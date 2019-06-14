«Литературный маршрут» по заброшенным храмам

Сергей Рубцов Сергей Рубцов давно и преданно изучает заброшенные храмы и усадьбы Тульской области, его коллекция насчитывает около сотни объектов. Можно сказать, что он специалист в этой области. Кому-то все эти «заброшки», видятся грудой кирпичей, а кто-то смотрит на них с придыханием, находя в них архитектурную и историческую ценность. Сегодня вашему вниманию маршрут, связанный с именами великих русских писателей — Льва Николаевича Толстого, Ивана Сергеевича Тургенева и Михаила Юрьевича Лермонтова. Поехали!

— Лето дает прекрасную возможность выбраться на целый день куда-нибудь за город. Возможно, многие знают про мою любовь к заброшкам, поэтому я всегда стараюсь выбраться куда-нибудь в малоизвестное забытое место в богатой историей и остатками красивой архитектуры.

Сегодня я предлагаю небольшой маршрут на один день по малоизвестным местам, которые связаны с именами наших знаменитых писателей: Льва Толстого, Ивана Тургенева и Михаила Лермонтова (открыть маршрут можно по ссылке https://yandex.ru/maps/-/CCSEuWp6).

Село Пирогово

Первая наша остановка будет примерно в 65 км от Тулы, здесь находятся два села Пирогово. Они принадлежали брату и сестре Льва Николаевича Толстого, у которых он часто был в гостях. Интересно, что судьба по-разному сложилась у этих мест, в одном из них сохранилась усадьба и работает музей, а во втором стоит заброшенная церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Нас, разумеется, интересует вторая, которая видна издалека, и, на первый взгляд, добраться до нее не составляет труда, но найти нормальную дорогу у меня получилось не с первого раза.

Каменную церковь построили в 1864 году на средства прихожан, а закрыли ее в районе 1939 года. Позднее, как часто бывает, здание использовалось, как зернохранилище.

На вершине сохранился старый крест:

Здание уже изрядно поросло травой и деревьями, почти все окна заколочены или заложены:

Старые металлические решетки на окнах:

Проход сквозь колокольню украшает колоннада:

Деревянные двери украшает автограф некого Сержа и погранвойск, замка на них нет, поэтому именно через них мы и попадем внутрь:

Заколоченные окна придают этому месту немного жутковатый вид. По центру одиноко стоит стол:

Вид на вход, наверху виднеются остатки росписи, на которых мы остановимся подробнее чуть позже:

Традиционная фотография свода, на металлических стяжках сидят голуби, а по контору светового хорошо видны сохранившиеся росписи:

Возможно, что именно благодаря заколоченным окнам, росписи сохранились в довольно хорошем состоянии:

Рассмотрим некоторые немного подробнее:

Я не очень силен в религиозных обрядах, поэтому, если кто-нибудь знает, для чего в храме сделаны ниши с углублениями, то я буду рад это услышать в комментариях:

В целом, не смотря на хорошее состояние росписи и храма в целом, восстанавливать его, скорей всего не планируют, поэтому не исключено, что вскоре от такой красоты не останется и следа. Тем более, что деревья уже начали пробивать себе путь внутрь:

Также у меня есть небольшое видео из данного места, но снимал я его в другой день год:

Координаты храма в Пирогово: 53.768979, 37.644300

P. S. Недалеко от Пирогово есть еще 3 храма, которые могут приглянуться любителем заброшек в селах: Новоникольское (в прошлом году начали восстанавливать), Ржаво (закрыт и до сих пор является каким-то складом) и Спасское (там урочище и полноценная заброшка в чистом поле).

Село Ситово

До следующей нашей остановки придется ехать около 90 км в южном направлении, там, не доезжая примерно 35 км до Ефремова, если двигаться со стороны трассы М-2, на берегу реки Ситова Меча находится небольшое село Ситово, которое относится к Каменскому району Тульской области. Здесь от усадьбы, где частыми гостями были Толстой и Тургенев сохранился заброшенный старый храм:

Каменную церковь поэтапно строили с 1816 по 1875 году, причем, как пишут, строительство началось с трапезной, но не понятно, что из ранних построек сохранилось до наших дней. Скорей всего, все, что мы сегодня видим относится именно к 1875 году. Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы был построен на средства местных помещиков Павла и Варвары Свечиных. К сожалению, усадебного дома, где гостили у Свечиных Тургенев и Толстой не сохранилось, лишь одинокий храм.

Я заметил, что в южных районах Тульской области было принято обшивать храмы железом, в других местах мне такое не попадалось:

Нижняя часто колокольни сохранилась хуже:

Внутри есть лестница, но доверия он не вызывает, поэтому я не рискнул:

Внутри храма совсем разруха, при этом, что на дворе еще весна, вероятно, что к середине лета здесь не пройти из-за зарослей растений:

Росписей не осталось или даже намеков на них:

Взгляд на разрушенный свод храма:

Сверху храм теряется в зелени:

В принципе, на долгое время задерживаться здесь смысла не было, тем более впереди у меня было еще около 20 новых мест, поэтому подписывайтесь :-), будет много интересного, включая усадьбы, которые мне давно хотелось посетить.

Небольшое видео:

Координаты храма в Ситово: 53.337509, 37.816598

Село Фроловка

Следующий наш пункт назначения находится всего в 12 км от посещенного ранее храма в селе Ситово. Здесь на берегу Красивой Мечи стоит деревня Фроловка Каменского района Тульской области, в которой сейчас находятся два Георгиевских храма. Первый из них небольшой и действующий, а второй огромный и заброшенный, нас, как уже можно догадаться, интересует последний.

Почему-то почти во всех источниках, которые мне попадались храм относят к селу Кадное, которое, если судить по Яндекс. Картах находится через дорогу. Как я понимаю, что когда-то все это было единой территорией, а Фроловка, как отдельная деревня, образовалась позже. Из интересных фактов о данном месте можно отметить то, что Кадное одно время принадлежало писателю Ивану Тургеневу, но он в конце 19-го века продал имение одному местному купцу.

Трехпрестольный каменный храм, ради которого мы сюда завернули, был построен в 1854 году на деньги местных прихожан, колокольню два десятка лет спустя — в 1874 году, ее строительство спонсировали ефремовские купцы Петровы.

Данный храм, как и многие в данной местности был обшит железом, покрытие частично сохранилось до наших дней.

Внутри храма сохранились еле узнаваемые фрески:

Разобрать практически ничего не получается:

На еще осталась старая цветная плитка:

К сожалению, свод основного объема храма давно рухнул:

Можно заметить, что часть окон даже на такой высоте заколочены досками, обычно это обозначается, что после закрытия храм приспособили под какой-нибудь склад или другие хозяйственный нужды советского народа:

В целом снаружи храм выглядит более фундаментально и цело, чем изнутри:

Трапезная также осталась без кровли, лишь плитка и пару сохранившихся колонн:

В огромной по своей площади колокольне сохранилась винтовая лестница, которая позволяет подняться на один ярус вверх:

Вид внутри колокольни:

Основной объем храма из колокольни:

Интересно, что в начале 2000-х было решено построить в данном месте новый храм, а не попытаться восстановить уже имеющийся. Вероятно, что это просто обошлось дешевле, чем пытаться привезти в надлежащий вид такую громадину, но теперь точно ясно, что надежд на его восстановление нет, ведь по соседству стоит новая церковь в честь тех же святых.

Видео про данный храм:

Координаты храма в селе Фроловка (Кадное): 53.303882, 37.907406

Урочище Шипово

Последняя наша сегодняшняя остановка будет уже на территории Липецкой области, примерно в 21 км от города Ефремова по трассе М-4. Здесь находится урочище Шипово, с которым связано имя писателя Михаила Юрьевича Лермонтова.

Посещать данное место лучше в хорошую погоду, потому что довольно большой промежуток времени приходится ехать по грунтовке средней паршивости. Во время моей поездки было не очень сухо и явно намеревался пойти дождь, поэтому я очень торопился при посещении данного места, застрять в урочище мне не хотелось, тем более у меня уже был подобный опыт ранее. Село получило свое название в честь своего владельца генерала Шипово, который в 1778 году начал строить в своем имении каменный храм Успения Пресвятой Богородицы, но строительство было закончено лишь через 27 лет князем Голицыным (во многих источниках указывается Михаил Федорович Голицын, но у меня как-то не сошлись немного даты и имена, но род Голицыных был довольно обширный, возможно, что я просто искал не в той ветке, хотя и фамилия и село Шипово мне попадалось).

Фото 1972 года, Источник: sobory.ru/photo/334195

стати, всего в паре километрах (если по прямой) находится деревня Кропотово-Лермонтово, которое, как можно заметить по второй части названия, связано с фамилией писателя Михаила Юрьевича Лермонтова. В данной деревне когда-то находилась усадьба Петра Юрьевича Лермонтов — деда писателя, а также здесь жил и его отец, а сам Михаил Юрьевич здесь лишь гостил. Именно кладбище у храма Шипово был выбрано для первоначального захоронения отца писателя. В советское время он был перезахоронен в Тарханах, где находится самый известный лермонтовский музей. В Шипово остался лишь памятный камень:

Внутри храм заброшен, но установлен крест с памятной надписью, посвященной священнику, который нес службу здесь до 1930-го года:

Еще несколько крестов внутри:

Окна частично заложены кирпичом, что является одним из знаков того, что после закрытия здание использовали по какой-нибудь склад или другие подобных нужд:

Вид на свод:

Сохранилось несколько старых росписей, которые еще можно различить:

Узор в арке:

Лучше всего сохранилась надпись, но ее суть я все равно в полной мере не смог уловить:

Погода заставляла поторопиться, поэтому дольше задерживаться я тут не стал.

Небольшое видео из Шипово (звук тут будет вначале ужасный):

Координаты храма в урочище Шипово: 53.008122, 38.264119

На этом наше сегодняшний маршрут по следам известных писателей заканчивается, хотя, разумеется у нас в области есть гораздо больше более известных мест, связанных с именами Толстого и Тургенева, но я старался показать не самые известные из них, а заодно показать нестандартный маршрут, как провести один из летних выходных дней.

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