовольствием найти объекты, изображённые на местных купюрах.

Сразу в аэропорту мы взяли микроавтобус Ford Tourneo и отправились на знакомство с островом. На карте отмечены точки, которые посетили.

Первой достопримечательностью был объект под названием «Военные туннели Джерси» (цифра 1). Музей интересный и необычный.

В период с 1 июля 1940 по 9 мая 1945 гг. остров был оккупирован нацистской Германией. Более 30 тысяч островитян успели эвакуироваться в Великобританию. Остальных немцы время от времени сгоняли на фортификационные работы.

С октября 1941 по январь 1944 гг. руками военнопленных (испанцев, французов, русских, украинцев, молдаван) велось строительство Немецкого подземного госпиталя.

Многие из них погибли, не выдержав нечеловеческих условий. Малую часть бежавшую из лагеря спасли местные жители. Некоторые жители острова — ценой собственной жизни.

Следующей точкой стал замок Монт-Оргель возвышающийся над бухтой Горей на восточном побережье острова (цифра 2). Построен в XIII в. для защиты от французов.

Это один из наиболее сохранившихся замков Британии. Мне было приятно побродить по его аутентичным башням и закоулкам.

С вершины замка открываются классные виды в разные стороны. Не пропустите одну из главных достопримечательностей Джерси.

После уютного города и великолепного замка мы отправились на север (цифра 3 на карте). Здесь расположено природное образование «Devil'sHole” (Дыра Дьявола).

Это кратер диаметром 30 метров и глубиной 60, рядом с которым в 1851 году разбился о скалы французский корабль «Жозефина”. От стоянки по симпатичной тропинке идти сюда минут десять.

По дороге мы встретили самого Дьявола стоящего посреди заросшего болота. Днём ещё нормально, а вот увидеть его в тёмное время суток — картина не для слабонервных.

Несмотря на ограничение по времени я много фотографировал на коротких остановках и из окна машины.

Дома джерсийцев.

Флора острова.

Если обращать внимание на все детали, то общая картина всегда будет яркой и красочной.

Впервые увидел здесь с близкого расстояния птицу Кулик-сорока.

Так же ранее никогда не встречал птенцов чайки. Беспокойная мамаша и её детишки находились буквально в двух метрах от меня.

Первый день мы закончили прогулкой по столице Джерси — городу Сент-Хелиер (цифра 5). Своё название город получил от Святого Хельера — христианского мученика, проживавшего здесь в VI веке и убитого пиратами. Считается, что его зарубили топорами, которые сегодня изображены на гербе города.

Тут проживает треть жителей острова. Площадь столицы — 10,6 км².

Обычный уютный городок. Опять же восприятие зависит от фрагментов на которые вы обращаете внимание. Меньше смотрите на грязь и мусор, больше на архитектуру, людей и памятники. Даже за стеклами окон и витринами магазинов всегда можно разглядеть фотогеничные мелочи.

Ужин и ночь прошли в центре столицы. Утром наша экскурсионная программа продолжилась в шикарном месте под названием Замок королевы Елизаветы.

Он был построен на скалистом участке в начале 1590-х годов Вальтером Ралегом, который занимал в эти годы должность губернатора Джерси.

Мне понравились все достопримечательности острова, но эту я выделяю особо. Замечателен не только сам замок, но и дорога к нему.

Добраться можно двумя способами. Первый это пешком. Сначала идёте по пляжу, потом по асфальтовой дорожке (возможно только во время отлива). Расстояние чуть более километра. Альтернатива — автобус амфибия. Я попробовал оба варианта, очень прикольно.

Вот, посмотрите, снимок из самолёта. Островной замок справа. Слева от пляжа тянется светлая тропинка. Как раз по ней мы и шли во время отлива. Сейчас она полностью под водой. Кстати, у острова Джерси самая значительная в мире амплитуда приливов — 12 метров.

Ещё приглянулся и запомнился объект «La Hougue Bie» (цифра 4). Слово Hougue на нормандском диалекте французского языка означает «курган» и происходит от древненорвежского haugr.

Представляет собой коридорную гробницу длиной 20 метров, над которой возвышается курган высотой 12 метров. На вершине холма находятся две примыкающие друг к другу средневековые часовенки (12-го и 16-го века).

Мегалитический памятник был сооружён в эпоху неолита около 3500 года до н.э. Вход вы выдели на фото выше. Зайти можно только сильно пригнувшись. Внутри темно, сыро и магически таинственно. Это одна из лучше всего сохранившихся и наиболее крупных коридорных гробниц в Западной Европе.

Рядом находится небольшой музей. Эх, жаль не успел сделать на айфон снимок, когда бородатый турист стоял прямо напротив своего предка из каменного века:)

Наша логистика была построена таким образом, чтобы за минимум времени можно было посетить максимальное количество мест. Это не всем удобно, но лично мне такой формат наиболее близок.

Некоторые из нас успевали не только обойти (или обежать) достопримечательности, но и даже выпить пивка в местных барах.

Ближе к обеду мы приехали в порт и на паромной переправе отплыли на остров Гернси. Во второй половине следующего дня мы вернулись обратно на Джерси. Перед вылетом в Лондон было несколько часов и мы посетили ещё пару примечательных мест острова.

Церковь Святого Матфея или «Стеклянная церковь» (номер 7 на карте).

Уникальное религиозное сооружение, его алтарь, купель, распятие и колонны сделаны из стекла. Автором шедевра стал архитектор из Парижа, имя которого Рене Лалик.

Создать похожее практически невозможно, так как мастер уничтожил все литейные формы, которые использовались для изготовления различных стеклянных частей церкви.

Самой последней точкой джерсийского маршута стал мыс La Corbière (номер 8). В этом месте было много кораблекрушений. Одно из самых известных случилось 20 сентября 1859 года, когда здесь разбился почтовый корабль «Express».

Название мыса означает «место, где собираются вороны», слово corbîn, означает ворона. Тем не менее, чайки уже давно вытеснили воронов со своих мест гнездования в прибрежных районах.

А это скульптура «Saint-Malo», посвященная благополучному спасению французского катамарана на борту которого находились 307 пассажиров и экипаж. Было это в 1995 году. Миша удачно попал в кадр :)

Белоснежный маяк Corbière (главный на острове) мне довелось рассмотреть с разных сторон — с острова и с моря, когда плыл на пароме. Маяки в путешествиях мне встречаются не так часто, как хотелось бы, поэтому у меня к «святыням морей» особенная любовь. Вспомнилась фраза: «отставшие остаются в памяти, ушедшие же вперёд, становятся маяками».

На этом наше знакомство с островом Джерси закончилось. В заключении могу сделать вывод, что если вы любите неспешные прогулки, отдых на пляже и более детальное погружение в достопримечательности, сюда смело можно приезжать на целую неделю.

Только учтите, что это удовольствие не из дешёвых. Когда я пересчитывал на рубли стоимость еды и входных билетов, то понимал, что более суток мне здесь делать нечего. Например, билет в военный музейный туннель — 13 фунтов (1079 руб.), в замок — 18 фунтов (1494 руб.), мегалитический курган — 9.25 (770 руб.), ужин состоящий из одного блюда и пива в среднем — 20 фунтов (1660 руб.).

Из этой поездки я даже никому не привёз на работу в подарок магниты. Купил себе только вот этот один в коллекцию, ну, и, конечно, набор монет.

При наличии времени рекомендую так же посетить: средневековую мельницу, лавандовую ферму, сад ракушек, башню Кемпта, морской музей Джерси, замок Гроснез.

Любителям животных обязательно выделить несколько часов на зоопарк, созданный в 1959 году самым известным жителем Джерси — натуралистом и писателем Джеральдом Дарреллом. На фото местный джерсиец со своей собакой.

Остров великолепен и достоин внимания каждого путешественника. Позже я подробнее познакомлю вас с данной страной. Кстати, в её честь получил своё название американский штат Нью-Джерси. И ещё примечательно, что 9 мая здесь на государственном уровне тоже празднуют День Победы (точнее он называется День Освобождения Джерси).

P. S. В дружном путешествии принимали участие 9 человек, жители городов: Москва, Таллин, Тула и Рязань. Всем привет и спасибо за компанию! Организаторам респект!

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