Весна? Заходи!

Татьяна Афанасьева

Вот казалось бы, и небо местами синее, и солнце всё увереннее, и «Голос. Птицы» полным ходом, и цветочки-лютики вот-вот покажутся... Да даже чучело Зимы вчера безжалостно сожгли! А Весна всё ещё скромно стоит на пороге, не решаясь войти. Предлагаем пошаманить ♥ Есть же у вас фотографии с весенним настроением?