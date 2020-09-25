Заброшенная ГЭС, 100-метровый подвесной мост, Кураповские скалы и Ведьмина роща

Татьяна Афанасьева

Кажется, что только вчера мы ныряли в лето, а уже конец сентября. Но погода всё ещё норм, солнечная, а значит нас ждут классные выходные! Предлагаю любопытный маршрут, вдруг вдохновитесь? Ехать не так уж и далеко.

Церковь в бывших владеньях Тургенева

Бывает так - едешь, едешь, смотришь, как лента дороги разрезает привычные пейзажи и вдруг... «Как же мы раньше не замечали?» В общем, в планах Фроловки не было, но мы туда зарулили.



Причиной стала заброшенная Церковь Георгия Победоносца в бывших владеньях Тургенева (того самого!), «почерневшая от горя». Видели вы такие церкви? Нас удивило. Вся верхняя часть обшита листовым железом! Не знаю, есть ли у этого практическое применение или чисто декор?.. В общем если что-то нароете по теме, не забудьте поделиться. Очень любопытно.



Тульская область, Каменский район, Фроловка (Кадное): 53.303882, 37.907406. Церковь построена в 1835-1854 годы.



«Всегда на связи!» - так бы я назвала самое первое фото.

Можно подняться на колокольню.

Троекуровская ГЭС

Много мы видели разных заброшенных ГЭС. Навскидку: Лыковская, Ярополецкая, Ливайдийская, Горбовская, и это всё не так далеко от Москвы. Теперь список пополнился Троекуровской гидроэлектростанцией (имени Сталина) на реке Красивая Меча.



Её пафосно открыли в 1953 году и постыдно закрыли в 1974 году, ибо не рентабельно. После этого начался разгул арматуры, суицид бетона и всё то, что привело ГЭС к нынешнему состоянию. Каждая новая весна может стать последней для плотины. Так что если любите подобные заброшки, спешите видеть!



Липецкая область, Лебедянский район, Троекурово, 52.980392, 38.969021.

100-метровый подвесной мост

Любите ли вы подвесные мосты так, как люблю их я? Этот стометровый (!) перекинут через Дон и связывает два села - Волотово и Черепянь. Он появился в 1970-х, когда оба села входили в состав совхоза «Слава», а сельсовет был общим. Народу нужно было ходить по делам туда-обратно и даже во время весеннего половодья. В общем, это стратегического значения мост, а не только походить, пораскачиваться, в Дон поплевать.

Живописные Кураповские Скалы

Кураповские Скалы с карнизами-платформами, бурными порогами Красивой Мечи, ковыльными полянами, мистической Ведьминой рощей и руинами «старой мельницы». Очень живописное и необычное место. Сначала, правда, казалось, что скалы недостаточно высоки, людей тьма и сосен не хватает... Но потом мы вошли во вкус! В общем это отличный вариант для уикэнда с палатками.



Липецкая область, Курапово, 52.959997, 39.027729.

Это не асфальт и не бетон, это гигантская скальная платформа.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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