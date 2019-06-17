Араповский подземный монастырь. Тульская область

Татьяна Афанасьева

Едем в Араповские пещеры — от Тулы всего-то 93 километра! Это уникальная достопримечательность Тульской области, по одной из версий, известная с XVI века. Я мечтала туда попасть с момента, как открыла для себя Венёвские Бяки, но всё никак не получалось… К тому же бывалые говорили, что это «детские пещеры», с Бяками не соизмеримые, и сильного впечатления не произведут. Да? А на меня произвели :) Рассказываю.

Для поездки мы выбрали День России с расчётом на то, что поток желающих спуститься под землю будет послабее. И действительно первые полчаса мы были под землёй совершенно одни. А потом подъехали ещё две машины, одна из которых была из 123 региона. Вот это да! Из Краснодарского края люди приехали.

Вход в пещеры нашли без проблем. Координаты: N 54° 4.616' E 38° 38.770' Заезжать лучше со стороны Гремячего, дорога 70К-180, поворот на Русь.

Со стороны Тетяковки (бывшей Араповки) тоже можно, но придётся переходить реку по шаткой переправе, не каждый сможет.

Одевайтесь по погоде — в пещерах +9, не забудьте фонарь и карту ходов (её легко найти в инете). И помните, что это весьма опасное приключение — поэтому обязательно оповестите друзей и родственников, куда вы едете и во сколько планируете выйти на связь.

Араповские пещеры могут попросту осыпаться, если не принять меры по укреплению пород. В 2016 году над ними посадили 30 повислых берез с корнями-спасителями (Myslo писал об этом), но берёзы не выжили… Единственный плюс — они хороший ориентир. Увидите сухие палки с белыми лоскутами, это как раз то место, где надо спускаться вниз — к норе.

Вот высокая гора, в ней глубокая нора; в той норе, во тьме печальной гроб качается хрустальный… А в нём? А в нём дерзкие планы сохранить это место для будущих поколений.

Через пару метров после входа пространство заметно увеличивается и позволяет перемещаться по подземелью в полный рост.

Сразу видно, что пещеры — рукотворные. Коридоры имеют правильную геометрическую форму. Их ширина около 1,5 метров, а высота около 3 метров. Некоторые тупики, увы, завалены грунтом.

Откуда пещеры? Самая достоверная версия гласит, что этот пещерный монастырь «для уединения богомолия» был построен в середине XIX века местными казёнными крестьянами. Идейным вдохновителем у них был Яков Павлов, пожелавший создать в Тульской области некое подобие пещер Киево-Печерской лавры. А в 1855 году на «пещерников» была подана жалоба, потому как церковь в Гремячем начала терять прихожан и доходы. Павлова с компанией обвинили в сектантстве, а пещерный монастырь приговорили к уничтожению. Но, как ни странно, он выстоял! Пусть и не в первозданном виде, но сохранив кельи с нишами для икон, зал-церковь с подобием алтаря и коридоры между ними.

250 метров впечатляющих подземных ходов!

С очень небольшими перепадами высот. Даже ступеньки встречаются :)

Внутри идеальная чистота и никаких неприятных запахов. Если рядом со входом в Бяки иногда можно увидеть мусорные кучи (есть же отдельно взятые свиньи, которые не могут без этих куч!), то Араповским вполне можно присвоить статус «пещеры образцового содержания».

Система циркуляции воздуха отлично продумана, поэтому никакой нехватки кислорода. Дышится легко.

Единственный минус подземного монастыря — обилие «наскальной живописи», порода очень мягкая и позволяет без особого труда начертать всё, что захочется.

Никакой церковной утвари в пещерах нет — службы тут не проводились более 150 лет. В одной из ниш нами были замечены иконы, но лики на них не читались - очевидно, неблагоприятный климатический фон.

Сверху над нами толща пород - около 20 метров!

Мы были и в Киево-Печерской лавре, и в пещерных монастырях Дивногорья и Костомарово, после которых я могла бы махнуть рукой и сказать: «Араповский подземный монастырь - вообще ни о чём». Но не скажу. Очень нас впечатлило его посещение. Возможно, как раз дикостью места, отсутствием туристического сервиса, ограждений, гидов и той неповторимой атмосферой отшельничества, которая в нём сохранилась.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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