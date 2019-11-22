Полибино: усадьба Нечаевых и гиперболоид инженера Шухова

Сергей Рубцов ул. Воздвиженка, 5/25, метро « Библиотека имени Ленина», вход 300 р.) . А уже сейчас, благодаря тульскому путешественнику Едем в соседнюю Липецкую область, в старую русскую усадьбу, визитной карточкой которой является гиперболоидная башня инженера Шухова. Наверняка, вы видели некоторые его творения — металло-стеклянные перекрытия ГУМа, дебаркадер Киевского вокзала, Шаболовскую радиобашню... Кстати, сейчас в Москве проходит выставка «Шухов. Формула архитектуры». Вы можете посетить её до 22 декабря в музее Щусева (. А уже сейчас, благодаря тульскому путешественнику Сергею Рубцову, мы переносимся в усадьбу Полибино.

— Усадьба Нечаевых, которая находится в липецком селе Полибино, давно была в моем списке мест, куда надо обязательно попасть, но у меня долгое время как-то не складывался маршрут в эту сторону. В этом же году я все-таки решил, чтобы пора бы повычеркивать из списка ряд точек, поэтому составил довольно большой маршрут, в который попало множество усадеб и интересных мест Липецкой области и который завершался как раз этой удивительной усадьбой.

Усадебный комплекс в Полибино был построен в конце 18 — начале 19-го века историком и сенатором Степаном Нечаевым, являвшегося одним из популяризатором места предполагаемой Куликовской битвы (по этому поводу есть до сих пор много вопросов и споров), по его же инициативе там появился мемориальный комплекс. До революции в усадьбе находился даже первый в России музей Куликовской битвы.

Портрет работы В. А. Тропинина

Следующий хозяин Юрий Степанович Нечаев-Мальцов был более известным, чем его отец.

Портрет работы И.Н. Крамского

Кроме наследства своего отца, ему достались богатства и своего дяди Ивана Мальцева, что сделало Юрия Степановича одним из 12 богатейших людей России. Большое состояние позволило Нечаеву попасть в историю своей меценатской деятельностью, которая сохранила для нас несколько прекрасных зданий, таких как Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве; Георгиевский собор, в котором сейчас расположен Музей хрусталя в городе Гусь-Хрустальный; ну и удивительных храм в соседнем от Полибино селе Березовка (о нем будет в самом конце).

Но вернемся к нашей усадьбе. Главный усадебный дом был построен в классическом стиле, и многие современники без преуменьшения называли его дворцом. Кроме этого, она содержала множество хозяйственных построек, английский сад и знаменитую гиперболоидную водонапорную башню. План усадебного комплекса: 1-прачечная, 2-водонапорная башня, 3-цветник, 4-фонтан, 5-беседка, 6-дворец, 7-флигель, 8-каретный сарай, 9- скотный двор.

В разное время в усадьбе гостили многие деятели культуры, среди наиболее известных можно отметить писателя Льва Толстого, поэтессу Анну Ахматову, художников Репина, Айвазовского и Поленова, но это далеко не полный перечень именитых гостей.

Одной из визитных карточек усадьбы является гиперболоидная башня инженера Шухова, которая была первым объектом такой конструкции в мире и создавалась для Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде:

Башня Шухова на выставке в Нижнем Новгороде

После выставки башню купил Юрий Нечаев и перевез ее в свое имение, где она была приспособлена для водоснабжения усадьбы водой из Дона. Башня и сейчас сразу бросается в глаза, являясь хорошим ориентиром для таких заезжих туристов, как я.

Она же является символов Полибино:

Высота башни около 40 метров (в разных источниках я встречал отличающиеся данные) и без проблем можно подняться наверх по винтовой лестнице внутри ее конструкции.

Лично меня очень сильно завораживает вид переплетающихся стальных профилей, возможно, что это бурлит во мне мое инженерное прошлое.

Во время революции усадьба была разграблена, часть большой коллекции картин и экспонатов музея пропали бесследно. Позже все постройки были национализированы и приспособлены для государственных нужд. На территории усадьбы в разное время находились правление колхоза, библиотека, клуб, общежитие и школа. Примерное 5 лет назад местными властями было принято решение о создании на территории усадьбы туристического кластера «Шуховский», который включал бы в себя реставрацию усадьбы, создание инфраструктуры и благоустройство парка. Даже что-то сдвинулось с мертвой точки, но как-то опять незаметно заглохло и здания вновь стоят заброшенными.

Основной дом состоит из трех частей, соединенных между собой галереями:

Сразу бросается в глаза, что все окна здания либо застеклены, либо запечатаны, я вначале даже немного расстроился, что мне не удастся своими глазами увидеть всю ту красоты, которая скрывается внутри:

Большинство входных дверей наглухо закрыто:

Пока я ходил вокруг здания в поисках какого-либо входа, все никак ни мог перестать восхищаться масштабами дома и его архитектурными элементами.

Наконец-то в одном из боковых частей здания я нахожу ту самую нечем неприметную дверь, которая мне была нужна.

Именно за ней сразу же нас встречает великолепная лестница, хотя скажу честно, что когда я видел ее фото в интернете, мне казалось, что она гораздо больше и массивнее, но это оказалось далеко не так.

Огромные деревянные двери приглашают нас прогуляться по огромным залам усадьбы:

К сожалению, из-за закрытых окон, многие комнаты слишком темные для получения фотографий приличного качества, поэтому я надеялся, что все покажу на снятом видео. К сожалению, оно у меня куда-то бесследно пропало, поэтому будет лишь статичная картинка того, что удалось заснять. В большинстве комнат творится полная разруха и даже нет намека на то, что планировалось восстанавливать усадьбу, приходится очень аккуратно ходить по разобранному полу:

Очень похоже, что кирпичам закладывали красивые арочные проходы, а посередине выдолбили новый вход под двери советского типа, но я могу ошибаться:

Попадаем в галерею, ведущую в центральную часть здания:

Здесь тоже надо быть аккуратным, чтобы неожиданно не оказаться на первом этаже:

Нас встречает еще одна металлическая лестница, ведущая вниз в темноту:

В начале попадаются более темные комнаты, а я, как всегда, не взял с собой вспышку или фонарь, поэтому гулял, подсвечивая себе дорогу лишь телефоном:

Несколько старых развалившихся печей:

Просто одна из массивных дверей под ногами:

Наконец попадается в единственное отремонтированное помещение, которое уже вновь успели разбомбить, проделав огромные дыра в гипсокартонных фальшстенах, которыми замуровали часть помещений, и исписав стены:

Здесь даже успели сделать для каких-то целей сцену:

Кроме данного помещения в приличный вид привели и парадную лестницу усадьбы с прилегающей территорией:

Хотя смотрится она не настолько колоритна как та, что наш встречала:

В общем, деньги, которые потратили на восстановление, похоже, выкинули зря. При этом лично мне не понятно, почему люди, которые приезжают сюда, посмотреть на старинную усадьбу, начинают разбивать и исписывать стены в тех местах, где их привели в сносное состояние. Пока я тут гулял, то встретил несколько человек, которые также как я приехали с камерами и гуляли в темноте по залам, я даже как-то не привык к таком популярности заброшенного места, обычно мне никто не встречается, а тут чуть ли не очереди из желающих сделать фото. В третью часть здания мне попасть не удалось, возможно, что я просто не нашел нужную «щелку», поэтому еще немного побродив снаружи, я поехал в сторону дома.

Координаты усадьбы Нечаевых в Полибино: 53.500049, 38.981520

Храм в Березовке

В 15 км от усадьбы в Полибино находится село Березовка, в котором находится уникальный по своей архитектуре храм во имя Димитрия Солунского, к строительству которого приложил свои руки помещик Нечаев, а также архитектор ГУМа Померанцев, художник Васнецов и знаменитый инженер Шухов.

Началом истории храма в Березовке можно считать неурожайный 1891-й год, когда жители села задумались как им выжить и не умереть от голода. В качестве решения они отправились за помощью в соседнее село Полибино, которым владели богатый помещик Юрий Нечаев-Мальцев, он с удовольствие откликнулся на просьбу помочь местным жителям и снабжал их хлебом в течение голодного времени. В благодарность за это жители села решили построить небольшую часовню-памятник. Услышав это, Нечаев-Мальцев решил заодно построить в Березовке новый храм. Подошел он к этому делу с размахом.

Источник: Архитектурная Энциклопедия Барановского

Архитектурный проект нового храма выполнил Александр Померанцев, который являлся профессором Санкт-Петербургской Императорской академии художеств, а также автором здания ГУМа в Москве. Архитектурное сходство храма в Березовке и ГУМа сразу бросаются в глаза.

Внутренние росписи и мозаика были выполнены по рисункам художника Виктора Васнецова, а саму мозаику для храма изготовлены русский художник-мозаичист Владимир Фролов. Уникальную кровлю храма, а также его лестницы разработал выдающийся русский инженер Владимир Шухов. Такой творческий тандем, вкупе с обильным финансированием позволили в кротчайшие сроки с 1893 по 1897 год построить в Березовке действительно уникальный памятник архитектуры, который сочетал в себе русский и византийский стиль.

Новый храм было решено освятить в честь Дмитрия Солунского и посвятить его памяти русских войнов, погибшим на Куликовом поле.

После революции храм разграбили и закрыли, в военное время тут размещался госпиталь, а в 60-х было решено устроить сельский клуб. Именно в этот период разрушается колокольня, сбивается мозаика и разрушается мраморный иконостас.

Автор фото Владимир Малдер, сам я внутрь не попал.

В какой-то период в здании храма размещается склад для хранения овощей и металлолома. Лишь в 2000-х годах его передают верующим, а примерно 10 лет назад начинаются первые попытки восстановления.

Сейчас храм стоит закрытым и попасть внутрь не представляется возможным:

Возле здания стоит новая главка, которая ждет своего времени, чтобы быть установленной на храме:

В траве попадаются отвалившиеся фрагменты:

Остается надеяться, что у тех, кто взялся за восстановление данного архитектурного шедевра, хватит финансов, сил и желания довезти начатое до завершение и вновь данный храм будет поражаться свои великолепием и станет одним из красивейших зданий Липецкой области.

Небольшое видео:

Координаты храма в Березовке: 53.432593, 38.881225

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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