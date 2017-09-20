Без паники!

Пожалуй, процитирую Лукьяненко: «Главное — успокоиться, прогнать из души липкий страх. Тот, кто паникует, уже проиграл». Хотя вот это мне тоже нравится: «Собственная паника, отразившаяся в зрачках ближнего, возрастает не в геометрической даже, а в какой-то небывалой, не поддающейся математическому описанию, прогрессии». Считаю, прекрасная мысль. Принадлежит Максу Фраю. На фоне последних событий захотелось каких-то умиротворенных фотографий, в которых лично мне видится насмешка бытия, медитативный успех и искренний пофигизм. Если у вас есть что-то в тему - загружайте в комментарии.