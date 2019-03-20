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Просто счастье. Просто жизнь!

Просто счастье. Просто жизнь!

Источник фото на заставке pravotnosheniya.info
Татьяна Афанасьева

Татьяна Афанасьева

20 марта - Международный день счастья. Казалось бы, как можно привязать счастье к календарю? Ведь это настолько тонкая материя, скользящая в пространстве и времени, молниеносная эмоция - вот оно есть, а вот уже растворилось, словно улыбка Чеширского кота... Как поймать тот самый момент, не пропустить и ощутить, как счастье плещется внутри тебя, дарит крылья, соединяет с мирозданием, делает светлее, добрее и сильнее? Да сложно всё. Но оно есть! Счастье ♥ Внутри каждого из нас. В общем, если есть фотографии в тему, отправляйте их в комментарии, потому как видеть счастье других тоже счастье!
 

 

Автор фото Алексей Пирязев.

Автор фото Елена Дубровина.

Автор фото Алексей Пирязев.

Автор фото Максим Котенёв.

Автор фото Алексей Пирязев.

Автор фото Татьяна Афанасьева.

Автор фото Екатерина Петрова.

Автор фото Ирина Пшонкина.

Автор фото Снежана Скоропупова.

Автор фото Алексей Пирязев.

Автор фото Максим Рудаков.

Автор фото Елена Аксёнова.

Автор фото Алексей Пирязев.

Автор фото Юлия Чибисова.

Автор фото Алексей Пирязев.

Автор фото Алексей Пирязев.

Автор фото Ксения Сазонова.

Автор фото Алексей Пирязев.

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Автор фото Александр Фомин.

Автор фото Алексей Пирязев.

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Автор: Татьяна Афанасьева, сегодня, в 13:24 +16
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