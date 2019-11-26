Чох! Древний город-крепость в Дагестане

Владимир Малдер Помните историю «секретного агента» Владимира Малдера про «мёртвый город» Гамсутль? Так вот всего в трёх километрах от него есть живой город Чох, очень древний и очень колоритный. И если вы внесёте в свой маршрут первый, то вносите и второй, он точно заслуживает!

— Привет всем. Сегодня я покажу вам древнейший город, которому согласно истории, более 8 тысяч лет, где можно встретить и мечеть и памятник Сталину. Ну что, поехали.

К сожалению с погодой оочень не повезло, плюс ко всему от этих перепадов температуры и влажности вышла из строя камера, снимал часть кадров на мобилку, потому заранее прошу прощение за качество фоток. Огромное спасибо Ирине Капранчиковой за некоторые из предоставленных здесь кадров. Повод вернуться, потому что городок очень интересный. Первое поселение датируется здесь по данным археологов чуть ли не 6 тысячами лет до нашей эры.

Ну, а сам Чох как таковой упоминается с 1300 года, здесь была крепость и проходил Великий шёлковый путь, здесь видимо побывал и Марко Поло. Чох постоянно подвергался нападениям и переходил из рук в руки.

Местное аварское придание гласит, что арабский завоеватель Абу-Муслим, покидая Чох оставил шашку, халат и знамя своему сыну, при этом завещал в день Ураза-байрам старшему из его рода подниматься на крышу соборной мечети и трижды махать шашкой в сторону аула Ругуджа, жители которого последними приняли ислам. Сам же Абу-Муслим погиб от стрелы, пущенной гидатлинцем, и похоронен в Хунзахе, склеп его сохранён до наших дней. Интересно, что старожилы Чоха до сих пор помнят, как неукоснительно соблюдался этот наказ Абу-Муслима ещё несколько десятков лет назад. Вот такая история.

Иранский завоеватель Тасмех-Кули-Хан, который под именем Надир-Шах совершил кучу военных походов, в т. ч. в Индию. С Россией воевать он боялся, однако на Дагестан решил-таки напасть, нарушив договор с Россией. В результате жестокого сражения с горцами он занял Казикумух, дальше идти забоялся и вернулся в Иран, где провозгласил себя шахом, а своего брата Ибрагим-Хана правителем всего Кавказа. Придя со своим 32 тысячным войском в Джар-Белокани он попал в в засаду, где его войско было разбито, а сам он сожжён заживо. Ну, у восточных людей, сами знаете, кровная месть и Надир-Шах собрал 100 тысячную армию, дабы отомстить злобным горцам. Озлобленный поражением брата на своём пути он разрушал и убивал всё и вся и уничтожил 14 аулов, не щадя стариков, женщин и детей. Однако, под аулом Чох горцы показали иранцам кузькину мать, собрав людей из Аварии и других областей. Также в бою участвовали женщины. Бешеные горцы заставили персов отступить, а сам Надир-Шах чуть не попал в плен. Через 5 лет его убил его же собственный племянник Али-Кули-Хан.

Чох был укреплением имама Шамиля. В 1849 году князь Аргутинский осадил Чох, однако взять его было не просто. Чох располагался в труднодоступном месте, с трёх сторон были обрывы. Князь начал бомбардировку Чоха, в результате стены и башни, построенные египетскими инженерами были разрушены, однако взять Чох не удалось. Шамиль поклялся: «Если Аргутинский возьмет Чох, то с наибов я сниму чалмы». Впоследствии Шамил ушёл Дарго-Ведено.

Во время Великой Отечественной 300 жителей ушло на фронт. Жители хранят память о каждом герое.

Идя по улицам чувствуется дух времени. Как будто идёшь по узким средневековым улочкам.

Дома украшают резные двери.

Перед входом в дом можно встретить суры из Корана или же отдельные цитаты.

Как думаете, что там?

Правильно, магазин. И он даже работает!

Памятник Али Алиеву-пятикратному чемпиону мира по вольной борьбе. Он родился в Чохе.

Не, это не Сталин, это революционер-красноармеец Магомед Омаров-Чохский, герой гражданской войны.

А вот и товарищ Сталин. Сталина на вас нет, а в Чохе есть.

Старинный фонтан.

Вот такое вот интересное место, надеюсь вернуться и поснимать в приличную погоду.

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