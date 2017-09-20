Без паники!
Татьяна Афанасьева
Пожалуй, процитирую Лукьяненко: «Главное — успокоиться, прогнать из души липкий страх. Тот, кто паникует, уже проиграл». Хотя вот это мне тоже нравится: «Собственная паника, отразившаяся в зрачках ближнего, возрастает не в геометрической даже, а в какой-то небывалой, не поддающейся математическому описанию, прогрессии». Считаю, прекрасная мысль. Принадлежит Максу Фраю. На фоне последних событий захотелось каких-то умиротворенных фотографий, в которых лично мне видится насмешка бытия, медитативный успех и искренний пофигизм. Если у вас есть что-то в тему - загружайте в комментарии.
«И не такое бывало...». Фото Алексея Пирязева.
«Проснёмся в новой Вселенной». Фото Сергея Карасева.
«Я дверь, я зверь, я ухо, я глаз, я швейцар между ночью и днем...»
Фото Павла Чесалина.
«Всё проржавело. Кроме надежды». Фото Максима Котенёва.
«За хлебом!» Фото Дмитрия Ильина.
«Галя! Не трогай». Фото Сергея Киреева.
«Поросло травой место наших встреч». Фото Максима Котенёва.
«Когда нет аккаунта на Myslo». Фото Татьяны Афанасьевой.
«Возьмитесь за пуговицу». Фото Алексея Пирязева.
«Такую страну не победить!» Фото Сергея Киреева.
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