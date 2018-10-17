Осень в Кусково

Татьяна Афанасьева Графская усадьба Шереметевых давно была в моём списке желаний — отреставрирована, живописна, масштабна и от Тулы всего 190 километров. На официальном сайте её называют «Жемчужиной Европы», прилагая открыточные виды с высоты птичьего полёта и восторженные отзывы посетителей… Едем!

Источник заманивающего фото picworld.ru.

Кстати, на этом фото хорошо видно, что территория делится на две части: огромный лесопарк, в котором можно гулять бесплатно, и пафосную усадьбу, за вход в которую придётся заплатить, согласно прайсу.

Кусково — увеселительная резиденция графов Шереметевых с атмосферой XVIII века, где в золотые времена кутило по 30 тысяч гостей. Милое место. Здесь снимали «Виват, гардемарины!», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Ширли-Мырли». А интерьеры дворца засветились в клипе Би-2 «Чёрное солнце». Так что, если совсем душит жаба, вы знаете, где можно посмотреть на люстры, гобелены и графский фарфор совершенно бесплатно.

По парку же, без погружения в былую роскошь, можно погулять всего за 50 рублей. Я сижу на «диком берегу», в ста метрах от кассы, и, на мой взгляд, это самое живописное место в Кусково :)

Как только мы оказались на другом берегу и вошли в усадебные ворота, людей заметно прибавилось. Согласно данным Министерства культуры России, усадьбу в год посещает около 530 тысяч человек.

Но сделать фотографий без толп в кадре вполне реально :)

До наших дней в усадьбе сохранилось более 20 уникальных памятников архитектуры, среди которых Дворец, Грот, Большая каменная оранжерея и Церковь Спаса Всемилостивого. Удивительно, что дворец — деревянный! Колонны — из обычных сосновых стволов. Мы не верили своим глазам…

Дворец, или «Большой дом», как его называли, построен в 1769—1775 годы в традициях русского зодчества. Он предназначался для торжественного приема гостей в летнее время. «А поедемте на дачу, у меня там винные погреба и весёлые крепостные!» — говаривал граф Пётр Борисович Шереметев, и как тут откажешь?.. Может, и не хотели, но ехали.

Во владении Шереметевых Кусково оставалось более трёхсот лет, вплоть до 1917 года.

Достопримечательностью усадьбы является прекрасно сохранившийся французский регулярный парк с мраморными скульптурами, прудами и оригинальными павильонами. В XVIII веке он был одним из самых больших в России!

Обустройством парка в Кусково занимался итальянец Пьетро Гонзаго. Его замысел был такой: «В одном месте должно безраздельно царить веселье, далее печаль, потом покой, приветливость, прохлада; отдельные места должны поражать, быть романтическими, устрашать; здесь и там — какая-нибудь прихоть или причудливость, даже небольшое чудачество, если замысел достаточно обширен и нуждается в большом разнообразии».

По-моему гениально! И думаю, очень индивидуально. Лично нас веселье настигло в этом уголке :)))

Все же знают нашумевшую историю про то, как 80-летняя Сесилия Хименес вызвалась восстановить фреску с изображением Иисуса, украшавшую храм Милосердия в испанском городе Борха? Сесилия, конечно, перестаралась, но благодаря ей и её картине «Пушистый Иисус», храм стал всемирно известен, а Сесилию даже стали называют новым Гойей. Мне, кажется, Сесилия заезжала и в Кусково… :))) Источник фото img.anews.com

А печаль нарисовалась в этом уголке… Как же так?! Павильон «Грот», который является визитной карточкой усадьбы, оказался на реставрации, опутанный сеткой и строительными лесами. Никакие голландские домики, оранжереи и павлины не смогли скрасить нашей печали… Без «Грота» усадебная картина была неполной. Придётся приезжать ещё раз, когда он выйдет из реанимации.

Абсолютный покой царил рядом с Голландским домиком. Во времена Шереметевых рядом с ним был разбит садик с тюльпанами, на лужайках раскладывали ковры, а по соседству паслась корова, специально привезенная из Голландии. Не исключено, что весной традиция поддерживается. Не знаю. Был кто-нибудь в Кусково во время цветения тюльпанов? Расскажите.

По соседству с голландским — приветливый Швейцарский домик. Его построили в 1870-х, и он знаменит тем, что в нём жил последний владелец усадьбы Сергей Дмитриевич Шереметев. Вам же тоже кажется, что он наполовину шоколадный?

Истинной прохладой повеяло в крытой аллее (берсо). Вообще люблю такие штуковины в парках, есть в них нечто таинственное.

Итальянский домик показался очень романтичным. Этакий дворец в миниатюре со своим парком, ступенчатой террасой, мостиком, прудом и скульптурами. Настоящее торжество ренессанса!

Крайнюю степень удивления мы испытали, дойдя до менажерей. Как думаете, для кого эти миленькие особнячки? Их пять, они находятся недалеко от «Грота» и Итальянского домика. У каждого отдельный вход и своя лужайка с оградой :)

Никогда бы не подумала! Менажереи, оказывается, предназначены для содержания водоплавающих птиц.

Продолжаем следовать замыслу Пьетро Гонзаго. Следующим пунктом идёт «Устрашать!» Думаю, это опять про него…

Прихоть… В этой Большой каменной оранжерее, к примеру, выращивались апельсины, кофе, чай и прочая экзотика, а граф Пётр Шереметев мог запросто посреди лютой зимы прислать Императрице корзинку персиков из своей оранжереи.

Над входом оранжереи — герб Шереметевых: два креста под царской короной в овальном щите, поддерживаемом фигурами двух львов, и дуб над щитом. Всё это дополнено трофеями победителей – пушками, мечами, шлемами и ядрами (это точно ядра?). Родовой герб был утверждён во времена генерал-фельдмаршала петровского времени, боярина Бориса Петровича Шереметева, который в 1706 году первым в России был удостоен титула Российского графа.

В 1780 году в честь визита Екатерины Великой в Кусково состоялся грандиозный бал, а напротив оранжереи установили колонну с статуей Минервы — покровительницей искусства и ремёсел. Она и сейчас на своём законном месте, пристально наблюдает за усадьбой и её гостями.

Что касается причудливости и чудачеств. Однозначно — «Эрмитаж»! Место уединения графа и его избранных друзей. Прислуге было запрещено подниматься на второй этаж, пока там господа со своими чудачествами. Все кушанья подавались при помощи специального механического подъемника.

В XVIII веке Кусково называли подмосковным Эдемом, «прибежищем всех муз», а сейчас это одна из московских достопримечательностей, которую действительно стоит посетить. И, возможно, даже не один раз.

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