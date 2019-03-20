Просто счастье. Просто жизнь!

Татьяна Афанасьева

20 марта - Международный день счастья. Казалось бы, как можно привязать счастье к календарю? Ведь это настолько тонкая материя, скользящая в пространстве и времени, молниеносная эмоция - вот оно есть, а вот уже растворилось, словно улыбка Чеширского кота... Как поймать тот самый момент, не пропустить и ощутить, как счастье плещется внутри тебя, дарит крылья, соединяет с мирозданием, делает светлее, добрее и сильнее? Да сложно всё. Но оно есть! Счастье ♥ Внутри каждого из нас. В общем, если есть фотографии в тему, отправляйте их в комментарии, потому как видеть счастье других тоже счастье!