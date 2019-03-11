Весна? Заходи!
Источник фото на заставке winwalls.ru
Татьяна Афанасьева
Вот казалось бы, и небо местами синее, и солнце всё увереннее, и «Голос. Птицы» полным ходом, и цветочки-лютики вот-вот покажутся... Да даже чучело Зимы вчера безжалостно сожгли! А Весна всё ещё скромно стоит на пороге, не решаясь войти. Предлагаем пошаманить ♥ Есть же у вас фотографии с весенним настроением?
«Скоро!». Автор фото Алексей Пирязев.
«Магия небес». Автор фото Алексей Горохов.
Настя Суслик: «Всем солнца и тепла!»
«Крымские друзья передают привет тульской мать-и-мачехе». Автор фото Андрей Илюхин.
«Чувствуете? Чувствуете? Весна где-то рядом...» Автор фото Алексей Пирязев.
«Абсолютно дикая мимоза». Автор фото Татьяна Афанасьева.
«Наготове». Автор фото Алексей Пирязев.
«Хранитель солнца». Автор фото Максим Котенёв.
«Грач-фронтмен». Автор фото Алексей Пирязев.
Если у вас есть авторские фотографии в тему, загружайте в комментарии. Всем мира, добра и красивой Весны!
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