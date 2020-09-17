Путешествие по Восточной Сибири. Часть вторая

«Сказанное слово не останется неуслышанным» — Якутская пословица.

Первый день в Республика Саха мы провели в Якутске Автомобильное путешествие по Восточной Сибири ч.1 — перелёт в Якутск На второй день решили покинуть город и отправится в северном направлении до места, куда ведёт более менее хорошая асфальтовая дорога. Конечным населённым пунктом было выбрано крупное село Намцы. До него от Якутска чуть более 70 километров.

Выезжаем из Якутска и останавливаемся на его окраине чтобы сфотографировать примечательную стелу. До 2004 года Марха была посёлком городского типа, теперь это считается микрорайон Якутска — одно из первых мест в которое в ХIХ веке начали ссылать скопцов.

Наверняка вы слышали кто такие скопцы. Напомню, это последователи мистической секты «духовных христиан», возводящей операцию оскопления в степень богоугодного дела. По мировоззрению скопцы близки к христоверам, в части обрядности — к старообрядцам.

Сама по себе эта религиозная секта с изуверскими наклонностями — мальчиков и девочек ещё в детстве оскопляли, лишая их потомства. Путём физического воздействия скопцы таким образом боролись с плотскими утехами, укрепляли свой дух и веру. В силу физического воздействия у мужчин не росла борода, на фотографиях тех лет лица скопцов гладкие, в отличие от бородатых крестьян и усатых помещиков.

Скопцов ссылали в Забайкалье и Якутскую область, чтобы сектанты, отрицавшие половые отношения и размножение, не могли вербовать в свои ряды новых людей. Из религиозных сектантов скопцы в Якутии были самыми многочисленными. Они занимались земледелием и отличались исключительным трудолюбием. В плане сельского хозяйства и развития некоторых ремесленных направлений якутские скопцы внесли большой вклад. Об этом вы можете почитать здесь.

После скопцов в Мархе и других селениях остались крепкие дома. Такие же крепкие, как и их прошлые хозяева. Жилые дома скопцов стоят до сих пор, и они продолжают служить людям.

Потомки скопцов и сейчас живут в Якутске, в пригородах Мархе и Магане. А так же в сёлах Кильдемцы и Тулагино, там, куда сослали их предков. Мы проезжали три из четырёх указанных населённых пункта. Интересная статья про скопцов.

Остановились около стелы «Намский улус». Это один из древнейших улусов народов Саха.

Рядом висит большая карта всего района и краткое описание.

В этой поездке у меня появилась огромная коллекция вывесок, стел и просто табличек с названием неизвестных мне ранее мест. Зачем их столько фотографировал — сам не понимаю, просто по дороге не всегда бывают живописные виды, вот и снимаю всё подряд:)

К тому же многие надписи не на русском языке. Частенько у нас было впечатление, что мы путешествуем далеко от дома, где-то в монгольских дебрях. Хотя по расстоянию так и есть, отсюда по прямой до моего дома примерно 5000 километров.

Был рабочий день и на улицах мы крайне редко видели местных жителей. Даже на автобусной остановке вместо них были лошади.

Въезжаем в ещё один населённый пункт с любопытным названием.

Вдоль обочины стоят вот такие захоронения. Это всё отголоски событий 1922 года времён Гражданской войны. Такие памятники мы ещё видели в тех краях не один раз.

Наконец, мы добрались до села Никольский. Здесь 21 июня 1922 года произошло сражение, которое вошло в историю под названием «Никольский бой».

Это наиболее спорный эпизод в истории Гражданской войны в Якутии. Прежде всего, по количеству убитых с обеих сторон — красных и повстанцев. В историографии указываются разные данные — от 400 до 1000 убитых, утонувших и раненых. Спасаясь от пуль и шашек красноармейцев, часть повстанцев бросилась в речную протоку, где и утонула.

По рассказам местных жителей, до последнего времени в неводы попадались то череп, то штык от винтовки. В 60-е годы прошлого столетия место братской могилы, куда сложили тела убитых, указала очевидица событий, в те годы уже престарелая бабушка.

Именно убитых, а не погибших с оружием в руках. Потому что большая часть отряда плохо организованных повстанцев попала в засаду, устроенную кадровыми военными из 226-го Петроградского полка. Спустя 94 года после того сражения, следов битвы в Намском улусе почти не осталось. Кроме одного булгунняха, холма, на другой стороне нынешней трассы из Якутска в Намцы. На этом единственном холме на открытой местности наступавшие красные установили пушку и начали обстрел деревни, в которой укрепились повстанцы.

Сейчас старые дома села так и стоят вдоль речной протоки, той самой, в которой спасались от шашек и пуль повстанцы. Старая часть села, не так затронута современной застройкой.

Кстати, в память о событиях Гражданской войны одну из улиц села в советское время стали именовать Петроградская, по названию 226-го Петроградского полка.

Оценка событий Гражданской войны в советское время была четкая — вот белые, вот красные. На стороне белых — кулаки и зажиточные крестьяне, за красных — рабочие и матросы, а также бедные крестьяне. В советской историографии широко использовался термин «бандитизм». Но сегодня словосочетание «герой Гражданской войны» уже не столь геройское. Как можно стать героем братоубийственной гражданской войны?! «Красные» и «белые», крестьяне-повстанцы сражались за счастье, которое они понимали по-разному. И сегодня требуется правдивая оценка и научное описание тех событий… Более подробно здесь.

В ста метрах от этого памятника стоит церквушка. Нам открыли её посмотреть. Над входом табличка с надписью «Часовня построена в год 200-летия земледелия Намского улуса. Село Никольцы. 2 октября 2009 года».

Стараниями нашего турлидера Дениса получилось организовать индивидуальную экскурсию вот в этот музей. Он был закрыт по причине того, что в Якутии на тот момент ещё не сняли карантинные ограничения.

Огромное спасибо вот этой замечательной женщине, что вызвалась помочь одиноким туристам.

Никольская слобода с самого начала своего существования стала одним из первых очагов хлебопашества в Намском районе. Этому музей в основном и посвящён.

Во дворе тоже немало экспонатов из прошлого, например старинная мельница, пользоваться которой перестали ещё в ХIХ веке. В действие она приводилась с помощью физической силы быка стоявшего на кругу.

Ещё нам удалось посмотреть на настоящий балаган. В России этим словом называлось временное деревянное здание для театральных и цирковых представлений, а в Якутии это жилище, представляющее собой невысокую, вытянутую в длину четырёхугольную постройку из наклонных брёвен с плоской земляной кровлей.

Далее мы поехали кататься по селу. Было желание увидеть «ледник». Наш музейный гид спросила в первом попавшемся доме ключи и нам их дали.

В холодных украинских погребах мне приходилось бывать, а вот в якутский я спустился впервые. Глубина метров десять.

С первых ступенек вы сразу же ощущаете холод. А уже в самом конце на стенках виден лёд! И это всё летом. Внизу почти кромешная тьма и снимать можно только со вспышкой.

Мы с Денисом зашли в комнату и я сразу сделал снимок. В первую секунду, когда на мгновение был яркий свет от телефона, даже оторопел. Меня удивили не огромные куски льда, а коровья голова лежащая между ними. Помню тогда у меня на время пропало желание обедать.

Наша местная сопровождающая отвезла нас посмотреть ещё одну местную достопримечательность. Правда, для нас это оказалось не особо экзотической темой. На окраине Никольского некий якутский фермер занимается выращиванием различных сортов клубники.

В условиях верной мерзлоты это конечно похвально. Нам запомнилась цена — от 1000 рублей за килограмм. Сюда приезжают местные, сами собирают, взвешивают и оплачивают. Для местных это конечно экзотика, как если бы в Тульской области была плантация ананасов. На момент визита ягоды ещё не поспели, но в течение всего дня с разных уголков улуса приезжают люди целыми семьями, чтобы просто посмотреть и сфотографироваться с грядками.

Ну, а затем, была самая яркая и запоминающаяся встреча. Гид по Никольскому показала нам музей, часовню и местного клубничного предпринимателя. Уже на прощание совершенно случайно мы поинтересовались, а нет ли поблизости шаманов? Она спокойно ответила, что есть один и может ему позвонить. В назначенное время мы радостные и предвкушённые подъехали к жилищу настоящего шамана. Это в селе Хамаатта около Никольского.

Гид подошла к дому, позвонила в колокольчик и сказала, что покидает нас. Мы говорим: «Да мы сейчас быстро, минут пятнадцать и выйдем». Она отвечает: «Вы тут надолго». Было удивительно услышать это, ведь времени свободного у нас было мало, впереди Намцы и потом возвращение в Якутск. По окончании визита я даже улыбнулся вспомнив её фразу. У шамана мы пробыли два часа! :) Всего рассказать не смогу. Это надо видеть, ощущать и быть внутри всего этого. Тем более восприятие зависит от вашей впечатлительности, веры в высшие и любые другие силы. Так что совсем коротко.

К нам выходит очень колоритный мужчина в чёрном одеянии, с кинжалом за поясом и амулетом на шее и сразу же говорит: «Снимайте маски, никакого коронавируса нет». В Якутии в это время их нужно было носить почти везде. Фотографировать себя он не разрешил. Как я понял, сначала надо понять кто мы, откуда и зачем здесь. Перед домом мы прошли обряд очищения, произнесли некие непонятные нам фразы и только после этого нам разрешили пройти внутрь. Шамана зовут Харатаала. О его лечебных и других способностях рассуждать не буду, в этом мало понимаю. Знаю, что только, что если вы скептик, то никакие колдуны и целители не помогут, но если в вас глубокая вера, то излечить может обычный стакан воды, который вам выдадут за целебный. Харатаала угостил нас чаем заваренном на коре. Вкус слабо выраженный, но бодрит. Был ещё суп, но никто не решился попробовать. Потом пожалели, наверняка ведь вкусный.

Лично от себя могу уверенно сказать, что это незаурядная личность. Человек яркий, эпатажный, имеющий нестандартный взгляд на историю, географию и современную политику. Говорит просто, вроде смешно это всё звучит, но многое из сказанного реально логично. При разговоре чувствуется некая энергия. Он глубоко верит в свои идеалы и убеждения. Признаёт что болел шаманской болезнью. Убедительно всех просит называть его родину Саха. Слово «Якутия» для него носит отрицательный оттенок. Считает, что Саха это сердце планеты. Автор десяти книг.

В интернете нашёл 30 фактов об этом человеке. Вот несколько из них.

1. Харатаала первым поднял вопрос «Стань САХА по закону нашей РФ, перестань быть якутом».

2. Под его кураторством была создана петиция против строительства хим. завода на берегу реки Лена и флэшмоба против раздачи бесплатного гектара Земли Республики Саха.

3. Первым добился в свидетельствах «О рождении» в графе «национальность отца и национальность матери» — записывать национальность по русски «Саха», во всех документах выдаваемых ЗАГС РС.

4. Харатаала первым принял Ф.И.О саха по паспорту РФ в 1999 году.

5. В 2016 году получил медаль от МВД ГИБДД, за предотвращение многих аварий и смертей на дорогах Республики Саха.

6. Автор памятнику погибшим латышским стрелкам в годы гражданской войны, под командованием Зиберта (командир красного отряда), на берегу реки Алдан село Дыгдал Усть-Алданского улуса.

7. Автор круговой спирали вычисления жизни по годам и по возрасту.

8. Обладатель многих грамот и дипломов по спорту и трудовой деятельности в Советское время. Так же признан человеком года в разных наслегах и улусах.

9. Первым построил храм ТА?АРА в самом центре Республики Саха. Вот он по центру. Здесь ежедневно проводятся обряды освящения личной и семейной жизни, а так же укрепление здоровья по древнему ритуалу народа Саха.

Помимо чаепития, мы прошли небольшую процедуру укрепления внутренней силы, глотали дым, читали языческие заклинания, короче это было реально интересно и поучительно.

Если вы даже не верите во всё это, вам в любом случае очень понравится. В его речах и действиях не было навязчивости. В конце мы ожидали, что нам сейчас выкатят кругленькую сумму за потраченное время, но мы вообще могли уехать не заплатив ни рубля. Пожертвование по желанию. Это подкупило и прибавило веры в целителей:) Через два часа нам пришлось намекнуть что пора ехать. Хартаала разрешил поснимать обстановку и его самого. Он даже с большим удовольствием сфотографировался с каждым из нас. Эту встречу я теперь точно не забуду:)

В заключение вкратце о финальной точке сегодняшнего дня — Намцы. Центр посёлка Намцы.

Площадь Дружбы, где по советской традиции стоит наиболее популярный монумент в России. Это самый молодой Ленин Якутии. Его установили здесь относительно недавно — в 1990 году.

Намцы мы осматривали в основном из машины, катаясь куда глаза глядят. Проезжаем памятник Аммосову М. К. Он был советским государственным и партийным деятелем, активным участником борьбы за установление Советской власти в Сибири. Родился в Намском улусе.

Единственное, мы уже очень хотели есть и у нас с собой была еда из Якутска. Мы выбрали отличное место для обеда, переходящего в ужин. В маленьком парке на лавочке рядом с красивыми скульптурами завершилось наше сегодняшнее этнографическое путешествие.

Продолжение следует.

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